Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Теперь не только таможня "дает добро" участникам ВЭД
Участники ВЭД не всегда понимают, перед какой службой держать ответ
В 2016 году функции органа валютного контроля от упраздненного Росфиннадзора перешли Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Разграничение полномочий коснулось и Федеральной таможенной службы (ФТС), но лишь в части товаров, перемещаемых через таможенную границу. Однако предприниматели и крупные компании Приморья по-прежнему с трудом воспринимают суть проведенных изменений.
Перед кем сегодня держать отчет в первую очередь участнику ВЭД (именно данных субъектов бизнеса коснулись обозначенные изменения), Деловой газете «Золотой Рог» разъяснил начальник отдела валютного контроля Управления ФНС по Приморскому краю Дмитрий ИЛЬКУН.
- Расскажите, в чем суть разграничения полученных от Росфиннадзора функций между ФНС России и ФТС России. И какие сложности возникают у участников ВЭД в первую очередь?
- Как известно, Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) была упразднена. Постановление Правительства РФ №300 от 13 апреля 2016 года наделило функциями органов валютного контроля два ведомства – ФНС и ФТС.
В данном случае хочу пояснить, что все вопросы (в данном случае функция валютного контроля), связанные с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, их ввозом в РФ и вывозом из РФ, были переданы в таможенные органы. А все, что связано с работами и услугами, осуществляемыми в рамках международных, внешнеторговых контрактов, передачи информации или результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, - Федеральной налоговой службе. Все мы заинтересованы в том, чтобы информация о разграничении этой функции между таможенными и налоговыми органами была донесена до участников ВЭД.
А проблемы в понимании сути функций действительно возникают. Представители бизнеса часто обжалуют постановления о назначении административного наказания, которые в свое время выносил Росфиннадзор относительно контрактов по товарам, перемещенным через границу России, и обращаются, в частности, в Управление ФНС России по Приморскому краю. В то время как в соответствии с функционалом, утвержденным в 2016 году, данные постановления касаются вопросов, подотчетных таможне.
Нашим специалистам приходится подобные жалобы перенаправлять, сообщать предпринимателям и компаниям о данном факте. Если бы это понимание появилось, представители бизнеса смогли бы сразу обращаться в таможенные органы за разъяснением, тем самым ускорив решение по данному конкретному случаю. На самом деле эти разграничения компетенций понять не сложно. Резиденты, словом, все лица, задействованные во внешнеэкономической деятельности, должны направлять обращения в части соблюдения валютного законодательства, касающегося перемещения товаров, таможенным органам. Налоговая служба рассмотрит вопросы в части соблюдения валютного законодательства, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности.
- Каких отраслей Приморья в первую очередь это нововведение коснулось? Логично предположить, что количество международных контрактов, заключающихся на экспорт (импорт) товаров, гораздо больше, чем договоров, касающихся услуг и работ.
- Понятие «оказание услуг и выполнение работ» включает достаточно широкий спектр отраслей, куда отнесены сферы, задействованные в предоставлении (получении) транспортно-логистических и экспедиционных услуг, услуг проектирования и дизайна, образования, организации и проведении мероприятий международного уровня (в том числе семинаров, симпозиумов), оценки и экспертизы, обмена профессорско-преподавательским составом, консалтинга, ремонта и обслуживания строительной техники, консультаций (в том числе юридических, налоговых), работы по реставрации и строительству зданий и сооружений, ремонту или демонтажу судов, и многие другие виды деятельности.
До наделения таможенной и налоговой служб функциями органа валютного контроля обе структуры – и ФНС и ФТС - являлись агентами валютного контроля.
Ранее ФНС России, как агент валютного контроля, была правомочна выявлять нарушения, связанные с валютным законодательством, и фиксировать их, например, в протоколе об административном правонарушении, направляя материалы дела об административном правонарушении затем в Росфиннадзор (до того, как эта служба была упразднена). При наличии оснований данная служба обеспечивала рассмотрение соответствующего дела об административном правонарушении и, при наличии оснований, вынесение постановления об административном наказании. Сейчас ФНС России, как орган валютного контроля, правомочна и составлять протоколы об административном правонарушении, и рассматривать соответствующие дела, и выносить постановления об административном наказании и т.д.
Кроме того, прежде налоговые органы, являясь агентами валютного контроля, принимали от резидентов уведомления об открытии (изменении реквизитов) и закрытии счетов за рубежом и отчеты по движениям денежных средств по таким счетам. Если наши специалисты выявляли какие-либо административные правонарушения по данным фактам, то они также оформляли соответствующие протоколы и перенаправляли их в Росфиннадзор, чтобы материалы дел были рассмотрены этой службой. Сегодня данный пласт работы полностью закреплен за ФНС России. И в данном случае не важно, какой деятельностью занимается резидент, перевозит, приобретает товары, предоставляет услуги, или выполняет работы для зарубежных партнеров, или приобретает их. Уведомления об открытии и закрытии счетов за границей и отчеты по движению денежных средств на данных счетах он также направляет в налоговую инспекцию. Это очень важный нюанс, который необходимо понимать.
- Между налоговыми и таможенными органами после принятия функций органа валютного контроля от Росфиннадзора уже налажен информационный обмен, способствующий выявлению нарушений валютного законодательства России и привлечению к соответствующей ответственности?
- На текущий момент мы тесно работаем с Дальневосточным таможенным управлением по обмену соответствующей информацией, в том числе по выявленным и предполагаемым нарушениям валютного законодательства, относящимся к компетенции второй стороны. Если таможенный орган выявит нарушения законодательства, которые относятся к компетенции налоговой службы, это не значит, что нарушения останутся без внимания. И с точностью наоборот.
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Теперь не только таможня "дает добро" участникам ВЭД
- Мировые рынки ближе, чем кажется
- Инвестиции в Приморье покроются льдом
- Сборка японских авто в Приморье откровенно буксует, попробуем собирать китайские
- В Приморье сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях "Техцентра Сумотори"
- Приморский край попал в ТОП-5 по инвестиционной привлекательности регионов страны
- В Приморье факторинг встроился в бизнес
- Пенсионеры Приморья запутались в пенсионных "заморозках"
- На о. Русский во Владивостоке возведут гигантский "холодильник" под рыбу
- Предприниматели Спасска-Дальнего не смогли отстоять свои интересы
Новости раздела
- Теперь не только таможня "дает добро" участникам ВЭД
- Мировые рынки ближе, чем кажется
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье
- "Зазвездившиеся" сотрудники ставят в тупик приморских работодателей
- Инвестиции в Приморье покроются льдом
- Сборка японских авто в Приморье откровенно буксует, попробуем собирать китайские
- В Приморье незаконные рубки ведутся под прикрытием разрешительных документов
- В Приморье сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях "Техцентра Сумотори"
- В Приморье работодатель не выплативший компенсацию работнику предстанет перед судом
- Приморский край попал в ТОП-5 по инвестиционной привлекательности регионов страны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- В России вновь собираются изменить ПДД
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"
- На о. Русский во Владивостоке возведут гигантский "холодильник" под рыбу