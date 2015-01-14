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На Дальневосточной железной дороге погружен рекордный объем тихоокеанской рыбы

14 Января 2015, 18:08 | Приморье

С 1 по 12 января текущего года на станциях формирования Дальневосточной магистрали в рефрижераторные секции и вагоны-термосы было погружено более 11,7 тыс. тонн рыбы, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2014 года (5,7 тыс. тонн).

Подобный рост удалось обеспечить благодаря четкой и слаженной работе всех участников перевозочного процесса, сообщили ZRPRESS.Ru в Службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

Руководство Дальневосточной железной дороги в 2014 году уделяло особое внимание вопросам транспортировки тихоокеанской рыбы в центральные регионы России. По инициативе ДВЖД регулярно проводились различные совещания представителей грузоотправителей, грузополучателей рыбной продукции, грузовых операторов, владельцев подвижного состава, представителей правительств субъектов Дальнего Востока и контролирующих органов. Итогом данных мероприятий стала эффективная работа по погрузке рыбы и ритмичная отправка рефрижераторных поездов в выходные дни. Стоит отметить, что навстречу грузоотправителям пошли и представители Россельхознадзора: в праздничные дни ими в более оперативном режиме осуществлялся досмотр груза и оформление необходимых документов.

Так, только за первые 8 дней 2015 года со станции Мыс Чуркин были отправлены два ускоренных рефрижераторных поезда, в которых перевезено более 4 тыс. свежей тихоокеанской рыбы в Московскую область.

При этом, несмотря на рост уровня погрузки рыбной продукции, возможности по перевозке рыбы железнодорожным транспортом используются только на 10%. В настоящее время на полигоне Дальневосточной железной дороги находится достаточное количество рефрижераторного и изотермического подвижного состава для обеспечения больших объемов погрузки тихоокеанской рыбы и отправки ее в западные регионы страны. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: двжд  рыба  ржд  грузоперевозки 



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