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Китай готовит удар по экономике Приморья
Выполняя решение о постепенном сокращении потребления угля
Экономика Приморья, благодаря своему территориальному расположению ориентированная на участие в экспорте энергоресурсов в АТР, уже в ближайшей перспективе может понести серьезные потери. Как предупреждают эксперты Деловой газеты «Золотой Рог», цены на российский уголь, взлетевшие до небес благодаря массированным закупкам Китая, совсем скоро пойдут на понижение на фоне того, что в Поднебесной взялись за стимулирование зеленой энергетики.
Корр. Деловой газеты «Золотой Рог», посетивший не так давно Пекин, Гуанчжоу (столица провинции Гуандун) и граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь, был просто сражен развитием новых технологий и мерами, которые наши соседи предпринимают для стимулирования промышленности, выпускающей комплектующие для ВИЭ (возобновляемая энергия). В итоге за последние годы ВИЭ из своеобразной экологической игрушки превращается в ключевой фактор развития отрасли. На ряде предприятий отметили, что уже сегодня (!) себестоимость самостоятельной выработки солнечной или ветровой энергии для потребителя совпадает с затратами по закупке киловатт-часов на рынке. И это далеко не предел.
Согласно планам правительства Китая, за счет ВИЭ уже к концу 2020 года будет производиться 1,9 трлн кВт.ч, что составит 27% от общего объема генерации электроэнергии в стране.
На прошлой неделе стало известно, что совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит на $250 млн на сокращение использования угля в Китае посредством газификации сельской местности. Поднебесная готова увеличить использование геотермальной энергии до 70 млн тонн в угольном эквиваленте к 2020 году в рамках усилий по снижению зависимости страны от угля и борьбы с загрязнением, говорится в плане, разработанном Госкомитетом по делам развития и реформ, Государственным управлением по делам энергетики и другими ведомствами. При этом годовое потребление геотермальной энергии в отопительных целях должно увеличиться до 40 млн тонн в угольном эквиваленте к 2020 году.
«Обещание Китая сократить свою зависимость от угля изменит жизни людей и улучшит состояние окружающей среды, и именно поэтому мы заинтересованы в инвестировании этого проекта», - заявил президент АБИИ ЦЗИНЬ Лицюнь.
Китай - второй крупнейший в мире после США производитель энергии, при этом уголь - главный источник энергии. В настоящее время потребление энергии, получаемой от сжигания угля, в стране составляет приблизительно 66% от общего объема. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в текущем году импорт угля вырос на 8,5%, составив 248,17 млн тонн.
Официальные данные свидетельствуют о том, что потребление угля в январе-июне составило 1,83 млрд тонн, или 59,8% от общего объема энергопотребления, что на 0,6 процентного пункта ниже показателя за аналогичный период 2016 года. При этом на 0,3 процентного пункта выросла доля потребления природного газа и неископаемых источников энергии, в результате чего она достигла 20%. К 2020 году Китай планирует снизить долю угля в общем объеме энергопотребления до менее 58%.
Согласно статистике Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот по итогам 10 месяцев 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 160,7 млн тонн (+4,4%), из них сухогрузов – 98,8 млн тонн (+6,7%). При этом грузооборот двух ведущих портов, ориентированных на перевалку угля, вырос несмотря на августовскую заминку на железной дороге. Так, по итогам 10 месяцев порт Восточный перевалил 57,7 млн тонн (+1,4%), порт Находка – 20,2 млн тонн (+3,8%). На этом фоне провалом выглядит порт Посьет: 6,4 млн тонн и отставание от прошлогоднего графика на 5,1%.
«Конечно, угольщики понимают, что «жирные времена» на китайском рынке рано или поздно закончатся, а заместить выпадающие объемы за счет переориентации потоков в другие страны вряд ли удастся», - говорит представитель одного из угольных стивидоров.
Тем не менее, сегодня на повестке дня стоит развитие инфраструктуры. «Задача государства и нас как инвесторов всех системообразующих компаний - делать опережающую инфраструктуру для угледобывающих компаний. Сейчас мы усиленно пытаемся догонять растущий спрос Азиатско-Тихоокеанского региона, нам не хватает ни железнодорожной инфраструктуры, ни портовой инфраструктуры», - заявила первый заместитель гендиректора - коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания» (управляющая организация АО «Восточный порт») Ирина ОЛЬХОВСКАЯ в ходе выступления на III Восточном экономическом форуме в сентябре.
Олег КЛИМЕНКО.
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