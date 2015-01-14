В Приморском крае создана основа для импортозамещения в сельском хозяйстве

Приморский край рассчитывает обеспечить 60% потребности в овощах продукцией местного производства. С приходом газа на территорию содержать теплицы станет выгоднее. Об этом в своем интервью рассказал Сергей Сидоренко, вице-губернатор Приморского края.

"Овощей и картофеля собрали существенно больше, чем в прошлом году. При этом не за счет расширения площадей, а с помощью повышения урожайности. Мы достигли такого эффекта благодаря внедрению современных технологий и сортам. Речь идет об овощах так называемого «борщевого набора» – это морковь, свекла, белокочанная капуста. Все фермерские склады хранения заполнены. В связи с этим объемы поставки овощей из Китая значительно сократились – наши сельхозпроизводители активно заполняют внутренний рынок собственной продукцией, - подводя итоги 2014 года заявил Сергей Сидоренко, вице-губернатор Приморского края. - Мы вышли на устойчивое самообеспечение картофелем. В Приморье производится порядка 94-96 процентов от потребности рынка. В ранний весенний период небольшая часть картофеля, когда местный еще не созрел, завозится из южных районов Китая.

Что касается пасленовых культур – томата, перца, баклажана – в летний период местные фермеры заполняют приморский рынок. В зимнее время благодаря тепличному производству потребности приморцев в овощах обеспечиваются на 30-35 процентов.

В Приморье и дальше планируется расширять площади теплиц, которые обеспечивают поставку летних овощей с ноября по март. В госпрограмме по поддержке сельского хозяйства есть блок, по развитию этого направления. И мы готовы поддерживать инициативы фермеров и инвесторов, как российских, так и зарубежных, по увеличению объема производства овощей в зимних условиях.

В ближайшей перспективе порядка 60 процентов потребности в овощах мы сможем обеспечить продукцией местного производства в том числе за счет новых теплиц. С приходом газа на территорию края содержать теплицы станет выгоднее. Ведь сегодня местным производителям довольно трудно конкурировать с продукцией, завозимой из южных районов Китая, где овощи выращиваются в открытом грунте. Поскольку нет необходимости отапливать теплицы, эта продукция дешевле по себестоимости".