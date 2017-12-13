"Восточный порт" добавил мегаватт

АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, ввело в строй новую электроподстанцию для основного питания третьей очереди и резервного питания действующего угольного комплекса порта.

Торжественный старт работе электроподстанции «Угольная-2» в режиме телемоста «Москва-порт Восточный» в рамках выставки «Транспорт России» дал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Двухтрансформаторная подстанция мощностью 32 мВт построена в рамках крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке - строительства третьей очереди «Восточного порта».

«С вводом в эксплуатацию третьей очереди увеличится потребность «Восточного порта» в электроэнергии, ведь его грузооборот вырастет почти вдвое. «Угольная-2» дополнила действующие мощности по подаче электричества. Две электроподстанции полностью обеспечивают потребности порта в электроэнергии даже с учетом значительного роста грузооборота», - сказала первый заместитель гендиректора, коммерческий директор «Управляющей портовой компании» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.