Мировые рынки ближе, чем кажется

Конференция «Внешнеэкономическая деятельность. Перспективы развития Малого и Среднего бизнеса» прошла во Владивостоке 8 декабря 2016г. и вызвала огромный интерес у бизнес-сообщества края, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Участниками конференции стали более 120 предпринимателей со всего Приморья. В рамках пленарной сессии, открывшей конференцию, эксперты рассказали участникам о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края в разрезе продвижения экспортной деятельности.

Организатором конференции стал «Центр развития экспорта Приморского края» при поддержке Администрации Приморского края.

Как подчеркнул на ВЭФ-2016 Владимир Путин, «Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки – это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы».

По мнению главы государства, «подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользоваться сырьем, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения – строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость».

Важнейшими участниками этого процесса являются предприятия малого и среднего бизнеса.

В рамках конференции на пленарном заседании с приветственным словом выступили: начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Администрации Приморского края - МАШУНИН Иван Александрович и заместитель Генерального директора АНО «Центр развития экспорта Приморского края» - ОТЛЁТОВ Сергей Викторович.

Программа конференции стала очень насыщенной: пленарное заседание продолжили два круглых стола. Круглый стол №1 – «Человеческий капитал – как основа развития Приморского края» включал в себя комплексный обзор лучших практик по формированию кадрового резерва и привлечению персонала.

Именно здесь со своим практическим примером по данному вопросу выступила ЛЕОНОВА Наталья Сергеевна – руководитель отдела по подбору и формированию кадрового резерва Группы компаний «Доброфлот», г. Владивосток, поведав о реализации проекта «Всеволод Сибирцев», направленный на создание команды с общими взглядами на развитие компании.

Не менее интересным стало выступления БАТУРИНОЙ Оксаны Сергеевны, начальника отдела дополнительного профессионального образования Школы гуманитарных наук, ДВФУ, которая представила программы обучения «Высшей народной школы».

ЗУЕВ Сергей Сергеевич, руководитель программ МВА, ДВФУ представил специальную программу Executive MBA, которая разработана специально для создания потенциала высококлассных менеджеров для конкурентоспособных организаций и интеграции российского бизнеса в рынок стран АТР.

Обсуждение вопросов, связанных с правильным подбором сотрудников, настолько привлекло внимание участников, что время круглого стола вышло за рамки отведенного регламента.

Круглый стол №2 – «Фокус развития экспорта глазами зарубежных партнёров» был посвящен формированию теоретической и практической базы знаний для представителей Малого и Среднего бизнеса по вопросам организации экспортной деятельности и прошел в формате оживленной дискуссии.

Как подчеркнул один из спикеров данной коммуникационной площадки, руководитель АО «ЭКСАР» в Дальневосточном федеральном округе ГЛУШАК Роман Павлович: «Можно сказать, что сегодня и представители власти, и представители бизнеса получили максимум информации, касательно видения сторон вопроса экспорта, в кратчайшие сроки. Российский экспортный центр, как представитель государства, готов оказать как финансовую, так и нефинансовую помощь участникам экспортных операций».

Процесс получения, обмена и анализа информации в виде диалога стал возможным благодаря статусным, опытным спикерам, таким как Г-н КАСАИ Тацухико – генеральный консул Японии в г. Владивосток, Г-н КАВАХАРА Кадзунори – директор Японского центра в г. Владивосток, которые поведали о тонкостях экспортного взаимодействия со Страной восходящего солнца.

Также экспертами в области внешнеэкономической деятельности стали КРИВЕЛЕВИЧ Максим Евсеевич – руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента, ДВФУ, и ХУЗИЯТОВ Тагир Даутович – профессор кафедры мировой экономики, координатор программ Центра исследований АТЭС ДВФУ.

Данная конференция стала еще одним ярким и запоминающимся событием в бизнес-календаре руководителей предприятий Приморского края.