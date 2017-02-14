Владельцы компаний в Приморье массово избавляются от бизнеса

В Приморье более половины предложений готового бизнеса являются убыточными

Согласно данным портала Avito, средняя стоимость готового бизнеса в регионе сегодня составляет 2,6 млн рублей (независимо от сферы или сегмента). Год назад его средняя цена составляла 2,9 млн рублей. В 2015 году готовый бизнес стоил еще дороже - 3,1 млн рублей.

Количество продаваемого бизнеса также растет: так, сегодня на сайте объявлений FarPost висит более 700 актуальных предложений по продаже бизнеса в Приморье стоимостью от 10 тыс. рублей до 100 млн рублей. В прошлом году эта цифра достигала более 500 активных предложений.

Продается самый разнообразный бизнес: от традиционных салонов красоты, кафе, кофеен, вендинговых автоматов и автомоек, стоимость которых в среднем не выходит за пределы 3-4 млн рублей, до торговых центров (ТЦ «Первомай»), крупных ночных клубов, медицинских центров, заводов строительных материалов, цехов по розливу питьевой воды, гостиничных комплексов и прочего более крупного бизнеса, в том числе и производственного, средняя цена которого начинается от 50 млн рублей. По-прежнему актуальна продажа баз отдыха, средняя цена на которые – 20 млн рублей. Однако продажи в этом секторе не активны: одни и те же предложения не снимаются с продажи более 2-3 месяцев.

География продаж сосредоточена в основном в южной части Приморья – в городах Владивосток, Уссурийск, Находка.

Как утверждают эксперты, во Владивостоке и в Приморье цивилизованный рынок продаж готового бизнеса еще не сформировался, и перед тем, как покупать здесь готовый бизнес, следует тысячу раз подумать. Дело в том, что более 50% всех предложений – это убыточный бизнес, владельцам которого проще избавиться от дела и вернуть вложенные в него деньги, чем доводить его до ума. Причины, указываемые владельцами (зачастую это «переезд»), как правило, являются обманом. Эксперты уверены, что около 40% предложений все-таки выгодны, но их цена не может начинаться ниже, чем с 3 млн рублей. Однако и тут можно попасться на обман: предприниматели нередко завышают стоимость своих предложений до рыночной и слагают басни о золотых доходах, чтобы их бизнес выглядел более презентабельно. Как перестраховаться от такой покупки? Внимательно следить за предложениями на рынке готового бизнеса. Если одни и те же предложения появляются снова и снова, значит дело нечисто.

Бизнес мечты

Кафе, кофейни и кофе-точки в Приморье выставляются на продажу регулярно. Сегодня в крае продается 23 кафе, 11 из которых во Владивостоке, и две кофейни – обе также в краевом центре. Одна из кофеен является сетью и продается за 6 млн рублей, а вторая, «Милое дело», висит в предложениях уже около месяца без указания стоимости. Большинство продаваемых кафе в Приморье находятся в пределах летних баз отдыха либо на окраинах городов. Однако всего за 1 млн рублей можно купить кафе в центре Владивостока, хотя автор объявления не указывает ни названия заведения, ни объемов ежемесячной прибыли от своего бизнеса. Зато уверяет, что покупателю достанется дешевая аренда двух этажей с высокой проходимостью и все необходимое для работы оборудование.

В Фокино на трассе Владивосток – Находка за 17 млн рублей можно купить кафе-ресторан «Лесная сказка». Однако кроме цены автор объявления также мало что указывает: оборудование, кухня, много подсобных помещений, много земли и возможностей для организации сопутствующего бизнеса (автомойка, пит-стоп, баня). Ни причины продажи, ни данных о прибыльности дела.

- В Приморье много причин, по которым ресторанный бизнес часто не оправдывает себя и выставляется на продажу, - рассказал управляющий рестораном «Семь футов» Дмитрий ГУТНИКОВ. – В первую очередь это сравнительно низкий уровень культуры посещения заведений общественного питания. Как у нас во Владивостоке все это происходит? Люди приходят в заведение и хотят получить комплекс. Должно быть все: кофе, кухня, кальян, пиво, вино, живая музыка – полный комплект. Как это происходит в Москве, к примеру? Там масса специализированных заведений, в которых акцент делается на чем-то одном. Допустим, концепция паба подразумевает пиво, тесные столы, и больше ничего. У нас же очень сложно поставить акцент и работать в рамках своей концепции, особенно если цель предпринимателя – быстрая прибыль. Рано или поздно ресторатор начинает распыляться, из-за чего страдает качество всего, что он в своем заведении предлагает. Затем люди перестают к нему ходить, и он выставляет бизнес на продажу. Мало кому удается выдержать в таких условиях. У наших заведений общественного питания довольно низкая выживаемость. Сейчас я не стал бы приобретать готовый бизнес в сфере ресторации. До 2012 года это еще представлялось реальным, но не сегодня, когда экономическая ситуация нестабильна.

Открывать кафе или кофейню предприниматели предпочитают в основном в центрах городов из-за того, что эти районы отличаются наибольшей проходимостью. Именно поэтому продаются заведения именно те, которые не смогли оправдать вложений в более отдаленных районах города.

Автомойки только расширять

Приличное количество предложений по продаже готового бизнеса насчитывается в сфере обслуживания автомобилей: автомойку или предприятие по ремонту автомобилей в Приморье можно купить в среднем за 300 тыс. рублей. Есть и более дорогие предложения: например, автомойку на Народном проспекте, 2 во Владивостоке можно приобрести за 5,5 млн рублей. Как уверяет владелец, дизайн-проект предприятия выполнен по «фэн-шую». Однако самого здания элитной автомойки еще не существует: его предстоит построить.

«Сегодня я не стал бы покупать готовый бизнес в сфере обслуживания автомобилей, - высказался генеральный директор ЗАО «Хабиба» Александр ХАБИБУЛИН. – Хотя и нахожусь в поиске сфер применения капитала. Этот вид бизнеса сейчас имеет проблемы: клиентов стало меньше, как и автомобилей в городе.

Вообще, к явлению продажи бизнеса «под ключ» отношусь с недоверием, особенно к той его части, которая подразумевает бизнес на продаже бизнеса «под ключ». Считаю это выколачиванием денег. Да, с виду предлагаемые предприятия могут выглядеть привлекательно, однако на деле они себя не оправдают потому, что созданы поверхностно, на продажу. Франшизу купил бы только у предприятий, проверенных временем, владеющих мировым авторитетом, которые сначала поработали на рынке и добились успеха, а потом уже решили продавать франшизы. Мое предприятие, к примеру, выросло из франшизы, имело успешный опыт и только спустя некоторое время стало самостоятельным».

ТЦ заработают по-другому

Предложений по продаже коммерческой недвижимости, а именно торговых площадей, во Владивостоке с каждым месяцем становится все больше и больше. Происходит это потому, что малый бизнес, связанный с продажей импортных товаров, медленно покидает рынок. Однако во Владивостоке продаются целые торговые центры, как, например, ТЦ «Первомай», расположенный на улице Калинина напротив ТЦ «Зеленый остров». Собственники продают трехэтажный ТЦ общей площадью 4 863,8 кв. м за 395 млн рублей уже больше месяца.

- Рынок Владивостока переполнен торговыми площадями, - отметил экс-президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ. – Потенциальных арендаторов, а именно сетей и предприятий малого бизнеса, на рынке не так много, а потому предложений больше, чем спроса. Приобретать коммерческую недвижимость резон есть всегда, однако стоит рассматривать каждый объект индивидуально. Если это ТЦ, то где он расположен, какую имеет структуру, какие помещения, какую проходимость? Традиционно успешную динамику показывают торговые центры, расположенные вдоль дороги. Однако если конкретный ТЦ находится не в центральном районе города, предстоит подумать, чем и как его придется наполнять. Крупные арендаторы торговых площадей сейчас предпочитают размещаться в центре города. Что же ждет ТЦ, которые находятся в спальных районах? Здесь нет больше смысла размещать магазины дорогой одежды, к примеру, или дорогие рестораны. А вот товары первой необходимости – вполне.

Эксперты отмечают, что наполнить торговый центр, который находится в нецентральных районах Владивостока, сегодня не так уж просто, ведь доступных по ценовой стоимости товаров на рынке стало намного меньше, а за дорогими покупками горожане предпочитают ездить в центр города. Поэтому целесообразно сегодня размещать в торговых центрах разве что продуктовые супермаркеты и товары бытовой химии.

Микробизнес

В один ряд с салонами красоты, цветочным бизнесом, которые регулярно продаются во Владивостоке и даже не требуют пристального рассмотрения, можно поставить интернет-магазины. Они также активно продаются и перепродаются в столице Приморья и стоят в среднем 20-50 тыс. рублей.

Что представляет собой интернет-магазин? В лучшем случае это сайт с оплаченным доменом, у которого есть по странице в каждой социальной сети, и знания о том, как этим заниматься. В худшем – страничка в социальной сети с некоторым количеством нередко «накрученных» подписчиков. Продают в интернет-магазинах все что угодно: одежду, обувь, еду, технику и так далее. Само собой, интернет-магазин чаще всего работает как перекупщик и специализируется на розничной торговле.

Сейчас в Приморье продается 12 интернет-магазинов. Самый дорогой стоит 120 тыс. рублей и предлагает торговлю интимными товарами для взрослых с поставщиком по дропшиппингу. Владельцы обещают чистый доход в размере 50-80 тыс. рублей. Самый дешевый интернет-магазин стоит 22 тыс. рублей и предлагает продавать сумки и аксессуары на оплаченном до мая 2017 года домене. Как уверяет владелец, «сайт покупался в дополнение к основному магазину. Магазин закрыли, сайт остался. Продаю за ненадобностью, нет времени заниматься им. Жалко, что простаивает зря».

Итак, кто же покупает готовый бизнес во Владивостоке? Прежде всего, это крупные компании, желающие расширяться за счет поглощения более слабых конкурентов. Как правило, такие сделки заключаются за суммы в полтора-два раза дешевле рыночной цены.

МНЕНИЕ

Главное – правильно «упаковать»

Интерес к бизнесу «под ключ» в Приморье всегда был невысок, так как дело это довольно рискованное, а владельцы бизнесов к тому же не умеют правильно презентовать свое дело.

- Залог презентации – это не огромные площади и красивый интерьер, а, прежде всего, знания, которыми должен поделиться с покупателем продавец, - уверен генеральный директор ЗАО «Хабиба» Александр Хабибулин.

По его словам, перед покупкой бизнеса потенциальный приобретатель нуждается в проверке и перепроверке огромного количества показателей, которые продавец просто не сможет предоставить при отсутствии у него необходимых знаний и опыта. Рынок продажи готового бизнеса тормозит в первую очередь страх покупателя перед сделкой, о которой нет необходимой информации.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.