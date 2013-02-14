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Приморье в 2012 году потребило 800 млн кубометров голубого топлива
Поставки природного газа в Приморский край в 2012 году составили 800,452 млн кубометров, говорится в материалах ОАО "Дальтрансгаз" (оператор магистрального газопровода "Октябрьский - Хабаровск"). Транзитная транспортировка газа в Приморье стала возможна в августе 2011 года после подключения газопровода "Октябрьский - Хабаровск" к газотранспортной сети "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".
Ранее власти Приморья заявили, что к 2015 году край будет потреблять более 1 млрд кубометров газа в год.
Объемы поставки в адрес ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в 2012 году выросли на 28,2%, до 633,948 млн кубометров, в адрес ОАО "Хабаровсккрайгаз" - на 132,2%, до 79,004 млн кубометров.
В 2013 году "Дальтрансгаз" планирует обеспечить поставки газа потребителям г. Хабаровска в объеме не менее 908,5 млн кубометров, а также транзитные поставки в объеме 1 млрд 093,1 млн кубометров.
По данным "Дальтрансгаза", потенциальная потребность г. Хабаровска в природном газе во много раз превышает объемы сегодняшних реальных поставок; в соответствии с утвержденной правительством РФ целевой программой "Газификация Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев" была заявлена перспективная потребность Хабаровского края в природном газе до 2020 года в объеме 7,5 млрд кубометров в год.
В то же время, по мнению транспортировщиков, возможности действующей газотранспортной инфраструктуры Хабаровского края используются не в полной мере, прежде всего, из-за недостаточной работы администраций городских округов и муниципальных районов края, руководителей предприятий и организаций.
"Не обеспечиваются должные темпы строительства распределительных газопроводов, перевода на природный газ муниципальных котельных, работающих на дорогостоящем жидком топливе, газификации жилищного фонда и промышленных предприятий", - поясняет "Дальтрансгаз".
ОАО "Дальтрансгаз" осуществляет эксплуатацию и обслуживание магистрального газопровода "п.Октябрьский (Хабаровский край) - Хабаровск" (участок газотранспортной системы "Сахалин - Хабаровск - Владивосток") и оказывает услуги по транспортировке природного газа, обеспечивая 100% поставок природного газа в Хабаровск. Поставки газа осуществляются с месторождений шельфа Сахалина по международным проектам.
ОАО "Газпром" владеет 87,999999% акций АО "Дальтрансгаз", ООО "Газпром капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") - 12,000001%.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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