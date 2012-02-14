Приморскому предприятию «Аскольд» исполнилось 69 лет

ПРИМОРЬЕ, 14 февраля, ZRPRESS. 69-ю годовщину со дня основания отметило одно из ведущих предприятий города Арсеньева – открытое акционерное общество «Аскольд». На торжественное собрание по случаю этой даты собрались работники и ветераны завода, гости. В тот день вспоминали историю машиностроительного предприятия, известного не только в нашей стране, но и за ее пределами.

В тяжелое военное время, 10 февраля 1943 года, в Семеновке был основан завод № 515, который выпускал продукцию для фронта. С 1946 года на заводе был налажен выпуск судовой арматуры, затем завод получил заказ на изготовление навигационных гирокомпасных систем. Продукция завода экспортировалась в 28 стран мира. Коллектив завода «Аскольд» за годы добросовестного труда был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Сегодня «Аскольд», пережив непростые времена, встает на ноги. На предприятии запущен участок литья под давлением на высокоточных литейных машинах ведущих европейских производителей. Идет модернизация цехов предприятия. С приветственным словом к трудовому коллективу «Аскольда» обратился генеральный директор акционерного общества Леонид КОЛЕСНИКОВ, который поблагодарил работников за добросовестное, ответственное отношение к работе.

И.о. главы Арсеньевского городского округа Ольга ЛУКЬЯНЧУК передала директору ОАО «Аскольд» и всему коллективу завода пожелания экономической и финансовой стабильности, дальнейшего наращивания объемов производства. Ольга Даниловна вручила грамоты главы АГО лучшим работникам предприятия. С праздником администрацию и коллектив ОАО «Аскольд» поздравили депутаты Законодательного Собрания Юрий ДЕНИСЕНКО и Владимир БЕСПАЛОВ, представители администрации Приморского края, Думы городского округа, руководители ведущих предприятий города и края.

В ходе торжественного собрания состоялось вручение грамот работникам завода, а также награждение победителей конкурса профессионального мастерства, который состоялся на предприятии накануне. Работников завода и гостей поздравили юные артисты Центра внешкольной работы и участники художественной самодеятельности ОАО «Аскольд».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».