Больше половины многодетных семей в Приморье уже выставили свои участки на продажу

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, на сегодняшний день из включенных в реестр 8 318 многодетных семей 6 132 семьи уже получили земельные участки.

«На данный момент 74 процента многодетных семей края, вставших в очередь, уже получили положенную им по закону землю. В девяти муниципальных образованиях Приморья земельные участки выданы всем заявившимся семьям. Еще в девяти - процент выдачи составляет более 90 процентов. Наиболее сложная ситуация до сих пор сохраняется во Владивостоке, где количество заявителей растет быстрее, чем формируются участки», - сообщили в департаменте.

Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента России под личным контролем губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Как заявил первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ в недавнем интервью, серьезное внимание в текущем году будет уделено работе по обеспечению выдаваемой земли необходимой инфраструктурой.

«Понятно, что для стопроцентного подведения инфраструктуры требуются очень серьезные инвестиции из бюджета. Мы по мере возможностей ежегодно закладываем средства в краевом бюджете на субсидии муниципалитетам для строительства дорог и инженерной инфраструктуры. Но одномоментно решить эту задачу невозможно. Поэтому договорились с нашими заявителями, многодетными, что в первую очередь в обязательном порядке сделаем проезды - грунтовую дорогу, которая необходима для начала строительства, завоза материалов. Так что 2016 год станет ударным по обеспечению проездов. Где-то появится и дорога с твердым покрытием в зависимости от месторасположения участков. Но, повторюсь, на подведение сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения средства также заложены», - подчеркнул первый заместитель главы региона.

Между тем по оценкам специалистов на продажу в Приморье выставлено уже более половины выданных многодетным земельных участков - построить индивидуальное жилье даже на бесплатных наделах в крае не по карману подавляющему большинству семей.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.