Владимир Миклушевский посетил первую гостиницу игорной зоны "Приморье"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 14 января, посетил строительную площадку первой гостиницы в игорной зоне «Приморье».



Глава региона проинспектировал строительство здания, которое ведет ООО «Первая игровая компания Востока». В поездке Владимира Миклушевского сопровождал генеральный директор компании Джон Ванг, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как доложил губернатору главный инженер проекта Стивет Клэмп, сейчас в здании практически завершена внешняя отделка, в течение двух недель специалисты приступят к чистовой внутренней отделке помещений.



В ходе визита Владимиру Миклушевскому продемонстрировали будущие комнаты, в которых будут останавливаться туристы, в том числе VIP-номера, зону ресторана, казино, технические помещения.



Глава региона поинтересовался, готовы ли уже инженерные коммуникации здания. Стивен Клэмп сообщил, что проведена опрессовка системы водоснабжения, продолжается работа по монтажу электрических и противопожарных систем.



«Посетив гостиницу уже через месяц, вы сможете увидеть серьезные изменения», - заверил главный инженер.



Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков доложил Владимиру Миклушевскому, что сегодня создана дорожная и инженерная инфраструктура первой очереди. Это автодорога 1, 2, 3 и 5 секторов, внутриплощадочные сети водопровода, водоотведение и локальные очистные сооружения. Эту работу ведет Администрация Приморья. Всего на эти цели было направлено 790 миллионов рублей.



Губернатор отметил, что контроль за ходом работ должен быть постоянным. Он поручил руководству «Корпорации развития Приморского края», которая является оператором игорной зоны, строго следить за качеством работ по созданию инфраструктуры на территории.



Напомним, 4-этажную гостиницу на 140 номеров и казино «Первая игровая компания Востока» намерена открыть уже в мае этого года.



«Не думаю, что могут возникнуть какие-то промедления. Мы с оптимизмом смотрим на этот проект. Учитывая выгодное расположение Владивостока, уверен, он сможет стать вторым Макао», - подчеркнул Джон Ванг на совещании под руководством Губернатора.



Отметим, сегодня с инвесторами игорной зоны «Приморье» подписаны инвестиционные договоры на сумму 1,4 миллиарда долларов США. Это ООО «Первая игровая компания Востока» (совместно с MelcoInternationalDevelopmentLimited), NagaCorpLtd, ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим».



В ближайшее время договор на сумму инвестиций 550 миллионов долларов США также намерена подписать компания «Роял Тайм». Как сообщил ее генеральный директор Рашид Таймасов, компания планирует в феврале представить концепцию проекта гостиницы на 520 номеров и 3200 игровых автоматов и начать строительство в мае этого года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.