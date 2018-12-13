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Франшиза косит наши ряды
Спрос на рынке франчайзинга стимулирует некачественное предложение
Последние годы многие компании активно эксплуатируют тренд франчайзинга. Сегодня «упаковаться» во франшизу стремится как стартап, так и состоявшийся бизнес, и данный процесс активно подхлестывают сумбурные желания начинающих инвесторов. Подобная тенденция пришла и в Приморье – здесь рынок франчайзинга находится в таком же хаотичном состоянии, как и во всей России.
О том, какие сложности стоят на пути франчайзинга, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор по развитию DVIGA Алексей КОМИССАРОВ.
– На каком этапе развития компании можно «упаковать» бизнес во франшизу?
– К сожалению, на любом. Если посмотреть на российский рынок франшиз, то можно отметить, что предложение еще не сформировано. И его формированию не способствует спрос. В России много «инвесторов», которые готовы вложить средства в любой проект, совершенно ничего не понимая в бизнес-процессах. «У меня есть полмиллиона – я продал машину жены - и хочу на этих деньгах зарабатывать», – это самый худший вариант инвесторов, который и стимулирует наличие недобросовестных предложений на рынке франшиз.
Многие представители рынка франшиз ориентированы на таких клиентов. Зачастую это продукты выпускников новомодных бизнес-сообществ, которые прошли некий тренинг и считают себя гуру франчайзинга. Я знаю случаи, когда такие предприниматели продавали франшизу ресторана, не имея своей работающей точки! Грубо говоря, сегодня на рынке франчайзинга есть неадекватные предложения и спрос. И они прекрасно дополняют друг друга. Поэтому сегодня франшизу можно не просто «упаковать» в любой момент развития бизнеса, но и успешно ее продать.
– Что отличает качественную франшизу от других предложений?
– Во франшизе должны быть регламентированы и апробированы временем все бизнес-процессы. Как показывает практика – регламентировать хаос невозможно, а на начальном этапе бизнес всегда хаотичен. Стабильность приобретается со временем. Поэтому бизнесу, упакованному во франшизу, должно быть не менее трех лет. Считается, что только 2% стартапов «остаются на плаву», из них только 1% достигает возраста трех и более лет. Только так стартап доказывает свою жизнеспособность. При этом идеализм в регламентировании процессов – одна из ошибок предпринимателей, желающих выпустить качественную франшизу. Зачастую они годами не могут создать такой продукт, добиваясь перфекционизма. Поэтому не стоит бояться каких-то пробелов в регламентах франшизы, важно, чтобы они не представляли собой сплошные дыры.
Также хорошую франшизу от других отличает одинаковое во всех точках качество продуктов и уровень сервиса. Например, находясь в любой стране, ты знаешь, что есть проверенный вариант общепита – крупная мировая сеть, и ты знаешь, что их предложение будет соответствовать твоим ожиданиям. Если в конкретно взятой франшизе это не так, значит, нет контроля над франчайзи. А это означает, что франчайзер не заинтересован в развитии.
– Может ли цена франшизы считаться знаком качества?
– Франшиз с минимальным порогом входа больше – это предложения от 300 тыс. рублей, особая массовость которых отмечается в общепите и сфере красоты. Франшиз, стоимостью от 1 млн рублей, значительно меньше. Но цена франшизы – это не знак качества, а зачастую продукт больного воображения обладателя бизнеса.
Оценить реальную стоимость возможно. При покупке франшизы необходимо четко понимать, что именно приобретаешь: фирменный стиль, методологию работы с клиентами, внутренние бизнес-процессы или какую-то технологию. И каждый из этих элементов несет свою ценность. Например, если вам продают торговый знак, то он должен быть узнаваем. Если никто о таком бренде не знает, то приобретение автоматически становится сомнительным.
Бизнес также можно разложить на достаточно понятные блоки и посмотреть их наличие: есть ли во франшизе управленческий учет, пиар, работа с персоналом и так далее. Если, к примеру, во франшизе отсутствует управленческий учет, стоит обратиться в независимую консалтинговую компанию и уточнить цену их услуг по организации данного процесса. Таким образом можно получить стоимость запуска данного бизнеса. Безусловно, описанное выше – достаточно грубая оценка франшизы, но позволяющая понять ее ценность.
– Франчайзинг – это путь для любого вида бизнеса?
– Нет, существуют компании, которые от этого отказываются. Например, DNS, которая предпочитает открывать филиалы. Есть ряд предпринимателей, которые вместо франшизы открыли интернет-магазин и успешно продают свои товары по всей России. Главный бонус франшизы – это привлечение не наемных сотрудников, а создание пула предпринимателей, которые объединены одной идеей.
Франчайзер ищет партнера, который замотивирован вернуть деньги, потраченные на паушальный взнос. И в идеальном мире – все эти партнеры приходят к сотрудничеству осознанно и работают на развитие бизнеса. На деле же это не всегда получается. Именно поэтому существует отбор франчайзи, когда кандидат на покупку проходит обучение, собеседование с собственником, и уже по итогам конкурса решается, достоин ли конкретный предприниматель представлять бренд на рынке. Но такой подход практикуется только у тех франшиз, которые действительно дорожат своей репутацией.
Сейчас потихонечку рынок приходит к адекватному виду. На мой взгляд, он уже набрал критическую массу, и люди стараются избегать откровенных мошенников. Постепенно мыльные пузыри недобросовестных франшиз лопаются, и это хорошо. Думаю, лет через десять франчайзинг придет к цивилизованному формату. К таким положительным прогнозам подталкивает появление во Владивостоке юристов, способных оказать грамотную поддержку в сопровождении франчайзинга. Еще несколько лет назад таких специалистов на нашем рынке не было.
КОММЕНТАРИИ
Директор коллегии адвокатов «Гарантия Права» Сергей КОВРИЖНЫХ:
- Сегодня все более распространенными на рынке становятся различные формы вертикальной интеграции. К одной из таких моделей предпринимательской деятельности и относится франчайзинг, который в нашей стране воплощается в виде коммерческой концессии. Для России данный вид договора является относительно новым и еще не вполне исследованным институтом гражданского и предпринимательского права, и, несмотря на сформировавшуюся судебно-арбитражную практику, существует ряд проблем, в том числе теоретических и правоприменительных, которые требуют разрешения и более четкой регламентации российским законодателем.
Каждый год все больше и больше организаций-франчайзеров входят на отечественный рынок, а при нестабильности экономических условий, кризисности российской экономики на современном этапе, франчайзинг – это один из прогрессивных вариантов для начала ведения своего бизнеса, минимизируя свои риски, поэтому и число потенциальных и реально работающих франчайзи растет. Однако, по моему мнению, франшиза как таковая – достаточно рисковая затея, поскольку зачастую так называемые «хозяева франшиз» умалчивают о реальных результатах, о способах, по которым будут с вами взаимодействовать.
В последнее время очень распространены такие виды франшиз, которые маскируют фактическую дистрибуцию товара через сеть агентов. То есть с вами заключается договор франшизы (коммерческой концессии), вы открываете свою точку вроде бы как самостоятельно, и сами ведете бизнес, но товар вам поставляет ваш франчайзер. И вы от него зависимы, поскольку по условиям франшизы вы продаете только определенный товар, который закупается франчайзером у определенного поставщика, и перепродается вам с наценкой. Таким образом, франчайзер закупает и продает вам товар оптом, а вы уже распродаете его в розницу. Это практически уничтожает всю суть франшизы, поскольку по правовой природе – это уже обычные отношения по договору поставки. Только кроме всего прочего, франчайзи еще и паушальный взнос за право пользования брендом платит и не имеет права ничего менять в своем бизнесе без ведома франчайзера. То есть он подсаживает на удочку, и берет деньги, а покупатель франшизы, по сути, является всего лишь представителем в регионе.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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