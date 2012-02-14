Работодатели Приморья тщательнее контролируют выплаты по больничным листам

Руководители предприятий все чаще обращаются в Фонд социального страхования с просьбой проверить обоснованность выдачи листков нетрудоспособности своим сотрудникам. В прошлом году специалисты Приморского регионального отделения ФСС провели 66 плановых проверок медучреждений, а еще 97 проверок были проведены по запросам страхователей - предприятий и организаций Приморского края.

По результатам всех проверок установлено 25 случаев выдачи листков нетрудоспособности с нарушением установленного порядка. К числу часто встречающихся нарушений относится продление листка нетрудоспособности без записи осмотров в первичной медицинской документации, а также продление его без решения врачебной комиссии на срок свыше 30 дней. В ряде случаев установлены факты симуляции заболевания, при котором врач вынужден выдать листок нетрудоспособности на короткий период.

За нарушения при выдаче листков нетрудоспособности медицинским учреждениям предъявлены финансовые претензии. Фонду соцстраха возмещено более 110 тыс. рублей, что в два раза больше, чем в 2010 году.

Специалисты Соцстраха отмечают, что в Приморском крае в прошедшем году не было зафиксировано ни одного случая фальшивого больничного. Немаловажную роль в этом сыграло введение в июле прошлого года нового бланка листка нетрудоспособности, имеющего больше 10 степеней защиты.

Татьяна ТАРАН, «Золотой Рог».