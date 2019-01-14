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Рекордное число иностранных туристов посетили Приморье в 2018 году
Приморский край установил новый рекорд по приему иностранных путешественников – в минувшем году регион принял около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.
Как сообщили в краевом департаменте туризма, основной рост отмечен на направлении из Республики Корея. С января по декабрь прошлого года в Приморье побывали свыше 220 тысяч путешественников. Это на 120% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что небывалый рост интереса южнокорейских туристов к краю наблюдается уже третий год подряд. По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, способствует этому активная и разноплановая работа на южнокорейском рынке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Турпотенциал края был представлен на тематических международных азиатских выставках, проведены несколько фам-туров для туроператоров и представителей авиакомпаний из Республики Корея, которые мы организовывали с Международным аэропортом Владивостока. Авиакомпании, которые вышли на наш рынок внесли значимый вклад в продвижение нашего региона в Корее, а общие усилия всегда приносят более яркие результаты. Особое место в этой работе занимает взаимодействие с блогерами и молодежными поп-группами Республики Корея. Регион уже стал настоящей сценической площадкой для них – здесь сняты несколько клипов, которые набрали миллионы просмотров в интернете. В результате наш край стал стремительно набирать популярность у корейской молодежи, резко выросло количество авиарейсов на данном направлении и как следствие – значительно увеличился и продолжает увеличиваться турпоток», – отметил глава ведомства.
Положительная динамика наблюдается и на японском направлении. За 12 месяцев прошлого года край принял свыше 20 тысяч гостей из Страны восходящего солнца. Прирост составил 15%.
«В прошлом году мы совместно с компанией “Чанги” провели фам-тур для авиакомпаний Японии, в текущем – рассчитываем на развитие авиационных перевозок на этом направлении. Так, японская авиакомпания ANA уже заявила о намерении впервые организовать регулярные рейсы в Москву и Владивосток, ждем и других перевозчиков», – отметил Константин Шестаков.
Самым многочисленным по-прежнему остается турпоток из Китайской Народной Республики. В прошлом году в край въехали около 422 тысяч человек из этой страны, 365,5 тысяч из них – с туристскими целями. Показатель остался на уровне прошлого года.
«Поскольку по автомобильным пунктам пропуска мы достигли предела пропускной способности, то в 2019 году мы сделаем особый акцент на привлечение новых авиационных компаний, которые свяжут Владивосток с крупными туристскими хабами Китая», – поделился планами глава краевого департамента.
Стоит отметить, что в несколько раз выросло количество граждан Германии, побывавших в Приморье. С января по декабрь край посетили почти 900 туристов из этого государства. Это на 200% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Также край принял на 40% больше граждан Австралии: в течение 2018 года с Приморьем познакомились почти тысяча человек из этой страны, в 2017 – почти 700.
Напомним, с каждым годом Приморский край становится все более привлекательным для туристов. Причем растет турпоток не только иностранных, но и российских граждан. В прошлом году, по экспертным оценкам, регион посетили около 5 миллионов человек. За последние три года турпоток вырос более, чем в полтора раза.
Добавим, перед отраслью стоит амбициозная задача – к 2022 году довести объем годового турпотока в край до 10 миллионов человек.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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