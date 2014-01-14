В Приморье сверхприбыльный бизнес валяется под ногами

Твердые бытовые отходы - признанное сырье для вторичной переработки. А технологии высокотемпературного сжигания делают их источником тепла и электроэнергии в коммунальных хозяйствах. В совокупности с административными мерами сокращения накопленных отходов, это предпосылки для создания в Приморье по-настоящему полноценной отрасли, основанной на утилизации отходов. Вопрос лишь в том, как скоро это поймут инвесторы.

Недавнее заседание в администрации Приморского края обсуждало новую идею, предлагаемую российскими разработчиками - способ уничтожения ТБО методом высокотемпературного быстрого пиролиза. Созданная ООО «Нафта Терра» термопечь показала результаты, превышающие все мировые стандарты по экологии. Она может перерабатывать от 24 до 120 тонн мусора в сутки. Ее стоимость, в зависимости от производительности, оценивается от 16 до 20 млн рублей. По сути, такую печь можно ставить где угодно, хоть в чистом поле, - она передвижная. Кроме того, она может укомплектовываться водогрейным котлом, одной или несколькими паровинтовыми машинами и подавать населению горячую воду и электроэнергию, получаемые из мусора.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края предложение разработчиков показалось интересным, и похоже, будет поддержано. Уже есть и проект создания сети таких установок. Как отметил на упомянутом совещании губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, «сейчас мы несем большие расходы по дотированию тарифа для населения северных территорий и заинтересованы в этом процессе».

Копили и копили

По информации департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно в крае образуется в среднем более миллиона тонн ТБО (1 млн 48 тыс. тонн), из них перерабатывается 0,13% (лишь 133,8 тыс. тонн). Более всего отходов перерабатывается во Владивостоке - почти треть от формируемых, что связано с вводом нового полигона ТБО, оборудованного комплексом по их сортировке. Да около 5% отходов перерабатывается в Уссурийске. Больше примеров нет, ни один муниципальный район Приморского края не располагает перерабатывающими мощностями. Что там говорить о переработке, если всего 10 муниципальных районов края имеют полигоны по захоронению ТБО из 34.

На начало 2013 года в Приморье было накоплено 1 120 млн тонн отходов, включая накопленные горнодобывающими предприятиями.

Получается, что лишь в Уссурийске и Владивостоке частично созданы мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению неутилизируемых отходов, да на спецзаводе во Владивостоке отходы сжигаются с получением тепловой энергии.

По экспертной оценке, не востребованный в настоящее время в Приморском крае потенциал вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов составляет по бумаге - более 400 тыс. тонн, по пластику и металлолому - свыше 50 тыс. тонн каждого вида, при ежегодной тенденции к росту.

От Сколково до «Спецзавода №1»

Как доложил и. о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Алексей ПОЧЕКУНИН на уже упомянутом декабрьском совещании, в Приморье разработана схема генеральной очистки края, есть бизнес-план по строительству трех заводов, которые готовы перерабатывать минимум 100 тонн мусора в сутки. Самым сложным остается привлечение частных инвестиций. Нельзя сказать, что процесс этот не идет, но не так масштабно, как хотелось бы. Возможно, причина в том, что публично обозначенные проекты высокозатратны.

В перечне реализуемых инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами на сайте департамента несколько проектов. ОАО «ДГК» реализует несколько проектов по наращиванию дамб золоотвалов, считающихся промышленными отходами. Есть также несколько многомиллионных проектов по строительству полигонов ТБО в разных муниципальных районах края. Есть стартап, поддерживаемый Московской школой управления СКОЛКОВО, по созданию регионального экологического кластера по обращению с отходами производства и потребления - «концепция Zero Waste стоимостью 7 млрд рублей. Есть ТЭО ООО ГК «Феникс Капитал Групп» и ООО «ЭкоПерспектива» по созданию заводов комплексной переработки бытовых отходов стоимостью около 7 млрд. Уточним, что это проекты, ожидающие инвесторов. Т. е. конкретные сроки их реализации неопределенны.

Из реализуемых проектов утилизации и переработки ТБО можно назвать проект «Спецзавода №1» по модернизации оборудования стоимостью в 9 млн рублей, компания управляет новым полигоном ТБО во Владивостоке, и ООО «Бумеранг» - строит три очереди полигона ТБО в Уссурийске, стоимостью более 1 млн рублей. Близок к реализации проект ООО «Эко-Транс-Сервис» с начальным объемом инвестиций в размере 20 млн рублей.

Стоит также упомянуть два экологических проекта по сбору двух видов отходов: пластика - проект «Возьми пластик в оборот!» и отработанных автопокрышек - проект «Свалкам нет!» во Владивостоке. Оба - при поддержке администрации города. Компании-партнеры проекта - ООО «ГранулаZ» и ООО «Экостартехнолоджи» - организовали места сбора вторичного сырья от физических и юридических лиц.

Досье "Золотого Рога"

Согласно сведениям Дальневосточного управления по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора, из 25 компаний, имеющих в крае лицензию на «обращение с отходами», переработкой для вторичного использования занимаются только 9 компаний.

Программный ресурс

Стимулировать активность в области очистки края от отходов и организации их переработки призвана краевая программа «Охрана окружающей среды Приморского края», рассчитанная на период 2013-2017 годов и принятая ровно год назад. Ее часть - подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» - включает комплекс мер по улучшению инвестиционной ситуации в этой сфере. Целевые задачи на 2017 год - обеспечить 75% извлечения и переработки высоколиквидных отходов. В программе отмечено, что в сфере реализации подпрограммы не планируется изменений правового регулирования. Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования также не предусмотрены.

Эксперты подсчитали, что для достижения программных показателей потребуется ежегодно привлекать в отрасль не менее 20 млн рублей. Свою долю внесет и краевой бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит за все годы 185 млн рублей.

Ожидаемыми результатами реализации этой подпрограммы должны стать 13 межмуниципальных участков по термической утилизации биологических и медицинских отходов с возможностью использования мобильных установок. Этот проект находится на контроле Инвестиционного агентства Приморского края и, как ожидается, будет реализован на принципах государственно-частного партнерства с участием возвратных средств краевого бюджета. Агентство займется поисками инвестора.

На чем хотелось бы акцентировать внимание - разговор пошел о необходимости обеспечить проект непрерывным поступлением ТБО и определить потребителей тепла и энергии. В Приморье даже рассматривается вариант создания «Биржи отходов». Готовится к запуску специализированный сайт, который, по замыслу его создателей, позволит наладить в регионе эффективную систему обращения с отходами производства и потребления.

Пользователи сайта смогут размещать объявления об услугах по транспортировке, складированию, переработке отходов и вторсырья, о покупке или продаже отходов, оборудования и технологий. Будет организован поиск партнеров по любым совместным проектам в области обращения с отходами, - оговорено в документе.

Ударить по тарифам

Все это демонстрирует кардинально противоположное отношение к отходам, из ненужного хлама они наконец начинают превращаться в источник доходов. Можно предположить, что через какое-то время нам не придется платить за вывоз отходов, у нас их будут покупать. Пока же цены на услуги по вывозу мусора трудно назвать демократичными. Сервисные компании по-прежнему диктуют тарифы на вывоз и утилизацию ТБО. Отчасти они являются причиной многочисленных несанкционированных свалок по всему краю и «мусорных войн».

Напомним, что аппетит мусоровывозящих компаний не раз создавал острые ситуации в муниципалитетах Приморья. Летом 2012 года, например, инициированные во Владивостоке «мусорные войны» вынудили вмешаться в конфликт губернатора.

Аналогичная ситуация, тем не менее, возникла в сентябре 2013 года в ЗАТО Большой Камень, когда жителям 60 многоквартирных домов стоимость услуги по вывозу мусора была повышена более чем на 400%. Проблема вышла на уровень Общественной палаты городского округа и органов местного самоуправления, - постановление в декабре было отменено. По мнению представителей городской администрации, оно вполне могло быть пролоббировано именно «мусорным бизнесом». Вывозом ТБО на территории ЗАТО занимается коммерческая организация - ООО «Коммунальщик-2».

Приводим тарифы на услуги в сфере утилизации ТБО в муниципалитетах и городских округах Приморья. Они доступны на сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сравнив их с предыдущими, можно оценить рост за последние полгода. Пока инвесторы по-настоящему не возьмутся за мусор, эти тарифы будут расти и дальше.

Тарифы на услуги по вывозу ТБО в Приморье

г. Артем - до августа 2013 года тариф составит 32,65 рубля за кубометр, вывозом занимается ООО «Старт-1»;

ЗАТО Большой Камень - по 31 января 2014 года тариф составит 71,95 рубля за куб., вывозом занимается ООО «Коммунальщик-2»;

г. Партизанск - вывозом занимаются два предприятия: МУП «Городское хозяйство», у которого тариф по 28 февраля 2014 года составит 101,96 руб. куб., и ООО «Эко Пост» - тариф по 30 апреля 2014 года составит 111,13 рубля;

Пожарский муниципальный район - вывозом занимаются два предприятия: ООО «Центр плюс», у которого тариф по 31 марта 2014 года составит 48,78 руб. кубометр, и «УК ПВЭСиК» - тариф по 31 марта 2014 года составит 86 рублей;

Ольгинский муниципальный район - тариф по 31 марта 2014 года составит 137,21 рубля, вывозом занимается компания «Нептун»;

Кавалеровский муниципальный район - тариф по 31 марта 2014 года составит 108,4 рубля, вывозом занимается ООО «Шевченко».

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.