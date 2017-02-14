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Сформирован Экспертный совет XIII Бизнес-Премии-2016 Приморского края
Деловая газета "Золотой Рог" опубликовала список Экспертного совета XIII Бизнес-Премии-2016 Приморского края "Компания года и Менеджер года".
КОСТЕНКО Александр Иванович, председатель Экспертного совета XIII Региональной Бизнес-Премии Приморского края;
БАРКОВА Елена Степановна, исполнительный директор XIII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ООО «ИК «Золотой Рог»;
АВДЕЕВ Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;
БАБИЧ Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;
БАКЛАНОВ Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
БЕККЕР Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;
БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич, зам. председателя комитета Законодательного собрания Приморского края, победитель в номинации «Развивающийся бизнес-2015»;
ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»;
ГЛАДКИХ Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;
ГРЕБЕННИКОВ Василий Русланович, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока;
ГРОМОВ Александр Сергеевич, и.о. руководителя Приморского теруправления Росрыболовства РФ;
ДМИТРИЧЕНКО Светлана Александровна, исполнительный директор региональной Премии «Серебряный Лучник»;
ДЯБЛОВ Роман Владимирович, региональный управляющий директор Приморского филиала TELE2;
ЕРМОЛЕНКО Станислав Игоревич, президент УК «Мерси Инвест Групп», победитель в номинации «Компания года - 2015»;
ЗИГАНШИНА Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»;
ЗУБОВА Наталья Валерьевна, заместитель главы Владивостокского городского округа;
ИСАКОВ Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;
КОЗИЦКИЙ Алексей Анатольевич, директор ФГУП «ОТВ-Прим»;
КОРЖ Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;
КУРИЛОВА Ольга Сергеевна, руководитель Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО;
ЛЕСКОВ Сергей Петрович, заместитель директора департамента привлечения частных инвестиций Министерства развития Дальнего Востока РФ;
ЛИТВИНЕНКО Людмила Михайловна, руководитель управления по развитию холдинга «Восток-Медиа»;
ЛОВУШКИНА Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;
МАЗЕЛИС Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;
МАСЛОВЕЦ Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю;
ОЛЕНЕВ Евгений Валерьевич, заместитель директора филиала ВГТРК «Владивосток»;
ОЛЕННИКОВА Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков.
ПАВЛЕНКО Сергей Алексеевич, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;
ПАВЛЮК Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»;
ПАК Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;
ПОПОВА Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»;
ПОПОВ Михаил Алексеевич, заместитель начальника Департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедр»;
ПОТАПЕНКО Кирилл Геннадьевич, генеральный директор НКО «Тихоокеанский туристический союз»;
РАУД Елена Юрьевна, руководитель «Дальневосточной консалтингового агентств «Успех»;
РЕМИЗОВА Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке;
РОБКАНОВ Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;
РОДИОНОВ Антон Олегович, директор Инвестиционного агентства Приморского края;
РОЛИК Александр Иванович, председатель Законодательного собрания Приморского края;
РУСЕЦКИЙ Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;
САКСИН Сергей Владимирович, член cовета Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, победитель в номинации «Менеджер года - 2015»;
СИМОНОВ Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;
СТУПНИЦКИЙ Борис Владимирович, председатель Торгово-промышленной палаты Приморского края;
ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;
ТИТКОВ Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП, гендиректор ПАО «Дальприбор»;
УСОЛЬЦЕВ Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края;
ШАПОВАЛОВ Виктор Федорович, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю;
ШЕМИЛИНА Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае;
ЯМЩИКОВ Дмитрий Валерьевич, управляющий НП «Современный бизнес - Приморью».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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