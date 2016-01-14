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Больше половины многодетных семей в Приморье уже выставили свои участки на продажу
Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, на сегодняшний день из включенных в реестр 8 318 многодетных семей 6 132 семьи уже получили земельные участки.
«На данный момент 74 процента многодетных семей края, вставших в очередь, уже получили положенную им по закону землю. В девяти муниципальных образованиях Приморья земельные участки выданы всем заявившимся семьям. Еще в девяти - процент выдачи составляет более 90 процентов. Наиболее сложная ситуация до сих пор сохраняется во Владивостоке, где количество заявителей растет быстрее, чем формируются участки», - сообщили в департаменте.
Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента России под личным контролем губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Как заявил первый вице-губернатор края Василий УСОЛЬЦЕВ в недавнем интервью, серьезное внимание в текущем году будет уделено работе по обеспечению выдаваемой земли необходимой инфраструктурой.
«Понятно, что для стопроцентного подведения инфраструктуры требуются очень серьезные инвестиции из бюджета. Мы по мере возможностей ежегодно закладываем средства в краевом бюджете на субсидии муниципалитетам для строительства дорог и инженерной инфраструктуры. Но одномоментно решить эту задачу невозможно. Поэтому договорились с нашими заявителями, многодетными, что в первую очередь в обязательном порядке сделаем проезды - грунтовую дорогу, которая необходима для начала строительства, завоза материалов. Так что 2016 год станет ударным по обеспечению проездов. Где-то появится и дорога с твердым покрытием в зависимости от месторасположения участков. Но, повторюсь, на подведение сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения средства также заложены», - подчеркнул первый заместитель главы региона.
Между тем по оценкам специалистов на продажу в Приморье выставлено уже более половины выданных многодетным земельных участков - построить индивидуальное жилье даже на бесплатных наделах в крае не по карману подавляющему большинству семей.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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vasya16:24, 14.01.2016#
Фигня. Разумно надо ко всему подходить, а не с дубиной. Надо всем желающим давать участки для застройки, а не только многодетным семьям. И при этом ввести налог на землю, зависящий от степени ее использования. Чем меньше земля обустроена, тем БОЛЬШЕ налог. И наоборот, если за N лет (сколько указано в заявлении просителя) построен запланированный при получении земли дом, от налога освободить полностью. В общем, сделать так, чтобы обладание пустым участком было разорительно для владельца, и всё утрясётся само собой.
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Негорожанка15:05, 14.01.2016#
Да вообщем то они и не планировали строиться, потому что изначально знали что это не по карману, а тут государство бесплатно землю, почему бы и не воспользоваться. А на продажу выставляют за дикие деньги и кому они хотят продать такое количество наделов. У меня знакомая получила землю оформила и на продажу, а детей несовершеннолетних нет уже, дети взрослые, есть внук, как получила не признается, продала не дорого агенству надел свой и уехала в С-Петербург к младшему сыну.
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Псевдоним15:32, 14.01.2016#
Скупит не мудачьё, а те, кому он действительно нужен, кто даже деньги готов заплатить за участок и построить себе дом. А вот получило действительно мудачьё, которым не нужны эти участки для строительства, а только для продажи, потому что большинство многодетных привыкли постоянно чего-то просить, ноют, что им всегда все должны. Никто никому ничего не должен, рожаете детей, так думайте головой сколько сможете прокормить и обучить.
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Интересующийся 15:23, 14.01.2016#
Вот мне интересно, как можно продавать землю, выделенную для многодетной семьи, если участок выдаётся на 5 лет под строительство? И только после стройки участком можно распоряжаться. На кого статья рассчитана? Заголовок надо поменять. . . А так проблема со стройкой на выделенном участке есть!
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апчр11:01, 15.01.2016#
То о чем ты говоришь выдается городом для тех у кого 2 ребенка. А если 3 и более детей, то это краевая программа. И в ней участки выдаются без обременения. Например, я стоял в городской очереди, но когда родился 3-ребенок, снялся, хотя очередь уже подходила, и переоформился на краевую
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Абырвалг15:38, 14.01.2016#
Не надо многодетных ругать, попробуйте сами родить столько детей, нам в России нужно чтобы все были многодетными, чтобы исправить ситуацию в стране. Другой вопрос, где разрекламированная ранее программа о предоставлении земельных участков для молодых семей или с двумя детьми? Или уже выборы прошли?
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Псевдоним16:04, 14.01.2016#
Действительно, почему бы не выдавать земли тем, у кого есть на постройку дома и деньги и желание? Например, молодой семье без детей, которые накопили и хотят дом построить. Или пожилой паре, которые продали кв в городе и хотят уехать на природу жить. Закон глуп по своей сути. Многодетные семьи это в большинстве случаев дармоеды без денег и амбиций, которым все всё должны. Вот и этот случай не исключение. Землю получили на халяву и продают как барыги последние.
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Псевдоним18:28, 14.01.2016#
Так поэтому ничего не строят. Люди устали от обещаний. Стоит кусок леса в лесу, за который налоги только платить. Вот и избавляться начали. Хотя сомневаюсь, что половина. Лучше пусть посчитают, скол ко арендованных, выданных в течении последних 3 лет, выставлено на прдажу. Поболя, чем у многтдетных получится, зато места- не в тмутаракане, а в вдоль трассы
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Ну и что мы имеем по факту? А имеем в очередной раз высер, который фактически заблокировал использование энного кол-ва гектаров. Вы зайдите в любое садоводческое общество, в нем две трети участков заброшено. Владельцы сидят как собаки на сене. Вот таких собак теперь поприбавилось. Надо было землю давать тем у кого хоть какая-то возможность строить есть (они бы и налоги через строительные компании сгенерили бы), а нищим многодетным семьям не землю, а мат помощь нужно было выдавать.