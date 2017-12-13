Пустить пыль в глаза

Угольные терминалы Находки не хотят тратиться на перевооружение

Угольные стивидоры порта Находка, зарабатывающие миллиарды рублей чистой прибыли, по большому счету лишь демонстрируют готовность вкладываться в модернизацию производства и решение экологической проблемы. Озвученные в последнее время суммы инвестиций на эти цели вызывают усмешку – справиться с пыльным напастьем можно только при полном перевооружении нынешних мощностей, которые только с большой натяжкой можно назвать угольными терминалами.

Но владельцы пылящих площадок предпочитают выкачивать прибыль без оглядки на экологию. Тем более, что для конкурентов вход на рынок пока формально закрыт – еще в 2014 году власти Приморского края по инициативе теперь уже бывшего губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО ввели запрет на использование открытого способа перевалки угля для всех инициаторов проектов, которые предполагают строить новые или реконструировать существующие терминалы под перевалку пылящих грузов.

«Но вопрос в том, что делать со старыми терминалами. Во-первых, мы договорились, что владельцы терминалов оборудуют комплексы автоматическими приборами, измеряющими уровень загрязнения воздуха. Во-вторых, мы сделаем единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля, все они одинаково ответственны за загрязнение воздуха. Мы дали владельцам терминалов минимальный срок для того, чтобы представить соответствующие мероприятия по уменьшению выбросов угольной пыли», - говорил г-н Миклушевский.

Прошло два года, а вопрос с повестки дня так и не снят, несмотря на постоянный прессинг стивидоров со стороны надзорных ведомств.

«Если говорить о порте Находка - проверено 13 стивидорных компаний, которые там осуществляют свою деятельность. Лишь к четверым у нас нет претензий, а девять стивидорных компаний сегодня под нашим контролем. У нас есть к ним серьезные претензии. С двумя из них у нас сегодня идут судебные тяжбы. Мы фиксируем, что компании допускают превышение установленных для них выбросов, и уже отозвали разрешения. Компании реагируют и уже реализуют определенные природоохранные мероприятия: закуплены и уже установлены соответствующие пушки, так называемые водяные завесы, туманные щиты, которые преграждают путь угольной пыли к населенным пунктам», - сказал глава Росприроднадзора Артем СИДОРОВ во время проведения III Восточного экономического форума.

В дальнейшем, по его словам, должен быть разработан законодательный механизм урегулирования таких проблем.

«Есть соответствующее поручение нашего президента. Речь идет о том, что предприятие, осуществляющее перевалку грузов, должно уходить на закрытый способ перевалки. Понятно, что это сопряжено и с серьезными финансовыми затратами, и с длительностью внедрения этих технологий, потому предполагается некий поэтапный переход на эти технологии. Но самое главное, чтобы в ближайшее время был дан этому старт», - отметил глава Росприроднадзора.

Досье "Золотого Рога": Президент Владимир ПУТИН ранее поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе «прямой линии» 15 июня рассказал школьник Андрей БОЛЬ из Находки.

«Физический объем средств, которые предполагают потратить стивидорные компании Находки на системы очистки и пылеподавления - больше 1,4 млрд рублей. На сегодняшний день из этих средств освоено порядка 184 млн рублей. И этому есть подтверждение. Способствуют ли эти меры улучшению? Да, есть вопросы. Но процесс этот сдвинут», - заявил на совместном форуме прокуратуры Приморья и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья Александр КОРШЕНКО.

Досье "Золотого Рога": На сегодняшний день на Дальнем Востоке России действует лишь два крупных специализированных (полностью автоматизированных) угольных терминала: АО «Восточный Порт» в Приморском крае и терминал АО «Дальтрансуголь» в бухте Мучке Хабаровского края. Все остальные терминалы в той или иной мере используют грейферную технологию погрузки, в том числе АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», АО «Торговый порт Посьет» (оба – Приморский край), АО «Ванинский морской торговый порт» (Хабаровский край), ОАО «Терминал Астафьева» и десяток куда более мелких площадок, операторами которых выступают, в том числе, ООО «Стивидорная компания «Малый порт», ООО Компания «Аттис Энтерпрайс», ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» и др.

В начале этого года в отношении нескольких стивидоров Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбуждало административные расследования. Но урок не пошел впрок.

На прошлой неделе стало известно, что Находкинский городской суд обязал ООО «Стивидорная компания «Малый порт» прекратить засорять городские территории угольной пылью.

По информации Находкинской транспортной прокуратуры, которая стала инициатором обращения в суд, в деятельности компании были выявлены серьезные нарушения природоохранного законодательства.

«Предприятие, осуществляющее в морском порту производственную деятельность по перевалке угля, не проводит мероприятия по пылеподавлению. План природоохранных мероприятий обществом не выполняется, в проекте предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух учтены не все источники загрязнения», - считают в прокуратуре.

По итогам разбирательства суд обязал «Малый порт» наладить работу по улавливанию пыли, сократить или вообще исключить ее выброс в атмосферу. На это компании предоставлено четыре месяца.

Досье "Золотого Рога": ООО «Стивидорная компания «Малый порт» (Находка) зарегистрировано в октябре 1992 года. Уставный капитал – 185,715 млн рублей. В настоящее время основными владельцами компании являются АО «СУЭК» (крупнейшая угледобывающая компания России), владеющее 49,9% уставного капитала ООО, и Григорий ГЛАДКИХ, которому принадлежит 45%. Владелец еще 5% скрывается за вывеской кипрского офшора «Фамелла Инвестментс Лимитед». Чистая прибыль ООО «Стивидорная компания «Малый порт» в 2016 году составила 500 млн рублей при выручке в 1,305 млрд рублей.

Еще один участник рынка - АО «Дальмормонтаж» - уже отчиталось о готовящемся приобретении новой судопогрузочной машины конвейерного типа с пылезащитными кожухами на транспортерах стоимостью более 35 млн рублей.

«Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит предотвратить попадание в морскую акваторию угля при погрузке его на суда. Также запуск нового оборудования существенно снизит уровень пыли при погрузочных работах», - сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья.

Досье "Золотого Рога": Малое государственное предприятие «Дальмормонтаж» было создано 19 февраля 1991 года на базе структурного подразделения УПМО - Дальневосточное монтажное управление. АООТ «Дальмормонтаж» (впоследствии ОАО, сейчас АО), являющееся правопреемником всех прав и обязанностей МГП «Дальмормонтаж», зарегистрировано 1 октября 1992 года с уставным капиталом 8 млн 596,090 тыс. рублей. Целью предприятия на момент создания было обслуживание и ремонт подъемных сооружений морских портов Дальнего Востока. В настоящее время основными владельцами компании являются три физических лица, в том числе 23,97% принадлежит бывшему гендиректору и владельцу ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» Владимиру БАТЫЧЕНКО. Чистая прибыль ООО «Дальмормонтаж» в 2016 году составила 125,311 млн рублей при выручке в 615,449 млн рублей.

Другая «пылящая» компания – «Аттис Энтерпрайс» - потратилась на систему для мониторинга состояния воздуха. Оборудование позволит следить за уровнем вредных веществ

«Стивидорная компания «Аттис Энтерпрайс» закупила комплект для мониторинга загрязнения воздуха в Находкинском городском округе. Он поможет получать объективную картину загрязнения воздуха угольной пылью и принимать оперативные меры для нормализации экологической обстановки вокруг терминала. Оборудование, закупленное на средства стивидорной компании, будет установлено на границе санитарной зоны угольного терминала», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья.

Уточняется, что закупленные приборы автоматически самостоятельно отбирают пробы воздуха в определенно заданное время. Комплекс мониторинга стоимостью 1,3 млн рублей в ближайшее время смонтируют, опробуют и введут в эксплуатацию.

Досье "Золотого Рога": ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» зарегистрировано в Находке в сентябре 1991 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В настоящее время единственным владельцем компании является зарегистрированное в Москве ООО «Портовый холдинг», 51% капитала которого, в свою очередь, принадлежит Артему КОЗОВОМУ (сын Геннадия КОЗОВОГО, совладельца Evraz). Чистая прибыль ООО «Дальмормонтаж» в 2016 году составила 125,311 млн рублей при выручке в 615,449 млн рублей. Чистая прибыль ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» в 2016 году составила 30,184 млн рублей при выручке в 945,037 млн рублей.

Как видим, траты на решение экологических проблем у нерадивых стивидоров больше символические. Смешно утверждать, что система мониторинга загрязнения реально поможет предотвратить выбросы пыли.

Олег КЛИМЕНКО.