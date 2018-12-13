Большие данные для малого бизнеса

Как цифровые технологии помогают снижать расходы и повышать доверие клиентов

Как получить преимущество на высококонкурентном рынке? История экономики дает на это однозначный ответ – использовать передовые технологии, которые помогут повысить производительность труда, снизить издержки и расширить клиентскую базу. В эпоху 4-й промышленной революции (то есть, в наши дни) речь идет прежде всего о цифровых коммуникационных технологиях. И доступ к таким решениям сегодня имеют не только крупные компании, но и малый и средний бизнес.

Например, любой бизнес, тратясь на рекламу, требует от нее как можно большей эффективности. Самый верный способ добиться требуемого – донести рекламное сообщение до конкретных людей, которым потенциально интересны рекламируемый товар или услуга. Но как это сделать? Ответ на этот вопрос - большие данные (Big Data). Их анализ позволяет определять круг таких людей из числа, например, абонентов оператора мобильной связи, сегментируя их по различным категориям. Разумеется, речь идет об обезличенных данных. И это позволяет организовать максимально эффективную коммуникацию между бизнесом и клиентом.

Со снайперским прицелом

Пример организации «умной» sms-рекламы - услуга «МегаФон.Таргет», адресованная прежде всего малому и среднему бизнесу. Этот сервис мобильного информирования с таргетированием на основе технологий Big Data. Он дает возможность осуществлять информационные рассылки по клиентской базе с фильтрацией получателей по географическому положению, возрасту, полу, типу используемого устройства и т. д. «МегаФон.Таргет» позволяет его пользователю оперативно делать рассылку рекламных и информационных SMS и MMS непосредственно из личного кабинета. При этом он предоставляет широкие возможности отбора целевой аудитории, включая определение текущей геопозиции абонента.

- Это решение, объединяющее мобильную связь с новейшими цифровыми технологиями, позволяет делать точечные рекламные предложения именно тем, кого они могут заинтересовать, - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Виктория САВЧЕНКО. – Недавний пример: футбольный клуб приобрел у нас эту услугу, чтобы максимально быстро реализовать абонементы на сезон. При рассылке получателей сообщений таргетировали по полу и возрасту. В результате абонементы были раскуплены менее чем за неделю. Заказчик окупил свои расходы на эту услугу уже на третьем откликнувшемся клиенте.

При помощи таргетирования можно задать более детальные условия рассылки и выбрать только тех клиентов, которым действительно будет интересна и полезна рассылаемая информация. Хороший эффект при рассылке рекламных сообщений даст учет категории «интересы». Она включает в себя более 30 опций, в том числе спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, разнообразные развлечения.

Когда ценен каждый звонок

В организации качественного сервиса для клиентов значительную помощь может оказать услуга «8-800» от «МегаФона». Это решение поможет компании организовать без особых затрат справочную службу или сall-центр с межрегиональным кодом 8-800. Существующая платформа позволяет настроить сервис персонально, под нужды каждой компании. В рамках услуги выделяется телефонный номер формата 8 800 550-ХХХХ или 8 800 444-ХХХХ. При этом последние четыре цифры можно выбрать самостоятельно из номеров, имеющихся в наличии.

Интеллектуальная система маршрутизации звонков для компании оперативно управляет своей горячей линией, подстраивая ее параметры под существующие потребности его бизнеса. Например, можно выделить отдельные группы обработки вызовов, сгруппировав телефонные номера в зависимости от региональных особенностей бизнеса или от группы сотрудников, на которую необходимо переадресовать звонок. Можно установить лимит на входящие вызовы, и тогда система легко задаст ограничение по количеству одновременных вызовов.

Платформа дает возможность и маршрутизировать вызовы по различным параметрам. Например, звонки могут автоматически распределяться по номерам клиента в разных городах в зависимости от часового пояса, из которого совершается вызов.

Все это помогает максимально автоматизировать техническую сторону обработки вызовов и сконцентрироваться на сервисе и общении с потребителями ваших товаров или услуг.

- Одному нашему клиенту - транспортной компании, имеющей сеть региональных офисов, подключение номера 8 800 дало возможность создать единую «точку входа», а также позволило точно видеть статистику обработки звонков в масштабе всей компании и в разрезе филиалов, - продолжает Виктория Савченко. - Услуга была настроена таким образом, чтобы звонки распределялись по региону звонящего. Если клиент звонит с номера Хабаровска, он автоматически попадает в региональный офис компании, расположенный в этом городе. Это позволило значительно оптимизировать бизнес-процесс и улучшить восприятие компании клиентами.

ИТ-инфраструктура на любой бюджет

Для многих малых предприятий ограничительным фактором становится высокая стоимость оснащения офисов ИТ-инфраструктурой. И здесь на помощь придет услуга «МегаФона» «Виртуальная АТС», благодаря которой можно в кратчайшие сроки создать беспроводную ИТ-инфраструктуру с нуля и обеспечить офис качественной телефонией и интернетом. Таким образом, предприниматель экономит на покупке оборудования АТС, его обслуживании и поддержке. При этом пользователь услуги может записывать звонки, организовывать интеграцию с CRM-системой, формировать исходящие обзвоны по базе клиентов. Вызовы будут организованы через IP платформу оператора, что существенно сократит стоимость.

Помимо традиционных e-mail и SMS, здесь предусмотрена возможность получения уведомлений о пропущенных звонках в приложении Telegram. Услуга «Виртуальная АТС» позволяет также получать уведомления через мессенджеры, что, согласитесь, сегодня очень актуально.

Недавно клиенты «МегаФона» получили возможность интегрировать «умную» офисную телефонию с программой «1С: Управление нашей фирмой» (1C:УНФ). Виртуальная АТС от «МегаФона» позволяет обеспечить контроль потока поступающих звонков, а CRM-система, которая входит в комплексное решение 1С:УНФ, помогает управлять взаимоотношениями с клиентами. Такое решение актуально для компаний производственного сектора или сферы услуг, а также для тех, кто занимается оптовой, розничной или интернет-торговлей.

И, конечно, все больше возможностей организациям для оптимизации бизнес-процессов дают «облачные» технологии. «МегаФон» предлагает своим корпоративным клиентам виртуальную платформу, объединяющую в себе несколько облачных сервисов для бизнеса. Это решение, получившее название «Деловое облако», позволяет создавать виртуальную инфраструктуру, проводить сложные вычисления, работать с большими объёмами данных и высоконагруженными приложениями в едином интерфейсе. И все это не требует от компании капитальных затрат на собственную инфраструктуру и ее поддержание. В «облаке» можно легко настроить тот объем ресурсов, которые нужны для работы конкретной компании, а при необходимости – масштабировать его.

При этом можно быть спокойным за безопасность своих данных – они хранятся в ЦОДах уровня TIER III на территории России с круглосуточным обеспечением необходимой техподдержки.

Все больше компаний делают выбор в пользу комплексных решений, позволяющих за счет новых технологий снизить издержки на ведение бизнеса и повысить эффективность тех или иных бизнес-процессов. Это безусловный тренд последних лет. Но тут важно понимать, какие решения будут наиболее оптимальными для конкретного бизнеса. К тому же, телекоммуникации – отрасль высокотехнологичная, и к выбору поставщика таких услуг стоит подойти ответственно. Репутация, технологические возможности, ценовая политика, сервисное обслуживание, предоставление гарантий качества – все это стоит учитывать при выборе оператора.

На фото: Все больше компаний делают выбор в пользу комплексных решений.