Новые правила игры на лизинговом поле

Законопроект, инициируемый регулятором, прежде всего ударит по региональным компаниям

В конце 2018 года дискуссии по поводу реформы рынка лизинга достигли острой формы. У лизинговых компаний осталось достаточно много вопросов к представителям регулятора. Эксперты ЦБ, в свою очередь, настаивают на том, что последняя версия текста нового закона о лизинге состоит из взаимовыгодных компромиссов. Большинство самих лизингополучателей, как ни странно, о нововведениях, инициируемых Банком России, или не слышали, или их не поняли.

Попытка завести беседу с приморскими лизинговыми компаниями успехом не увенчалась. На диалог никто идти не хочет, видимо говорить «мелким рыбкам» лизингового бизнеса было не о чем. Отгораживаясь стеной молчания, местный лизинг, скорее всего, занял выжидательную позицию.

Еще бы: новый законопроект защитит не всех, некоторые компании он выдернет из теплых объятий государства под лозунгом «помощь утопающему – дело рук самого утопающего». А вот с установлением контакта с филиалами крупных федеральных компаний во Владивостоке проблем не возникло.

Компании - государственные, тайна - коммерческая

Нововведения, инициированные Банком России, нужно разделить на две составляющие: грядущие изменения в Гражданский Кодекс (ГК) и действия Центробанка как регулятора рынка. Безусловно, лизинговая отрасль развивается в России ускоренными темпами. Однако, несмотря на расширение границ рынка, Центробанк на сегодняшний день недостаточно понимает его масштабы. Здесь складывается несколько парадоксальная ситуация: субсидируются лизинговые компании государством, а сведения о своей деятельности государству предоставлять отказываются. Выходит, компании государственные, а тайна коммерческая.

Центробанку не известны ни точные объемы рынка в рублях, ни сегменты, в которых наиболее активно работает бизнес, ни количество сделок, даже процент по ставкам не известен. Все только приблизительно. Неудивительно, что пришло время, когда Банк России изъявил желание непосредственно принимать участие в лизинговой отрасли. Для финансово стабильных организаций, ведущих прозрачную деятельность, это не страшно. В следующем году регулятор планирует создать некий реестр лизинговых компаний, для вхождения в который будет учитываться одно ограничение – достаточность собственного капитала организации. На сегодняшний день Центробанк говорит о 70 млн рублей собственного капитала, но возможно, это не предел.

Те компании, которые не смогут обеспечить достаточность собственного капитала до указанного регулятором уровня, будут продолжать работать в лизинговом поле, но «за периметром», без включения их в реестр, соответственно, без помощи государства.

Основной посыл Банка России следующий: сегодня на поддержку предпринимательской деятельности государство выделяет значительные суммы. В частности, это касается выделения субсидий клиентам лизинговых компаний, которые опосредованно через эти субсидии получают скидки на ряд лизинговых продуктов. Соответственно, нормально, что бюджеты всех уровней должны четко понимать, как именно расходуются эти деньги. Таким образом, создавая реестр лизинговых компаний, Банк России сможет понимать, какие компании финансово устойчивые, а какие нет. На субсидирование государством смогут рассчитывать только те игроки, у которых собственный капитал достаточный, чтобы формировать собственные резервы. Центробанк имеет полное право требовать от лизинга предоставление полной финансовой отчетности по международному стандарту, на которую регулятор планирует перевести все лизинговые компании, проверять компании на предмет различных коэффициентов ликвидности, платежеспособности и так далее.

Что касается лизинга, который не попадет в реестр и лишится субсидий государства, этим компаниям будет трудно конкурировать на рынке.

В целом, учитывая дополнительные требования к лизингодателям для включения в реестр специальных субъектов лизинговой деятельности, первое время деятельность лизинговых компаний действительно усложнится, прогнозируют эксперты.

Придется проделать огромную работу по подготовке всех документов, покупке необходимого программного обеспечения, обучению, и в некоторых случаях - даже найму новых сотрудников.

Директор филиала федеральной лизинговой компании «Балтийский лизинг» во Владивостоке Елена КИСЕЛЕВА дала расширенный комментарий, касающийся инициативы регулятора.

«Основной аргумент со стороны Центробанка в пользу реформы – это отсутствие открытой информации о деятельности лизинговых компаний, однако это спорный вопрос, ведущие эксперты отрасли утверждают, что рынок лизинга на сегодня достаточно понятен и прозрачен, говорит Елена Киселева. - Начнем с того, что топ-20 компаний, чья доля на рынке превышает 80%, ведут свою отчетность по МСФО, которую представители ЦБ могут изучить в любое время. Недостающие документы оперативно предоставляются по запросу. Представители рынка, обсуждая вопрос реформы с ЦБ, утверждали, что для небольших компаний она станет поводом завершить свою работу, так как их бюджета не хватит на установку профильного ПО, а также на переквалификацию персонала. В этот раз ЦБ действительно предложил компромисс – деятельность частных компаний не будет регулироваться, однако и в этом вопросе есть свои подводные камни. Дело в том, что компании, которые работают с программами господдержки, в любом случае попадают в новый реестр, независимо от того, частные они или государственные. Эта маленькая поправка, которая, на первый взгляд, дает негосударственным компаниям выбор, на самом деле обеспечивает свободу от регулятора не всем частникам. Ведь, например, заявки на участие в программах субсидирования автотранспорта и спецтехники лизингодатели направляли в Минпромторг РФ гораздо раньше, чем появилась эта информация о критериях вхождения в реестр регулируемых организаций. А отчитываться о работе в рамках госпрограмм компании будут лишь в 2019 году, поэтому обязаны выполнить все условия, утвержденные ЦБ. При этом подчеркну, что лизингодателей, предоставляющих государственные субсидии в рамках сделок, нельзя в полной мере назвать благополучателями, - поддержка главным образом работала для отечественных промышленников и покупателей, приобретающих их продукцию».

Лизинговая отрасль в Приморском крае всегда имела свои особенности по сравнению с другими регионами.

Начальник юридического отдела ООО «Лизинговая компания «Сименс Финанс» Надежда ЯКОВЛЕВА поясняет, почему инициатива контроля лизинга понравилась далеко не всем приморским лизинговым компаниям.

«Многие из них достаточно долго работают на рынке, и, сформировав свои бизнес-процессы, они находятся в зоне комфорта, то есть сегодня их просто устраивает текущее положение вещей. Новое регулирование, в любом случае, потребует определенной активности от лизингодателей – перестроения процессов, развития сотрудников, и, что немаловажно, дополнительных финансовых вложений. Не исключено, что есть и отдельные компании, которые в принципе не хотят «проходить диагностику», - говорит Яковлева.

Кому закон «на руку»

Как правило, к выбору лизинговой компании клиент подходит очень скрупулезно и основательно. Соответственно, большинство финансово грамотных лизингополучателей в первую очередь обратят внимание на лизинг, состоящий в госреестре, аккредитованный и поддерживаемый ЦБ.

Вспомним кризисы 2008 и 2014 годов. Тогда многие клиенты, заключившие лизинговую сделку, заплатившие аванс и частично погасившие лизинговые платежи, остались у разбитого корыта, когда масса лизинговых компаний, не пережив дефолт, обанкротились и ушли с рынка. В таких условиях многие добросовестные клиенты, выплатившие большую часть платежей, не знали, как выкупить и получить в собственность лизинговое имущество.

Яркий тому пример - закрытие филиала крупной лизинговой компании во Владивостоке. Правда, осталось представительство в Хабаровске, но даже относительная территориальная близость не спасла клиентов, которые имели огромные проблемы с выкупом имущества. То есть меры, предпринимаемые сейчас Банком России, направлены, в том числе, и на защиту лизингополучателей. Возможно, будет создан некий резервный фонд по типу агентства страхования вкладов, для максимальной защиты добросовестных клиентов.

«Что касается вопроса «кого больше защищает новый Банк России», полагаем, что у каждого эксперта может быть своя точка зрения. Большинство лизинговых компаний, которые активно участвуют в обсуждении предлагаемых законопроектов, наоборот считают, что новые поправки, вносимые в ГК, в большей мере защищают интересы лизингополучателей, нежели лизингодателей, и проект раздела ГК «Финансовый лизинг», который был предложен для публичного обсуждения в сентябре 2018, больше является «пролизингополучательским». Видно, что авторы законопроекта по внесению изменений в ГК старались учесть интересы всех сторон. Но даже если сравнивать его с действующими нормами ГК РФ о финансовой аренде, более жесткие требования все-таки предъявляются именно к лизинговым компаниям, чем к их клиентам», - считает Надежда Яковлева.

Кому нужен самолет?

Судебная практика сейчас складывается таким образом, что если дело доходит до суда, то лизинговая компания почти всегда остается в проигрыше. Эту информацию подтверждает и Банк России. Суд апеллирует тем, что если клиент перестает платить, значит, у него возникли серьезные проблемы – кризис в бизнесе. Конечно, если судиться на изъятие лизингового имущества, суд чаще всего встает на сторону лизинговых компаний. Однако, то имущество, которое возвращается, как правило, либо в ужасном состоянии, либо само по себе неликвидное, продать его практически невозможно. Кому нужен, скажем, самолет? Или часть колбасного цеха? В результате, лизинговая компания несет огромные убытки, так как полученное имущество не имеет стоимости, более-менее соотносимой с задолженностью.

При возбуждении судопроизводства по задолженности клиента, ситуация тоже печальна. Даже если суд выносит решение в пользу лизинговой компании, то все равно, как правило, уже взыскивать нечего – клиент без денег. Но настоящий парадокс происходит, когда в сделку вступает конкурсный управляющий, задача которого найти имущество чтобы максимально расплатиться с должниками, говорят представители лизинга. Вкупе с приставами эти товарищи включают в конкурсную массу все, что попадет им в руки, включая имущество лизинговой компании. Затяжные суды лизингодателей в попытке вернуть собственное имущество часто заканчиваются в пользу банкротной организации. В результате, имущество лизинговой компании остаётся в конкурсной массе и идет с торгов.

В редких случаях, когда лизинговому бизнесу все-таки удалось взыскать деньги с недобросовестного клиента, последний подает встречное исковое заявление с формулировкой «неосновательное обогащение», мол, компания и аванс забрала, и платежи, и имущество. И здесь с каждым годом все чаще судебная практика складывается в пользу клиента. Невзирая на то, что компания понесла убытки, продала имущество «в минус», она обязана вернуть истцу деньги в полном объеме.

В этом плане поправки в ГК в части как раз конкурсных управляющих, рисков вложения имущества, эксплуатации и так далее, встают на защиту лизинговых компаний.

«Несмотря на то, что переговоры между ЦБ и ОЛА (Объединенной лизинговой ассоциацией) шли достаточно долго – около двух лет, определенный баланс так и не был найден. Мы в итоге получили только регулирующие меры, но наши предложения так и не были услышаны. А проблемы, решение которых легко можно было бы организовать на законодательном уровне, в отрасли имеют место быть. Например, мы не можем изъять предмет лизинга до решения суда, когда клиент прекращает платить за него. Делается это только после двух неплатежей - через иск в суд, а имущество забрать можно через несколько месяцев. В ряде стран этот вопрос решается либо нотариальным приказом, либо досудебным изъятием с удержанием до решения суда. Также сегодня затруднена процедура безакцептного списания средств со счетов недобросовестного лизингополучателя», - говорит Елена Киселева.

Безусловно, любое изменение законодательства, тем более такое существенное, на первом этапе всегда вызывает осложнение судебных разбирательств. Участники лизингового рынка (как лизингополучатели, так и лизингодатели) с одной стороны, и судебные органы - с другой стороны, должны будут собраться с силами, чтобы перестроиться на новые правила игры.

ВАЖНО

Не предлагая завернуть совсем проект реформы ЦБ, лизинговое сообщество, тем не менее, предупреждает о рисках реализации реформы в том ключе, в котором ее задумал регулятор. Среди вероятных последствий, как минимум, «паралич» лизингового сегмента на период реформы: как следствие - ограничение доступа МСБ к финансированию и падение продаж производителей техники, автотранспорта и оборудования.

Очевидно, что такой результат идет вразрез с основными задачами, которые обозначил президент РФ в своей концепции экономического развития России («Национальный экономический курс»). В результате реформы, региональные лизингодатели просто не выживут.

Анна МАЦОВСКАЯ.

МНЕНИЯ

Александр НЕДБАЙ, директор ООО «Дальнефтепродукт»:

- Несмотря на то, что условия договоров лизинга и так достаточно жесткие, лизингодатели, на мой взгляд, черезчур дополнительно перестраховываются. Техника, взятая в лизинг - застрахована, она находится на балансе лизинговой компании, при этом мы предоставляем кучу поручительств, так что чего им бояться – непонятно. А по части того, что при судебных разбирательствах суд становится на сторону лизингополучателей, я, например, ни разу о таком не слышал.

Руфад ГУТЯКУЛОВ, горная компания «Альянс»:

- Меня смущают поправки в ГК в части допустимых сроков просроченных платежей, которые нам установят. Работа нашей компании, в частности, основана на сезонной добычи, в этой связи всякое может случиться. И если вдруг возникнут временные трудности, мне бы не хотелось озадачиваться мыслью, что использование лизингового имущества, без которого работа встанет, будет запрещено уже после трехмесячной просрочки.

Разумеется, я не говорю о недобросовестных лизингополучателях, которые пытаются просто оттянуть срок выплаты лизинговых платежей, четко зная, что и в будущем погасить их не смогут. Но добросовестные получатели лизинга, столкнувшиеся с временными проблемами и знающие, как их решить, должны иметь эту возможность – выйти из короткого кризиса и продолжить деятельность. В этой связи, в своем партнере - лизинговой компании - я уверен, не сомневаюсь, что с моим лизингодателем мы сможем договориться. А что касается других лизинговых компаний – всякое может случиться. Не исключено, что, воспользовавшись законными основаниями, и имущество отберут, и деньги не вернут. Нужно крайне осторожно выбирать лизинговую компанию, с которой заключаешь договор, и грамотно оценивать все риски.

Вячеслав СОМОВ, соучередитель компании «Трейд Логистик»:

- Все эти нововведения нас не пугают ни капли. Выбирай лизинговую компанию, которой доверяешь, плати вовремя, и никаких проблем не возникнет. Даже в случае временных кризисных явлений, стабильный финансово устойчивый лизингодатель пойдет навстречу. Например, договориться с такой компанией, как «Балтийский лизинг», в которой работают очень грамотные специалисты, подходящие к каждому клиенту индивидуально, не составит труда.

Есть, конечно, моменты, «зависшие в воздухе». Например, была ситуация, в которой машина, находящаяся в собственности лизинговой компании, попала в ДТП, но все убытки понес конкретно я, как лизингополучатель, на добровольной основе. Проценты за период, когда машина не эксплуатировалась, никто не отменял. Если сейчас это будет закреплено законодательно – все риски по лизинговому имуществу будет нести лизингополучатель, а, на мой взгляд, это неправильно, так как лизинговое имущество, до полного погашения выплат, находится в собственности лизингодателя.

Инна ВОЛЬВАЧ, главный бухгалтер ООО «Эксполеc»:

- Я считаю, что новый законопроект лично для нашей компании никакой угрозы не несет. Заключая договор лизинга, мы прекрасно понимаем всю ответственность, что лизинговое имущество, до тех пор, пока не будут погашены все платежи, находится в собственности лизинговой компании. Но, если произойдет ситуация, при которой у лизингополучателей наступает временный кризис, и платежи приостанавливаются на три месяца и более, при таких условиях по новому законопроекту лизинговая компания вправе приостановить пользование лизинговым имуществом, вплоть до его изъятия через суд. Это может быть на руку нечистоплотным компаниям, однако, лизингополучатели сейчас имеют возможность широкого выбора, чтобы не попасть в такую ситуацию.

Не стоит вступать в сотрудничество с компаниями, которые вызывают хоть малейшее сомнение, несмотря ни на какие «более удобные» предложения. Даже если на поверхности наиболее лояльные условия по договору, порой лучше переплатить, чем остаться ни с чем. При выборе компании я смотрю на целый ряд факторов - учитываю взаимоотношения с лизингополучателями, прорабатываю вопрос субсидирования, немаловажен также момент отношения лизингодателя к возможной задержке выплат – вводят ли штрафные санкции моментально или дают время на урегулирование ситуации. В результате, лично у меня сложилась четкая картинка, с кем можно работать, а с кем не стоит.

Я уверена, что, несмотря на законодательство, изначально всю ситуацию нужно и можно просчитать. Закон законом, но ключевые правила должны быть прописаны в договоре. У нас была ситуация, когда нам доставили имущество в разбитом виде, и согласно договору, убытки нам возместили страховщики. Сильный юрист должен серьезно поработать с договором, просчитав риски и прописав в нем все пункты дополнительно. Мы работаем над каждым договором по полгода. И еще важно, как договорятся обе стороны. Здесь важно не ошибиться с лизинговой компанией.