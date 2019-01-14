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Ввоз радиоактивных веществ из-за рубежа в Приморье невозможен

14 Января 2019, 08:40 | Приморье

Власти подтвердили невозможность утилизации иностранных радиоактивных отходов в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами (ДальРАО) Константин Сиденко осмотрели мощности отделения «Фокино» в бухте Разбойник и еще раз подтвердили невозможность утилизации иностранных радиоактивных отходов на территории России, в частности в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказал Константин Сиденко, ДВЦ «ДальРАО» – филиал ФГУП «РосРАО» с 2000 года занимается решением проблем «советского ядерного наследия», – выведением из эксплуатации атомных подводных лодок и экологической реабилитацией радиационно-опасных объектов ВМФ РФ.

При этом действующие хранилища РАО, построенные в 60-70-е годы прошлого века, исчерпали свой ресурс по объемам хранения и срокам эксплуатации. Чтобы переработать, кондиционировать и сократить объемы опасных веществ, и было принято решение о строительстве на территории ДальРАО Регионального центра кондиционирования и долговременного их хранения. Конечная цель этой масштабной экологической миссии – повысить радиационную безопасность на Дальнем Востоке, полностью вывезти радиационно-опасные объекты с территории ДФО и ликвидировать существующие места временного хранения.

«В 2020 году закончится строительство центра. Мы прошли все слушания с привлечением деятелей науки, общественных организаций, жителей, и никаких вопросов, связанных с негативными последствиями работы предприятия, не выявлены. Потому что это строительство высокотехнологичное, способное в разы снизить объемы хранимых твердых радиоактивных отходов. Поэтому говорить о том, что сегодня мы наносим экологический вред, не приходится. Жители Приморья, Дальнего Востока могут не волноваться об экологической обстановке. У нас очень чистое предприятие, которое соблюдает все экологические процессы», – подчеркнул Константин Сиденко.

Руководитель центра пояснил, что применяемые технологии позволяют уменьшить объемы твердых радиоактивных отходов в разы. Среди них – химическая и температурная обработка, компактизация, дезактивация.

«К примеру, из пяти контейнеров отходов после переработки останется только один контейнер», – добавил он.

Константин Сиденко и Олег Кожемяко пояснили, почему ввоз радиоактивных веществ из-за рубежа в Приморье невозможен и какую помощь оказывает японская сторона в строительстве центра.

«Существует 31-я статья 190-го Федерального закона РФ, которая запрещает ввоз на территорию России любых ядерных отходов и продуктов их переработки. И ни Япония, никакая другая страна не является исключением», – заявил Губернатор.

По его словам, создание современного центра приведет к окончательному выводу и вывозу радиоактивных отходов с территории Приморья.

«Никаких иных действий не предусмотрено, строительство центра гарантирует обеспечение экологической безопасности тех продуктов переработки, которые уже имеются», – акцентировал он.

Подчеркнуто, что Япония участвует в реализации проекта через поставки специального оборудования и техники.

«Российско-японский Комитет по сотрудничеству ведет работу с 2012 года. Японская сторона оказывает помощь и содействие, за это время она поставила плавучий док “Сакура”, буксир, два портальных крана, технологическую линию по очистке и окраске. Оборудование будет поставляться и дальше», – пояснил глава Приморья.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кожемяко  радиоактивные отходы  экология 



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