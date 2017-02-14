Финансовый спецназ региона

На вопросы дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог» отвечает генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) набирает крейсерскую скорость и уже в этом году остро ощутит потребность в докапитализации. Деньги фонда расписаны. В проекты, одобренные правительством и советом директоров Фонда, будет инвестировано 24 млрд рублей. Плюс к этому в течение года у Фонда появились новые полномочия - в партнерстве с банками участие в поддержке малого и среднего бизнеса. В ближайшее время - финансовая поддержка получателей «дальневосточного гектара».

Как говорит генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей ЧЕКУНКОВ, ФРДВ сегодня выступает в роли «финансового спецназа» правительства на Дальнем Востоке.

О вложениях фонда в дальневосточную экономику и новых финансовых инструментах Алексей Чекунков рассказал Деловой газете «Золотой Рог».

Мост тронулся

- Только пару недель назад первое финансирование со стороны китайских партнеров и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) получил проект строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян в ЕАО. До этого стройку держал на своих плечах Фонд, являясь 25%-м акционером в проекте. Мы зашли на эту площадку почти год назад, к тому моменту циркулировала масса всевозможных спекуляций и причин, не позволяющих вести активное строительство объекта, который со стороны Китая был уже построен.

Китайцы на каждой встрече на высшем уровне стращали российскую сторону и разыгрывали неприятные шахматные комбинации: «У вас тут «дыра», вы ничего сделать не можете, о каком развитии и инвестициях вы говорите?»

Фонд вошел в уставный капитал компании-заказчика ООО «Рубикон», мы выполнили организаторскую роль, обеспечили привлечение подрядной организации. Наняли службу технического контроля (кстати, несмотря на санкции, за эту работу с удовольствием взялась американская компания). Сдвинуть все с мертвой точки помогло наше фондирование: за 8 месяцев мы вложили в объект 2 млрд рублей, тем самым практически счерпав лимит на этот объект. Теперь «полет на одном двигателе» для этой стройки завершен, к финансированию подключились наши партнеры, уверен, что нынешний строительный сезон значительно продвинет мостовые пролеты над Амуром.

Еще один стратегический объект - это возведение жилого микрорайона в Большом Камне для судостроительного комплекса «Звезда». Первые сотни квартир будут сданы уже к концу этого года. Сложность этого проекта в том, что в нем много участников. Фонду пришлось взять на себя организаторскую роль. Мы сформировали структуру финансирования, которая устроила нашего акционера - Внешэкономбанк, переживающего кардинальную трансформацию инвестиционной политики, и обеспечила минимальные ставки для строящегося арендного жилья.

Благодаря нашему финансовому участию (под 5% годовых) мы смогли убедить АИЖК снизить свою ставку, в результате цена аренды однокомнатной квартиры будет составлять 16 тыс. рублей. Рыночное финансирование не позволило бы окупить этот проект.

Деньги к деньгам

- Вы говорили раньше о необходимости создавать для региональных компаний многообразные финансовые инструменты, открывать для них рынки капиталов, в том числе в АТР. Получается? Почему инвестиционная система «Восход» так и не вышла на поток размещений?

- На «Восходе» в конце года прошло размещение второго эмитента - якутского Алмазэргиэнбанка, который воспользовался возможностями системы, чтобы сформировать собственную историю общения с публичным финансовым рынком. Некоторые вещи нужно делать на вырост.

- Все-таки, похоже, у регионального бизнеса есть сомнения в отношении «Восхода»…

- Здесь, мне кажется, есть некоторое смещение понятий. Бизнес, связывая систему «Восход» с ФРДВ, воспринимает ее как источник дешевых денег. Но мы не направляем наш капитал через эту площадку, мы хотим создать систему привлечения и консолидации зарубежных инвестиций и внутренних сбережений для финансирования проектов на Дальнем Востоке. Для эмитентов цена доходности - это отражение степени риска. Пока процент на банковские депозиты будет высоким, человека будет трудно переориентировать в более рисковые вложения. Но ставки на рынке неумолимо падают, и это повернет людей в сторону других финансовых инструментов.

Признаюсь, у нас тоже есть некоторое переосмысление дальнейшего функционирования инвестиционной системы «Восход». В режиме «лайт», наверное, развивать ее не удастся. Нужны серьезные вложения в информационную и технологическую инфраструктуру.

Но мы видим будущее и будем выстраивать работу ФРДВ в большой степени как института развития, который создает финансовые платформы. Для инвестора, который планирует организовать новый бизнес, построить завод, в регионе созданы уникальные условия в виде налоговых льгот и административных процедур, но для институционального инвестора, который просто хочет, чтобы работали его деньги, тематического дальневосточного продукта, привязанного к реальному бизнесу, нет.

При этом мировая статистика такая: в общем «котле» мировых финансовых активов доля средств в распоряжении отраслевых инвесторов - компаний, которые собственно и строят заводы, - всего порядка 5%, остальные 95% - это деньги финансовых инвесторов, которые направляют потоки капитала через терминалы «Блумберг».

Индекс Доу-Джонса рекордно вырос на новостях о выборах президента США, и в этом было участие и российских инвесторов. Нужно создать механизмы, которые бы могли вернуть в экономику офшорные деньги, заставили их работать в России. Здесь один только патриотизм не поможет, инвестор верит в сухие цифры, помноженные на индивидуальное восприятие риска.

Мы хотим в большей степени поработать на этих оптовых инвесторов, предложить им такие финансовые продукты, которые радикально увеличили бы доступность дальневосточных проектов для капитала. ФРДВ работает над созданием паевых инвестиционных фондов, фондов прямых инвестиций, диверсифицирует портфель агрофондов. Мы считаем, что ресурсы, которые разведаны еще в советское время, надо добывать, а проекты стоят из-за недостатка капитала.

Мы участвуем в создании Фонда развития инфраструктуры городской среды. Это идея, высказанная на ВЭФ премьером Японии Синдзо Абэ. Совместно с Минвостокразвития и Агентством по привлечению инвестиций занимаемся разработкой финансовой модели центра международного сотрудничества, который, вероятно, может расположиться на о. Русском и стать серьезным катализатором развития острова, где смогут вместе сойтись и бизнес, и наука, и образование.

Сейчас разрабатывается мастер-план. Мы выступили интеллектуальным партнером этой работы в части формулировки технического задания. Очень важно грамотно выбрать партнера в этом проекте, на основе конкуренции прийти к межстрановому деловому сотрудничеству: рядом с нами Япония, Китай и Корея, нам надо эти три страны на Дальнем Востоке почаще сажать за одну парту. Они на самом деле неплохо сочетаются во многих проектах в третьих странах Юго-Восточной Азии. Чтобы реализовать такой проект, нужен сильный, ресурсообеспеченный, с компетенциями партнер, потому что на Русском плохо сделать нельзя. Нам бы хотелось найти серьезного инвестора, который займется этим проектом.

Проекты в приоритете

- Эти планы во многом касаются не индивидуальных проектов, это, скорее, проектная, консалтинговая работа. Но ведь это совершенно другое поле…

- Здесь тоже просматривается наша роль «финансового спецназа». Это новые инициативы, которые по поручению президента и полпреда мы должны сформулировать, проанализировав, какие перспективные заделы есть в дальневосточной экономике. Есть кластеры, которые всем известны, но каждый из них - вещь в себе. Это крупные корпорации в авиационной, космической отрасли, в судостроении, добыче и разведке углеводородов, это морские ресурсы, и так далее. Что дальше, на какие отрасли и территории нужно опираться, чтобы достичь технологического прорыва?

На самом деле, большая необходимость технологической модернизации у горнодобывающих компаний, в добыче углеводородов. Учитывая санкционную историю, есть потребность в импортозамещении, производстве в России современного оборудования. Это перспективная тема: есть компании - потребители, нужно просто надежное сопровождение, а лучше - страхование внедрения инноваций. Это привлечет в регион современные технологии.

Серьезной инновацией может стать создание на Дальнем Востоке крупных IT-кластеров. Первый опыт уже есть в Якутии. Он показывает, что если молодых и в хорошем смысле буйных посадить под одну крышу, в помещение, где достаточно розеток, и обозначить востребованность их разработок, то они сами «ферментируются» и станут центрами развития.

Я, чтобы в этом лучше разбираться, принял предложение и вошел в совет директоров нового технологичного фонда, который создали совместно «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК). Мы обсуждаем возможность создания в кооперации с этими компаниями специальной платформы для развития дальневосточных высокотехнологичных проектов.

Вы слышали о совместной российско-японской деловой платформе, созданной совместно с Японским банком развития (JBC), которая будет нацелена на привлечение среднего японского бизнеса для локализации, повышения эффективности производств в России. JBC и Агентство по привлечению инвестиций готовы поддерживать совместные высокотехнологичные проекты.

Мы даже не представляем себе, как быстро в мире может произойти смена технологического уклада. Но я думаю, что достаточно быстро, как это случилось в прошлые столетия, когда появление машин практически за десять лет полностью меняло картину мира. Мне кажется, многие качества русского человека, которые до сих пор нам мешали жить (нелинейность, русские непредсказуемы, но абсолютно точно - смелые), могут сделать нас абсолютно уникальными, когда на первый план в экономике выйдут креативность и человеческая выдумка. И, может быть, такая, в хорошем смысле, дикая, нетронутая территория, как Дальний Восток, займет свою уникальную нишу на мировом рынке.

И малые тоже

- Алексей Олегович, год назад мы говорили с вами о транспортных «коридорах». Мне всегда казалось, что ФРДВ создан для поддержки именно таких крупных проектов… У вас денег много, что вы ушли сегодня в поддержку малого бизнеса, где уже есть Корпорация МСП? «Прицел» не сбился?

- Это правильно, такие магистральные проекты, как развитие транспортных коридоров, должен поддерживать крупный государственный игрок. Но сначала должна быть проведена регуляторная работа, а потом - финансовая: нельзя вкладывать деньги в инфраструктуру, для которой не решены вопросы регулирования. Правительство России утвердило концепцию транспортных коридоров. Следующий шаг - необходимо на межгосударственном уровне зафиксировать обязывающие соглашения о потенциальной грузовой базе со стороны Китая. Понимая возможный объем грузов, можно выстраивать финансовую модель проекта и создавать инфраструктуру. Эта работа идет. Будем надеяться, что к ВЭФ появится большая определенность в этой теме.

Что касается нашей программы поддержки малого и среднего бизнеса, то удешевление финансовых ресурсов для предпринимателей региона сегодня признано одной их самых актуальных тем. Пока разовьются крупные проекты, малый бизнес способен быстро обеспечить рабочие места и собственные производства. Конкурентность финансовых институтов на этом поле - это для предпринимателя только плюс.

Мы заключили соглашения о партнерстве с семью банками, о том, что вкладываем в эту программу деньги один к одному. И только с Дальневосточным Сбербанком за три месяца смогли выдать 134 кредита на сумму около 1,6 млрд рублей по ставке, которая благодаря нашему участию снижена в полтора раза. Мы получили опыт. Сейчас ждем от банков-партнеров их предложения по ставке, самую низкую будем применять для всех - это ниже 11%.

И еще один продукт, который сегодня важен для региона, мы выведем на рынок уже в самое ближайшее время вместе с Почта Банком. Он будет адресован получателям «дальневосточного гектара». Это будет своего рода потребительский кредит под очень низкий процент на специальные нужды - покупка мини-техники, строительство сруба или бурение водной скважины и прочее.

- Не боитесь нагрузить кредитным бременем новых землевладельцев. Как они будут возвращать кредиты?

- Да, это была бы печальная история, если бы на наши дешевые деньги человек покупал новый айфон в Москве, а не сельхозтехнику. Поэтому мы планируем открыть своеобразный онлайн-магазин, где получатели гектара с существенной скидкой и рассрочкой смогут приобрести именно те товары, которые необходимы для освоения гектара. Я думаю, это будет вполне реальная помощь, учитывая, что при опросе 47% потенциальных участников программы именно финансовую поддержку обозначили как главную.

Я думаю, это будет и стимулировать людей к большей ответственности. Для ФРДВ участие в программе важно с эмоциональной точки зрения. Мы с вами увидели, какой огромный интерес к Дальнему Востоку проявили россияне в первые дни, когда дальневосточный гектар стал доступен любому жителю России. А это не только привлечение в регион капитала, но и направление сюда умов и энергии человеческих масс.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Алексей Олегович, что у Фонда вообще в кошельке осталось? Под набором проектов к финансированию Фондом подведена черта?

- Уже в этом году разговор о докапитализации будет не праздным, а очень острым. Деньги самого Фонда вместе с накопленными процентами распределены, а потребность в финансировании уже отобранных проектов превышает наш первоначальный капитал. Отчасти увеличить фондирование мы можем благодаря взаимодействию с правительством Сахалинской области, у которого есть инвестиционные средства (АО «Корпорация развития Сахалинской области». - Прим. «ЗР») для финансирования сахалинских и межрегиональных проектов, которые приносят пользу самому островному региону. В качестве примера могу привести проект Восточной горнорудной компании, которая благодаря финансовой поддержке подняла в области на новую высоту угольную отрасль.

Но, подчеркну, этими деньгами все практически может и закончиться. Тем временем в проработке Фонда проекты с потребностью льготного финансирования в 37 млрд рублей. Останавливать эту работу будет очень болезненно для будущего развития Дальнего Востока.

При этом по поводу докапитализации ФРДВ есть уже шесть (!) поручений президента РФ. По поводу их выполнения в Администрации президента РФ назначено совещание. Ведем постоянный диалог с Минфином, который признает качество нашего инвестиционного портфеля и то, что мы абсолютно во всем, в чем могли, минимизировали риски инвестирования государственных средств. Мы «играем» со ставками, сроками, но только не с надежностью, за что, кстати, подвергаемся критике бизнес-сообщества, региональных властей, которые хотели бы, чтобы мы брали на себя больше рисков.

Лариса ЛАРИНА.