Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморском крае создана основа для импортозамещения в сельском хозяйстве
14 Января 2015, 18:16 | Приморье
Приморский край рассчитывает обеспечить 60% потребности в овощах продукцией местного производства. С приходом газа на территорию содержать теплицы станет выгоднее. Об этом в своем интервью рассказал Сергей Сидоренко, вице-губернатор Приморского края.
"Овощей и картофеля собрали существенно больше, чем в прошлом году. При этом не за счет расширения площадей, а с помощью повышения урожайности. Мы достигли такого эффекта благодаря внедрению современных технологий и сортам. Речь идет об овощах так называемого «борщевого набора» – это морковь, свекла, белокочанная капуста. Все фермерские склады хранения заполнены. В связи с этим объемы поставки овощей из Китая значительно сократились – наши сельхозпроизводители активно заполняют внутренний рынок собственной продукцией, - подводя итоги 2014 года заявил Сергей Сидоренко, вице-губернатор Приморского края. - Мы вышли на устойчивое самообеспечение картофелем. В Приморье производится порядка 94-96 процентов от потребности рынка. В ранний весенний период небольшая часть картофеля, когда местный еще не созрел, завозится из южных районов Китая.
Что касается пасленовых культур – томата, перца, баклажана – в летний период местные фермеры заполняют приморский рынок. В зимнее время благодаря тепличному производству потребности приморцев в овощах обеспечиваются на 30-35 процентов.
В Приморье и дальше планируется расширять площади теплиц, которые обеспечивают поставку летних овощей с ноября по март. В госпрограмме по поддержке сельского хозяйства есть блок, по развитию этого направления. И мы готовы поддерживать инициативы фермеров и инвесторов, как российских, так и зарубежных, по увеличению объема производства овощей в зимних условиях.
В ближайшей перспективе порядка 60 процентов потребности в овощах мы сможем обеспечить продукцией местного производства в том числе за счет новых теплиц. С приходом газа на территорию края содержать теплицы станет выгоднее. Ведь сегодня местным производителям довольно трудно конкурировать с продукцией, завозимой из южных районов Китая, где овощи выращиваются в открытом грунте. Поскольку нет необходимости отапливать теплицы, эта продукция дешевле по себестоимости".
Новости тематики
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
- В Приморье ориентируются на продуктивных коров
- Дальневосточный центр селекции и семеноводства создан в Приморье
- Из Приморья делают латифундию федералов
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Loading...