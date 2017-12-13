Бизнес Приморья: катая такая коррупция?

Из всех экономических проблем коррупция волнует бизнесменов региона меньше всего

Международный День борьбы с коррупцией отпраздновали в мире 9 декабря. Однако эксперты Приморья утверждают, что проблема взяточничества для приморских бизнесменов остро не стоит. Так, из более чем 1,6 тыс. обращений к омбудсмену по защите прав предпринимателей в Приморье Марине ШЕМИИНОЙ поступила только одна жалоба на коррупцию, да и та – на бизнесмена, который пытался добровольно дать взятку чиновнику.

По мнению предпринимательского сообщества, коррупция в регионе выстроена несколько иначе: деньги в аппарате управления вымогают, затягивая всевозможные сроки и вставляя административные палки в колеса, избавиться от которых можно только заплатив.

- Тема коррупции в Приморье, как и во всей России, очень популярна, - добавила Марина Шемилина, - однако когда дело доходит до анкетирования, выясняется, что проблема взяточничества вовсе не стоит в Приморье на первом месте. Такое анкетирование среди предпринимателей мы проводим раз в год все последние пять лет, которые я занимаю должность правозащитника предпринимателей. Еще ни разу предприниматели не называли проблему коррупции лидирующей.

По словам председателя комитета Союза «Приморская торгово-промышленная палата» по безопасности предпринимательской деятельности и противодействию коррупции Виктора ПОЛУШИНА, в Приморье коррупция все же является актуальной и вполне реальной проблемой.

- Наивно было бы полагать, что в стране, занимающей в мировом рейтинге стран, чистых от взяточничества, 131 место из 176 есть регион, в котором проблема коррупции надумана, - отметил Полушин. – Россия занимает именно такое положение, по данным Антикоррупционной Хартии российского бизнеса. Дело в том, что коррупция в регионе имеет латентный характер, то есть - ее факт установить довольно сложно. Тем не менее, это продуманная система с четким распределением между участниками ренты и всего прочего.

По словам Полушина, особенно печальна ситуация с коррупцией на региональном уровне, в том числе в Приморье.

- Это действительно прослеживается в манипулировании сроками со стороны чиновников, - добавил Полушин. – К примеру, нам приходилось решать ситуацию, когда приморскому бизнесмену отказали в продлении срока аренды земельного участка, который он занимал годы и вел там успешную деятельность, под самым нелепым предлогом: приморские чиновники утверждали, что на этом участке могут быть месторождения полезных ископаемых.

Особенно прослеживается коррупционная составляющая в строительной отрасли Приморья, много претензий к департаменту земельных и имущественных отношений края.

- О чем тут говорить, если лидерами строительного рынка региона являются государственные организации? К примеру, АО «Наш дом Приморье», АО «Примтеплоэнерго». К тому же, все мы знаем, какого происхождения организация взяла на себя строительство игорной зоны в регионе. Есть наглядный пример: строительство ЖСК «Голубиная Падь», которое ВГУЭС решил возвести для своих сотрудников, было затянуто на полгода и обошлось в несколько раз дороже – из-за проблем с выделением земли под эти цели. Геннадий ЛАЗАРЕВ, президент университета, лично держал нас в курсе этих событий.

Изменение генерального плана Владивостока также может спровоцировать коррупционный всплеск, уверен Полушин.

- Новый генплан полностью изменит условия застройки и землепользования в городе, изменится зонирование и виды разрешенной на участках деятельности. Это заставит помучиться предпринимателей, которые собираются или уже ведут определенную деятельность на тех или иных участках города, в том числе резидентов свободного порта Владивосток.

В Приморье все же есть эффективные инструменты борьбы с коррупцией, считают эксперты. Кроме того, в последние годы силы федерального правительства, бизнесменов и общественности как никогда раньше нацелены на искоренение этой проблемы.

- Если затягиваются какие-то сроки, и вам кажется, что с вас вымогают деньги, это не значит, что нужно давать взятку, - пояснила Шемилина. – Это значит, нужно принимать меры и привлекать соответствующие органы. В этом плане – аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, наверное, самый открытый государственный орган. Обращайтесь – будем разбираться. Начинать бизнес с коррупционных отношений – самое глупое решение. Такие отношения нельзя поддерживать, иначе затем из них очень сложно, почти невозможно выйти. Некоторые предприниматели сами подписываются на это. К примеру, ко мне обращался бизнесмен, на которого завели уголовное дело в Приморье. Неграмотный адвокат не помог решить этот вопрос, и бизнесмен решил с н-ной суммой пойти и решить этот вопрос. Итог – на него завели второе уголовное дело, и уже тогда он пошел ко мне с просьбой о помощи.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.