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На Дальневосточной железной дороге погружен рекордный объем тихоокеанской рыбы
С 1 по 12 января текущего года на станциях формирования Дальневосточной магистрали в рефрижераторные секции и вагоны-термосы было погружено более 11,7 тыс. тонн рыбы, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2014 года (5,7 тыс. тонн).
Подобный рост удалось обеспечить благодаря четкой и слаженной работе всех участников перевозочного процесса, сообщили ZRPRESS.Ru в Службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
Так, только за первые 8 дней 2015 года со станции Мыс Чуркин были отправлены два ускоренных рефрижераторных поезда, в которых перевезено более 4 тыс. свежей тихоокеанской рыбы в Московскую область.
При этом, несмотря на рост уровня погрузки рыбной продукции, возможности по перевозке рыбы железнодорожным транспортом используются только на 10%. В настоящее время на полигоне Дальневосточной железной дороги находится достаточное количество рефрижераторного и изотермического подвижного состава для обеспечения больших объемов погрузки тихоокеанской рыбы и отправки ее в западные регионы страны.
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