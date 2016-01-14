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Больше половины многодетных семей в Приморье уже выставили свои участки на продажу

14 Января 2016, 11:10 | Приморье

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, на сегодняшний день из включенных в реестр 8 318 многодетных семей 6 132 семьи уже получили земельные участки.

«На данный момент 74 процента многодетных семей края, вставших в очередь, уже получили положенную им по закону землю. В девяти муниципальных образованиях Приморья земельные участки выданы всем заявившимся семьям. Еще в девяти - процент выдачи составляет более 90 процентов. Наиболее сложная ситуация до сих пор сохраняется во Владивостоке, где количество заявителей растет быстрее, чем формируются участки», - сообщили в департаменте.

Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента России под личным контролем губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Как заявил первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ в недавнем интервью, серьезное внимание в текущем году будет уделено работе по обеспечению выдаваемой земли необходимой инфраструктурой.

«Понятно, что для стопроцентного подведения инфраструктуры требуются очень серьезные инвестиции из бюджета. Мы по мере возможностей ежегодно закладываем средства в краевом бюджете на субсидии муниципалитетам для строительства дорог и инженерной инфраструктуры. Но одномоментно решить эту задачу невозможно. Поэтому договорились с нашими заявителями, многодетными, что в первую очередь в обязательном порядке сделаем проезды - грунтовую дорогу, которая необходима для начала строительства, завоза материалов. Так что 2016 год станет ударным по обеспечению проездов. Где-то появится и дорога с твердым покрытием в зависимости от месторасположения участков. Но, повторюсь, на подведение сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения средства также заложены», - подчеркнул первый заместитель главы региона.

Между тем по оценкам специалистов на продажу в Приморье выставлено уже более половины выданных многодетным земельных участков - построить индивидуальное жилье даже на бесплатных наделах в крае не по карману подавляющему большинству семей.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: земля  многодетные семьи 






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Комментарии

  • Р ВµР С–Р С•РЎР‚15:03, 14.01.2016#

    Ну и что мы имеем по факту? А имеем в очередной раз высер, который фактически заблокировал использование энного кол-ва гектаров. Вы зайдите в любое садоводческое общество, в нем две трети участков заброшено. Владельцы сидят как собаки на сене. Вот таких собак теперь поприбавилось. Надо было землю давать тем у кого хоть какая-то возможность строить есть (они бы и налоги через строительные компании сгенерили бы), а нищим многодетным семьям не землю, а мат помощь нужно было выдавать.

  • vasya16:24, 14.01.2016#

    Фигня. Разумно надо ко всему подходить, а не с дубиной. Надо всем желающим давать участки для застройки, а не только многодетным семьям. И при этом ввести налог на землю, зависящий от степени ее использования. Чем меньше земля обустроена, тем БОЛЬШЕ налог. И наоборот, если за N лет (сколько указано в заявлении просителя) построен запланированный при получении земли дом, от налога освободить полностью. В общем, сделать так, чтобы обладание пустым участком было разорительно для владельца, и всё утрясётся само собой.

  • Негорожанка15:05, 14.01.2016#

    Да вообщем то они и не планировали строиться, потому что изначально знали что это не по карману, а тут государство бесплатно землю, почему бы и не воспользоваться. А на продажу выставляют за дикие деньги и кому они хотят продать такое количество наделов. У меня знакомая получила землю оформила и на продажу, а детей несовершеннолетних нет уже, дети взрослые, есть внук, как получила не признается, продала не дорого агенству надел свой и уехала в С-Петербург к младшему сыну.

  • End15:13, 14.01.2016#

    А кто-то сомневался, что именно так и будет? Сейчас всякое муда чье скупит у многодетных эти участки за бесценок как обычно вот и вся программа

  • Псевдоним15:32, 14.01.2016#

    Скупит не мудачьё, а те, кому он действительно нужен, кто даже деньги готов заплатить за участок и построить себе дом. А вот получило действительно мудачьё, которым не нужны эти участки для строительства, а только для продажи, потому что большинство многодетных привыкли постоянно чего-то просить, ноют, что им всегда все должны. Никто никому ничего не должен, рожаете детей, так думайте головой сколько сможете прокормить и обучить.

  • Псевдоним09:00, 15.01.2016#

    ты думаешь бедные многодетные дураки за бесценок покупать 500 тыщ продают землю

  • Nim15:22, 14.01.2016#

    Хотели как лучше, получилось как всегда. Но при этом теперь чиновники смогут понукать людей: мы вам, мол, такой добряк сделали, а вы не оправдали наших великих надежд. . .

  • Интересующийся 15:23, 14.01.2016#

    Вот мне интересно, как можно продавать землю, выделенную для многодетной семьи, если участок выдаётся на 5 лет под строительство? И только после стройки участком можно распоряжаться. На кого статья рассчитана? Заголовок надо поменять. . . А так проблема со стройкой на выделенном участке есть!

  • 112318:39, 14.01.2016#

    многодетным можно продавать без ограничений

  • апчр11:01, 15.01.2016#

    То о чем ты говоришь выдается городом для тех у кого 2 ребенка. А если 3 и более детей, то это краевая программа. И в ней участки выдаются без обременения. Например, я стоял в городской очереди, но когда родился 3-ребенок, снялся, хотя очередь уже подходила, и переоформился на краевую

  • Абырвалг15:38, 14.01.2016#

    Не надо многодетных ругать, попробуйте сами родить столько детей, нам в России нужно чтобы все были многодетными, чтобы исправить ситуацию в стране. Другой вопрос, где разрекламированная ранее программа о предоставлении земельных участков для молодых семей или с двумя детьми? Или уже выборы прошли?

  • Псевдоним16:05, 14.01.2016#

    Ну чтобы рожать много детей, ума не надо особо. А вот, чтобы обеспечить им и себе достойные условия проживания надо еб**ить как проклятый. А они захотели, чтобы им просто так всё дали.

  • проходий16:45, 14.01.2016#

    согласен на все 100 %

  • Рвота15:50, 14.01.2016#

    "Попробуйте сами столько детей родить". А зачем их столько плодить, когда тысячи в детдомах загибаются. . . И вообще на планете из за перенаселения скоро экологический коллапс будет и животных почти не останется. . .

  • Псевдоним16:04, 14.01.2016#

    Действительно, почему бы не выдавать земли тем, у кого есть на постройку дома и деньги и желание? Например, молодой семье без детей, которые накопили и хотят дом построить. Или пожилой паре, которые продали кв в городе и хотят уехать на природу жить. Закон глуп по своей сути. Многодетные семьи это в большинстве случаев дармоеды без денег и амбиций, которым все всё должны. Вот и этот случай не исключение. Землю получили на халяву и продают как барыги последние.

  • Псевдоним16:18, 14.01.2016#

    а по факту из-за воплей многодетных с требованием дать землю, пилят на участки лёгкие города - защитные леса в пригороде владивостока, на шаморе и емаре.

  • Псевдоним17:10, 14.01.2016#

    Все говорить горазды. Да дали участки, НО нет подъездов к ним, нет света(хотя и ДОЛЖНО БЫТЬ)это в лучшем случае, а у кого то участок на горе или болоте, или под ЛЭП. Вот люди и продают , ч то бы хоть что то себе купить или улучшить жилье или машину

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:52, 14.01.2016#

    вот оно типичное лицо многодетного родителя, а теперь представим, как воспитает это нечто своих детей.

  • Псевдоним18:18, 14.01.2016#

    Такие как вы стране не нужны. Типичное быдло. Сделать троих детей несложно, достаточно кончить в течение 5 минут и вот тебе демография на высоте. А воспитать их достойными людьми это дано единицами и, к сожалению, не тебе явно.

  • Псевдоним17:25, 14.01.2016#

    Людям дали, а как строится?!Сначала надо задуматься, что у участков, не света, ни дорог нет!!!Физической возможности, ни говоря уже о остальных моментах. . . . Людям дали, а сети не подвели, т. е. пока пустые обещания дают людям, в прочем как зачастую. . . .

  • Псевдоним17:48, 14.01.2016#

    нормально, какой нибудь приближенный делец, придет и скупит все махом за бесценок, в итоге построит там базу отдыха, а за счет бюджета туда проведут и дорогу и инженерные сети. хороший бизнес

  • Псевдоним18:28, 14.01.2016#

    Так поэтому ничего не строят. Люди устали от обещаний. Стоит кусок леса в лесу, за который налоги только платить. Вот и избавляться начали. Хотя сомневаюсь, что половина. Лучше пусть посчитают, скол ко арендованных, выданных в течении последних 3 лет, выставлено на прдажу. Поболя, чем у многтдетных получится, зато места- не в тмутаракане, а в вдоль трассы

  • Псевдоним18:29, 14.01.2016#

    Поскупают у многодетных забесценок, потом дороги, свет, воду потянуть за бюджетные деньги.

  • Псевдоним18:24, 14.01.2016#

    лишний раз убеждаюсь, что некоторые многодетные, рожают лишь для того, чтобы постоянно что-то требовать, вечно ныть, что нет халявы, а когда халява пришла, ныть, что это не та халява, что нужна другая, и так постоянно - ныть, ныть, ныть. .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:40, 14.01.2016#

    А некоторые только и ноют, что многодетные ноют и халявщики. При этом двудетные глотки в очереди драли друг другу, когда их в очередь за халявой ставили.

  • Справедливый02:22, 15.01.2016#

    По большому счёту, дурацкая затея была выдавать участки без коммуникаций. Ещё больший дебилизм - позволять эти участки продавать. Пусть бы возвращали обратно, если не в состоянии ими пользоваться.

  • СѓСѓС…08:05, 15.01.2016#

    Это была генеральная репетиция перед концертом под названием Бесплатный дальневосточный гектар

  • гость09:53, 15.01.2016#

    что у многодетных наконец то упала розовая пелена если бы дом так легко можно было построить то они бы и так себе участки купили ведь кусок земли без дома стоит и так дешево

  • Где?11:59, 18.01.2016#

    Дайте ссылу где можно купить? Иначе, брехня.

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