Валютная подстраховка

Активность в сегменте валютных свопов с участием нефинансовых российских компаний увеличивается уже два года подряд, достигнув 68 млрд рублей (по данным www.cbr.ru на 1.07.2017 года), что говорит о повышенной потребности в хеджировании процентного риска. Приморские экспортеры и импортеры все больше проявляют заинтересованность к этому инструменту. Свой выбор делают осознанно, особенно на фоне слухов, что после нового года доллар ожидает рост, так как резервы на поддержание низкого курса рубля Центробанк исчерпал.

По наблюдениям специалистов Промсвязьбанка, доллар продолжает оставаться ключевой валютой международных контрактов. В то же время количество сделок между российскими компаниями-клиентами банка и их контрагентами из Китая, республики Корея, Японии в юанях, вонах и иенах увеличилось в разы.

Только «вперед»

Валютные форварды (поставочные и безпоставочные) стали наиболее популярным инструментом страхования валютных рисков на приморском рынке. По мнению собеседников Деловой газеты «Золотой Рог», использование валютных форвардов создает определенность в будущих финансовых потоках и позволяет планировать результаты деятельности компании.

Как поясняет начальник отдела казначейства Примсоцбанка Андрей МАХОВ, при безпоставочном, или расчетном форварде, на дату валютирования расчет идет в одной валюте. Значение этого расчетного курса неизвестно на момент заключения контракта, но стороны сделки определяют источник (например, курс Центробанка РФ или фиксированный курс ММВБ). В целом, форвард исполняется в назначенную дату по назначенному курсу вне зависимости от текущего курса на дату исполнения договора для экспортных/импортных денежных потоков и кредитов в иностранной валюте. Сделки заключаются на точные даты денежных потоков.

Управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ отмечает, что покупка валюты с помощью форварда требует обеспечения в размере 15-20% от суммы сделки. Возможен вариант, когда банк может установить на клиента лимит на операции хеджирования и совершать с клиентом сделки в рамках лимита, без обеспечения. С помощью форварда компания фиксирует свою будущую прибыль и не зависит от рыночной динамики курса валют. По его мнению, форвард является наиболее простым, дешевым инструментом для страхования валютных рисков подобным рублевому кредиту на покупку валюты, при этом форвард будет дешевле.

С точки зрения Андрея Махова, главным преимуществом форвардных контрактов является возможность фиксировать цены на экспортно-импортные контракты и не зависеть от колебаний курса рубля, тем самым прогнозировать поступление и расход денежных средств на определенном сроке. Недостатки же, в первую очередь, кроются в высоких процентных ставках в рублях, и если экспортерам это «на руку», то импортеры предпочитают совершать сделки по текущему курсу.

Опционная и своп альтернатива

Юрий Хитеев полагает, что валютный опцион можно рассматривать как альтернативу форварду. Это более гибкий инструмент, имеющий ряд преимуществ. Например, купить/продать валюту можно в любой день до наступления фиксированной даты расчетов. Компания всегда может отказаться от исполнения опциона без объяснения причины, поскольку опцион ничем не обязывает его покупателя, а только продавца опциона. Организация – клиент банка - может на свое усмотрение выбрать курс покупки/продажи валюты. Кроме того, опцион в отличие от форварда не требует гарантийного обеспечения. Получая вышеописанные преимущества, компания платит банку премию в обмен на право владения опционом. Расходы компании ограничены опционной премией, а потенциальная прибыль не ограничена. Кстати, приморские экспортеры чаще используют опционы, чем импортеры.

Одновременно инструменты хеджирования позволяют фиксировать расходы в случае импортеров и доходы в случае экспортеров.

Представитель Альфа-Банка говорит, что именно для экспортеров хеджирование последние несколько лет более актуально, поскольку рубль имел тенденцию к укреплению, следовательно, экспортеры не дополучали часть прибыли. Если бы использовались инструменты хеджирования, то потерь можно было бы избежать. Инструменты хеджирования валютных рисков также успешно применяют в комбинации с аккредитивом, что позволяет застраховать риск недобросовестности контрагента при неисполнении своих обязательств, одновременно застраховав валютный риск. По стоимости для импортеров такая комбинация может быть дешевле рублевого кредита.

Еще одной из полезных функций, которой обладают инструменты хеджирования, является своп, то есть возможность замены рублевого кредита на валютный. Востребованный у экспортеров своп позволяет снизить нагрузку процентных платежей по кредиту. При такой операции на балансе у банка фактически остается рублевый кредит, а компания-экспортер получает возможность возвращать долг в валюте, в которой она получает основную выручку, например в долларах США, а также существенно сэкономить на процентных платежах.

Поясняем на примерах

Андрей Махов приводит следующий алгоритм хеджирования в рамках форварда. Например, на сегодняшний день текущий курс доллара США к рублю – 58,80 рублей, тогда форвардный рыночный курс с расчетами через 91 день составляет 59,90 рублей. В таком случае, банк поставит следующие котировки 59,80/60 рублей. То есть экспортер сможет продать валюту по курсу 59,80 рублей расчетами через 91 день, а импортер сможет купить по 60 рублей. Таким образом, при заключении контрактов клиенты будут ориентироваться на эти курсы для своей внешнеэкономической деятельности. Также стоит отметить, что исполнение форвардных сделок является обязательным.

Юрий Хитеев также приводит в качестве пояснения удачное использование механизма хеджирования. Компания - экспортер в конце 2016 года зафиксировала для себя курс продажи долларов США на следующий 2017 год на уровне 62 рублей с помощью опциона. В результате, компания смогла заложить в бюджет на 2017 год комфортный для себя курс и на протяжении всего 2017 года конвертировать доллары в рубли по курсу 62,50 рублей. Учитывая, что в 2017 году средний курс доллара составил 58,50 рублей, компании удалось с большим запасом исполнить свой годовой бюджет.

Ответственное решение

«Мы всячески поощряем клиента в использовании хеджирования по тем сделкам, где эта услуга действительно актуальна. Ведь что такое хеджирование? Это фиксация в банке курса валюты по контракту на определенном уровне. Если компания имеет устойчивое финансовое положение, дополнительные залоги и руководство видит, что в случае непредвиденных рисков все убытки будут абсорбированы благодаря собственному капиталу организации, в таких случаях можно отказаться от хеджирования. Но все же советуем принять финансовую политику на длительный срок, и желательно не на один год. Скажем, неблагоприятный случай в отношении валютных рисков у компании случается раз в пять лет, и к нему надо быть готовым», - замечают аналитики Промсвязьбанка.

Для участника ВЭД важно определить, какой уровень допустимого валютного риска можно не хеджировать, а какой будет для его бизнеса критичным. Как правило, в банках разрабатывают индивидуальную модель хеджирования, которая учитывает приемлемые риски компаний, для одних это 62 рубля за доллар США, для других - 65 рублей. Но если компания активно кредитуется, для нее хеджирование - из разряда «must have». В случае обвала курса рубля к иностранной валюте, этот риск бизнес может и не пережить.

Яна МАЛЬЦЕВА.