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"Бизнес-Премия дает импульс развитию бизнеса и территории"

14 Февраля 2017, 10:40 | Приморье

Так считает председатель Экспертного совета XIII Бизнес-Премии Приморского края, председатель комитета по экономике и собственности Законодательного Собрания края Александр Костенко, обращаясь к участникам конкурса и экспертам.

- Уже стало традицией, что приморские бизнесмены завершают свой финансовый год подведением итогов в рамках Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года». Тем более участниками этого рейтинга являются практически все крупные предприятия и компании Приморья, которые зарегистрированы на территории края. От их доходов зависят наполнение бюджета края и социальное самочувствие территории. И Бизнес-Премия «Компания года и Менеджер года» стала своеобразным общественным аудитом, который проводит публичную экспертизу финансовых показателей приморских предприятий за минувший год, оценивая их вклад в социально-экономическое развитие нашего края.

Минувший год был не самым легким для экономики Приморского края. Спад в промышленности, строительстве, добыче и переработке ресурсов и даже на транспорте, который является приоритетной отраслью края на пути из Азии в Европу. В такое время особенно важно найти и показать передовой опыт регионального бизнеса, который смог сыграть на опережение, использовать конкурентные преимущества в условиях кризиса.

Сам конкурс - показательный пример того, что власти Приморского края активно поддерживают любые инициативы, направленные на создание благоприятной экономической среды и инвестиционного климата в крае. Участие бизнес-субъектов в Премии способствует расширению их деловой активности, повышению престижа и росту инвестиционного рейтинга самого бизнеса.

Надеюсь, что в ходе проведения 13-й Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2016-го определятся новые перспективные инициативы и новые проекты, которые дадут импульс появлению новых производств и технологий. Желаю всем участникам Бизнес-Премии успеха на благо Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Бизнес-Премия Приморского края 



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