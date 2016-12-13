Теперь не только таможня "дает добро" участникам ВЭД

Участники ВЭД не всегда понимают, перед какой службой держать ответ

В 2016 году функции органа валютного контроля от упраздненного Росфиннадзора перешли Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Разграничение полномочий коснулось и Федеральной таможенной службы (ФТС), но лишь в части товаров, перемещаемых через таможенную границу. Однако предприниматели и крупные компании Приморья по-прежнему с трудом воспринимают суть проведенных изменений.

Перед кем сегодня держать отчет в первую очередь участнику ВЭД (именно данных субъектов бизнеса коснулись обозначенные изменения), Деловой газете «Золотой Рог» разъяснил начальник отдела валютного контроля Управления ФНС по Приморскому краю Дмитрий ИЛЬКУН.

- Расскажите, в чем суть разграничения полученных от Росфиннадзора функций между ФНС России и ФТС России. И какие сложности возникают у участников ВЭД в первую очередь?

- Как известно, Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) была упразднена. Постановление Правительства РФ №300 от 13 апреля 2016 года наделило функциями органов валютного контроля два ведомства – ФНС и ФТС.

В данном случае хочу пояснить, что все вопросы (в данном случае функция валютного контроля), связанные с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, их ввозом в РФ и вывозом из РФ, были переданы в таможенные органы. А все, что связано с работами и услугами, осуществляемыми в рамках международных, внешнеторговых контрактов, передачи информации или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - Федеральной налоговой службе. Все мы заинтересованы в том, чтобы информация о разграничении этой функции между таможенными и налоговыми органами была донесена до участников ВЭД.

А проблемы в понимании сути функций действительно возникают. Представители бизнеса часто обжалуют постановления о назначении административного наказания, которые в свое время выносил Росфиннадзор относительно контрактов по товарам, перемещенным через границу России, и обращаются, в частности, в Управление ФНС России по Приморскому краю. В то время как в соответствии с функционалом, утвержденным в 2016 году, данные постановления касаются вопросов, подотчетных таможне.

Нашим специалистам приходится подобные жалобы перенаправлять, сообщать предпринимателям и компаниям о данном факте. Если бы это понимание появилось, представители бизнеса смогли бы сразу обращаться в таможенные органы за разъяснением, тем самым ускорив решение по данному конкретному случаю. На самом деле эти разграничения компетенций понять не сложно. Резиденты, словом, все лица, задействованные во внешнеэкономической деятельности, должны направлять обращения в части соблюдения валютного законодательства, касающегося перемещения товаров, таможенным органам. Налоговая служба рассмотрит вопросы в части соблюдения валютного законодательства, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности.

- Каких отраслей Приморья в первую очередь это нововведение коснулось? Логично предположить, что количество международных контрактов, заключающихся на экспорт (импорт) товаров, гораздо больше, чем договоров, касающихся услуг и работ.

- Понятие «оказание услуг и выполнение работ» включает достаточно широкий спектр отраслей, куда отнесены сферы, задействованные в предоставлении (получении) транспортно-логистических и экспедиционных услуг, услуг проектирования и дизайна, образования, организации и проведении мероприятий международного уровня (в том числе семинаров, симпозиумов), оценки и экспертизы, обмена профессорско-преподавательским составом, консалтинга, ремонта и обслуживания строительной техники, консультаций (в том числе юридических, налоговых), работы по реставрации и строительству зданий и сооружений, ремонту или демонтажу судов, и многие другие виды деятельности.

До наделения таможенной и налоговой служб функциями органа валютного контроля обе структуры – и ФНС и ФТС - являлись агентами валютного контроля.

Ранее ФНС России, как агент валютного контроля, была правомочна выявлять нарушения, связанные с валютным законодательством, и фиксировать их, например, в протоколе об административном правонарушении, направляя материалы дела об административном правонарушении затем в Росфиннадзор (до того, как эта служба была упразднена). При наличии оснований данная служба обеспечивала рассмотрение соответствующего дела об административном правонарушении и, при наличии оснований, вынесение постановления об административном наказании. Сейчас ФНС России, как орган валютного контроля, правомочна и составлять протоколы об административном правонарушении, и рассматривать соответствующие дела, и выносить постановления об административном наказании и т.д.

Кроме того, прежде налоговые органы, являясь агентами валютного контроля, принимали от резидентов уведомления об открытии (изменении реквизитов) и закрытии счетов за рубежом и отчеты по движениям денежных средств по таким счетам. Если наши специалисты выявляли какие-либо административные правонарушения по данным фактам, то они также оформляли соответствующие протоколы и перенаправляли их в Росфиннадзор, чтобы материалы дел были рассмотрены этой службой. Сегодня данный пласт работы полностью закреплен за ФНС России. И в данном случае не важно, какой деятельностью занимается резидент, перевозит, приобретает товары, предоставляет услуги, или выполняет работы для зарубежных партнеров, или приобретает их. Уведомления об открытии и закрытии счетов за границей и отчеты по движению денежных средств на данных счетах он также направляет в налоговую инспекцию. Это очень важный нюанс, который необходимо понимать.

- Между налоговыми и таможенными органами после принятия функций органа валютного контроля от Росфиннадзора уже налажен информационный обмен, способствующий выявлению нарушений валютного законодательства России и привлечению к соответствующей ответственности?

- На текущий момент мы тесно работаем с Дальневосточным таможенным управлением по обмену соответствующей информацией, в том числе по выявленным и предполагаемым нарушениям валютного законодательства, относящимся к компетенции второй стороны. Если таможенный орган выявит нарушения законодательства, которые относятся к компетенции налоговой службы, это не значит, что нарушения останутся без внимания. И с точностью наоборот.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.