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Tele2 выпустила карту "Другие правила" с Тинькофф Банком

13 Декабря 2017, 16:24 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил число эмитентов карты «Другие правила»: новым партнером компании стал Тинькофф Банк. Владельцы кредитной карты получают бонусы за потраченные средства и могут расплачиваться начисленными баллами за покупки.

Карта «Другие правила» воплощает новый подход Tele2 к созданию финансовых сервисов. Оператор не ограничивает выбор клиента одним банком-эмитентом, а предлагает самому оценить преимущества той или иной карты и определить лучший вариант. При этом абоненты Tele2 могут получить банковский продукт на условиях, которые недоступны обычным держателям карт.

Кредитный лимит карты составляет до 300 тыс. рублей, а льготный беспроцентный период – до 55 дней. Оформив карту «Другие правила», клиенты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона после первой транзакции по ней. Держатели карты могут пополнять ее баланс без комиссии в более чем 300 000 точках партнеров Тинькофф Банка.

Кредитная карта «Другие правила», выпущенная Tele2 и Тинькофф Банком, подключена к программе лояльности и дает пользователям многочисленные плюсы. Ее держатели получают бонусные баллы в размере 1% от стоимости любых покупок. В рамках специальных предложений клиенту будет возвращаться в виде бонусов до 30% от потраченной суммы. Баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному, ими можно компенсировать расходы в кафе и ресторанах или на покупку железнодорожных билетов.

Клиенты могут оформить кредитную карту «Другие правила» во всех регионах присутствия Tele2. Чтобы заказать карту и получить ее курьером, достаточно заполнить заявку на сайте.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Следуя «Другим правилам», мы стараемся обеспечить нашим клиентам максимальную выгоду и удобство в использовании сервисов. Наша цель − предоставить им разнообразие карточных продуктов от разных банков в сочетании с интересными предложениями от Tele2. Мы рады, что нашим новым партнером стал Тинькофф Банк, вместе с которым мы расширили выбор условий по кредиту и обслуживанию карты, а также набор программ лояльности».

Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка:

«Мы рады предложить абонентам Tele2 карту, которая позволяет воспользоваться всеми преимуществами Тинькофф Банка и получить дополнительный бонус на счет мобильного телефона».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2 



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