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Известный российский холдинг скупает земли в Приморье

13 Декабря 2016, 14:01 | Приморье

Группа компаний «РусАгро», один из ведущих агрохолдингов РФ, продолжает наращивать земельный банк в Приморье. На прошлой неделе группа объявила о приобретении еще 33 тыс. гектаров в Уссурийске и Михайловском районе. В результате сделки площадь земель компании на Дальнем Востоке увеличилась до более 82 млн гектар.

«РусАгро» отмечает, что среди сложностей с покупкой земли в Приморье - большое количество неоформленных участков и высокие цены. «В целом в Приморье где-то 40% земель обрабатывается китайцами. Не всегда они владеют, но они контролируют эту землю. В основном это небольшие компании», - заявлял ранее гендиректор группы Максим БАСОВ.

Очередная покупка осуществлена в рамках крупного инвестпроекта, который «РусАгро» реализует в Приморье. Первые 26,5 тыс. га компания приобрела в 2014 году. «РусАгро» начала проект с растениеводства, выращивания кукурузы и сои, из общей площади 20% приходится на пашню. Кукуруза выращивается в основном на экспорт, при этом поставки в соседний Китай практически не осуществляются. «Рынок (в Китае) открыт, но они практически не покупают сейчас. Потенциально - это миллионы тонн, но реально практически ничего не идет», - сказал Басов, пояснив, что подобная ситуация связана с проведением ряда реформ на китайском рынке продовольствия, и после его либерализации, которая может занять от года, Китай будет главным рынком сбыта, «потому что у нас пограничный переход».

Досье «ЗР»

Группа «РусАгро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи.

Часть приобретенных земель «РусАгро» выделяет на расширение площадей под соей, увеличение производства которой будет способствовать наращиванию мощности принадлежащего компании Уссурийского масложирового завода.

«РусАгро» в этом году увеличила сбор всех сельхозкультур, которые она выращивает. Наибольший рост произошел в производстве сои. Как сообщает компания, в этом году собрано 165 тыс. тонн сои, что на 57,3% больше, чем в прошлом году. Рост произошел как за счет расширения посевных площадей, так и за счет увеличения урожайности. Площади под соей в этом году выросли на 30,7%, до 92,8 тыс. га, урожайность повысилась на 18,7%, до 1,8 тонны с гектара.

Досье «ЗР»

Группа «РусАгро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (6%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании (70,7%) является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ и члены его семьи. В апреле «РусАгро» провела SPO на Лондонской фондовой бирже объемом $250 млн. Компания продала инвесторам 16 млн 666,665 тыс. новых GDR по $15 за расписку. Средства от SPO «Русагро» планировала в том числе направить на новые проекты, в частности, на создание продовольственного кластера на Дальнем Востоке.

Еще одно направление работы «РусАгро» в Приморье – свиноводство. В рамках этого проекта дочернее ООО «Русагро Приморье» планирует построить десять свинокомплексов производительностью 700 тыс. голов в год в рамках ТОР «Михайловский». При этом инвестор всерьез опасается занесения в край африканской чумы свиней (АЧС), о чем Максим Басов говорил еще на Восточном экономическом форуме.

Глава «РусАгро» считает ситуацию с АЧС в стране близкой к катастрофической и предлагает запретить содержание свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

«Я считаю, что самый большой риск (с точки зрения АЧС) для компаний - это содержание свиней в ЛПХ. Считаю, что содержать свиней в ЛПХ той ситуацией, которая в нашей стране экономически сделает все инвестиции (в свиноводство) невозможными. Просто экономика это не позволит. Единственное, что можно сделать, я считаю, что это запрет на свиней в ЛПХ», - заявил г-н Басов на недавней конференции «Агрохолдинги России».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: рынки  сельское хозяйство  приморье  земля  продовольствие  растениеводство  инвестиции  планы  экономика  бизнес  животноводство  покупка  русагро  китай  производство  проекты  строительство 



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