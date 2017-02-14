Рынок недвижимости в Приморье фактически рухнул

Спрос все так же высок, но ограничен сложившимся уровнем цен и недостатком средств

Для рынка приморской недвижимости настал период унылой стагнации. Если в 2015 году показатель продаж квартир делал маленькие шажки то в одну, то в другую сторону, то уже в 2016 году оборот жилья явно замедлился, что демонстрируют статистика и анализ регистрационной деятельности Управления Росреестра по Приморскому краю, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Общее количество зарегистрированных прав, сделок, ограничений или обременений прав на объекты недвижимости и сделок с ними в минувшем году по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 5,2%. А общее количество зарегистрированных прав и вовсе уменьшилось на 14,1%. В том числе на жилые объекты – на 14,2%.

Как отметила помощник руководителя Управления Вероника КАПЛЮК, отрицательный тренд задан рядом причин, главной из которых является снижение покупательной способности граждан. Спрос населения на недвижимое имущество высок, но ограничен сложившимся уровнем цен и недостатком средств на приобретение.

Другой серьезной причиной снижения количества регистрационных действий стало значительное уменьшение количества зарегистрированных прав на жилые помещения отдельных категорий граждан, пользующихся льготами при обеспечении жильем по закону Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Приморского края» и по Федеральному закону № 76-ФЗ в редакции от 3 июля 2016 года «О статусе военнослужащих».

Сказывается то, что Минобороны РФ сегодня приоритетно решает жилищную проблему военнослужащих через предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Самих военнослужащих-контрактников и уволенных с военной службы и признанных в установленном порядке нуждающимися в получении жилых помещений соцнайм не устраивает. Для них куда привлекательнее получение жилищной субсидии для приобретения жилья. Особенно это интересно военнослужащим, у которых большой состав семьи и существенный срок службы позволяют получить наиболее крупные суммы субсидий. Но лимиты бюджетных средств на их выделение не позволяют быстро удовлетворить всех желающих их получить.

Другой немаловажный факт – военнослужащие в настоящее время могут претендовать на собственное жилье исключительно по программе военной ипотеки.

Ипотека оздоровляет рынок

«Реанимационное» воздействие на рынок приморской недвижимости оказывал рост ипотечного кредитования. В 2016 году увеличение общего количества регистрационных записей об ипотеке составило 29,6%. При этом количество записей по ипотеке жилых помещений увеличилось на 83,2% и достигло 18,877 тыс. Количество закладных за год возросло на 3,5%.

Руководитель отдела по регистрации договоров ипотеки и долевого участия Управления Росрегистрации по Приморскому краю Олеся МОРОЗОВА назвала несколько причин роста количества ипотечных сделок, которые внесли свои вклад в на столь положительную динамику.

«Во-первых, желания заемщиков приобрести в кредит жилье в 2016 году пробудила в том или ином виде ипотека с господдержкой. Имелись ожидания населения, что поддержка прекратится, это заставляло многих принимать смелые решения. Во-вторых, благодаря программе субсидирования государством процентной ставки кредитов на рынке новостроек, ипотека в 2016 году показала стабильный рост относительно «провального» 2015 года. Дополнительной привлекательности ипотеке добавил принятый Госдумой РФ в июне прошлого года закон об ограничении максимального размера штрафов при просрочке платежа. Размер неустойки был ограничен размером ключевой ставки на дату подписания договора. Это защитило заемщиков от произвола кредиторов», - отметила представитель Росрегистрации.

В 2016 году общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства в Приморье увеличилось на 22%, до 3,938 тыс. Но одновременно проявила себя отрицательная динамика заключаемых договоров долевого участия – снижение на 7,1%. Это же соответственно повлияло и на количество зарегистрированных сделок – на 7,9 %. Сказались меры повышения ответственности застройщиков перед дольщиками, которые ввел в действие Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ. Закон для Приморья оказался довольно актуальным, так как более 30% строящихся многоквартирных домов в Приморье не сдаются застройщиками в установленные сроки.

Поскольку п. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» предусматриваются ответственность застройщика в случае затягивания строительства и передачи объекта долевого строительства и выплата дольщикам неустойки или пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, то многие застройщики предлагают дольщикам внести изменения в договор долевого участия – о продлении срока передачи объекта долевого строительства. Соответственно, в 2016 году количество государственной регистрации изменений договоров в долевом строительстве увеличилось на 27,4%. При этом основной рост пришелся на конец года.

Земля уже мало кого манит

Перспективы будущего строительного бума прекрасно просматриваются на фоне роста интереса к земле. Однако на данный момент это направление малоактуально, о чем свидетельствует уменьшение количества зарегистрированных прав на земельные участки в прошлом году на 15,3%, до 53,326 тыс.

Ранее заметный рост включения земли в рыночный оборот в крае характеризовался увеличением регистраций ограничений прав в отношении земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, для ИЖС. Но эти земли, не обеспеченные инженерной инфраструктурой и автомобильными подъездами, на сегодня заметно снизили интерес многодетных семей к данной программе.

В других случаях интерес к земле снизили отдельные законодательные новации.

Так, в прошлом году сказали свое веское слово вступившие с 1 марта 2015 года в силу существенные изменения в Земельный кодекс РФ, введенные Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Ими в корне был изменен порядок предоставления публичных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые, по общему правилу, выставляются на торги. Исключением является перечень случаев, установленных этим законом.

Законодатели ужесточили требования в отношении земельных участков, предназначенных для целей строительства. Так, согласно п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ их продажа теперь не допускается, за исключением отдельных случаев, оговоренных Кодексом. Лица, заинтересованные в приобретении земельного участка в целях коммерческого строительства, теперь могут рассчитывать только на право аренды и не более.

Приставы пошли по квартирам

В минувшем году количество зарегистрированных Управлением Росреестра по Приморскому краю ограничений и обременений прав на объекты недвижимости по сравнению с 2015 годом увеличилось на 39,5%. Особый вклад в это увеличение внес резкий рост количества арестов и запретов, наложенных на недвижимость судебными приставами-исполнителями. Если в 2015 году ими были приняты меры ограничения на 1 682 объекта, то в 2016 году – уже на 18 371.

Виктор КУДИНОВ.