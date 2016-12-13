"Зазвездившиеся" сотрудники ставят в тупик приморских работодателей

Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» рассказали о том, как руководить яркими личностями

Яркая личность – вызов для руководителя в любой компании. По словам директоров, именно «выдающиеся» кадры создают творческую обстановку в коллективе, генерируют идеи, инновации, обеспечивают рост продаж. Но что делать, если «выдающийся» кадр стал «задающимся»? Если он, при всей своей полезности для предприятия, совершенно невыносим как личность?

Талантливый сотрудник, разлагающий дисциплину в офисе, пренебрежительный к графику и склонный к работе «по настроению», требующий прибавок к зарплате поставит в тупик любого руководителя:

- Залог успеха в любой компании – это новые идеи и инновации, - отметил вице-президент ГК «В-Лазер» Сергей МИТРОФАНОВ. – Без ярких личностей в команде эти идеи и инновации не появятся, даже если собрать в одном помещении весь коллектив среднестатистических сотрудников и закрыть их там для мозгового штурма. К сожалению, яркие личности зачастую бывают совершенно невыносимы. Нередко в виду этой самой невыносимости с ними приходится расставаться.

Талант vs гиперответственность

Неужели увольнение – единственный способ избавить компанию от выходок «зазвездившегося» сотрудника, который, между прочим, мог бы еще пригодиться? По словам психологов, не столько талант, сколько высокая самооценка помогает людям добиваться успехов в профессиональной сфере, попутно принося пользу копаниям.

- Метод управления продуктивным, но «трудным» кадром, в первую очередь, зависит от самого кадра, - комментирует психолог Татьяна КЛИМКОВИЧ. – Руководителю следовало бы быть хорошим психологом, чтобы уметь разобраться в том, что на самом деле представляет из себя продуктивный кадр.

Продуктивных сотрудников, по словам Татьяны Климкович, можно разделить на два типа. Первый тип – это действительно творческие люди, которые занимаются любимым делом и получают от этого удовольствие.

- Какие бы деньги им не платили, они все равно будут работать хорошо или никак – иначе они не умеют, - добавила Климкович. - Но здесь есть свои минусы: работоспособность этих людей часто зависит от настроения. Командовать ими, как правило, невозможно. Да, они могут время от времени впадать в тоску, в меланхолию и не работать совсем. Им, скорее всего, плевать на графики – они стремятся избавить себя от жестких временных рамок. Таких людей ни в коем случае нельзя помещать в одно пространство с «рабочими лошадками». В этом случае есть два варианта развития событий: либо вы скажете «до свидания» порядку в коллективе, либо же, если «творческая личность» молодая и не осознавшая себя, она будет задавлена этим порядком, угнетена, и не сможет показывать тех результатов, которые показывала бы, работая во «фрилансе». Что делать с такими людьми? Прежде всего, понять, чего вы хотите от них, и уважать их «волну», на которой они находятся перманентно. С фрилансерами самое главное – поддерживать связь, чтобы они «не уплыли» от вас.

Второй тип продуктивных людей – это люди вынужденного творчества, люди гиперответственные. Именно такими кадрами, по словам психолога, проще всего манипулировать.

- Они привыкли показывать хорошие результаты в школьные годы, чтобы радовать маму, или хотя бы не злить её, - отметила Татьяна Климкович. - Их так воспитали, и удовольствия от процесса работы они не получают. Стоит также отметить, что и их результаты нельзя назвать чем-то выдающимся и «творческим» - это просто хорошие результаты. Гиперответственность таких людей в итоге оборачивается бедой для них же: они выгорают на работе, получают нервные расстройства, умирают от инсультов и сердечных приступов. Ими легче манипулировать: достаточно лишь поставить сложную задачу и сказать, что кроме них никто с ней не справится. Они будут рвать и метать, чтобы оправдать ваши надежды! Их будет также подстегивать страх наказания, особенно если в детстве родители наказывали их за плохие результаты.

Поощрять нельзя уволить

Сотрудник, который пришел просить повышения заработной платы, всегда становится сложной этической задачей для руководителя компании, отмечает психолог.

- На этом этапе многие руководители теряют своих талантливых сотрудников, - объяснила Татьяна Климкович. - Если вы имеете дело с личностью, которая настолько осознала свою ценность, что требует повышения заработной платы, то здесь нужно соблюсти очень тонкую грань: нельзя, чтобы сотрудник осознавал свою незаменимость, но и потерять его также нежелательно. В этом случае у вас два пути – либо поощрять сотрудника, либо осаживать его самооценку. Ни для кого не секрет, что одна из главных задач руководителя – это правильно распределить функции между всеми членами коллектива. Но дело в том, что «творческая» личность зачастую может работать и за двоих, и за троих. Работая так и не получая отдачи человек рано или поздно задастся вопросом: «А почему это я работаю тут за всех, а получаю как все?» Тогда вам нужно решить – либо сократить кого-то и отдать его ставку «продуктивной» личности, либо же перестать требовать от такого человека больше, чем от остальных. Логика ведь проста – если человек работает чуть-чуть лучше, он должен зарабатывать чуть-чуть больше. Однако превозношение одного сотрудника над другими также способно испортить атмосферу в коллективе. К сожалению, многие руководители при возникновении подобной дилеммы прибегают к такому методу, как понижение профессиональной самооценки своих «выдающихся» кадров. Но этот метод, возможно, сработает с неопытными сотрудниками, опытные же поймут, в чем тут дело, и покинут вас.

По словам Татьяны Климкович, корпоративная культура в случае с творческими личностями работает не так, как с остальными.

- Конечно же, все руководители стремятся мотивировать своих сотрудников «нематериально»: создают лозунги, идею компании, «командный дух», и так далее. Да, это влияет на людей, которые хотят быть причастными к чему-то великому и готовы работать за идею. Однако «командный дух» для продуктивных и творческих людей – понятие второстепенное. Главное для них – личностный рост, самовыражение. Они, как правило, сами по себе и уж точно умеют смотреть на ситуацию критически. Поэтому таким людям нужно давать возможность самовыражения, если вы хотите добиться от них чего-то стоящего.

Как отмечают руководители компаний, какой бы выдающейся ни была личность сотрудника, руководитель всегда должен оставаться для нее авторитетом.

- В моей сфере кадры могут быть выдающимся за счет своих хороших рук и навыков, – отметил директор ЗАО «Хабиба» Александр ХАБИБУЛИН. – В этом случае я, как руководитель, должен знать и уметь больше них. Да, я так и делаю: прихожу на предприятие, закатываю рукава и сам принимаюсь за работу. Если говорить о выдающихся продавцах, то с ними действительно сложно. Мотивировать их надо хорошими процентами, а также предоставить им возможность руководить собой самостоятельно. В их работу я не лезу. Зачем? Нужно пользоваться тем, что умеют люди, и стараться договариваться с ними. Что делать, если они просят больше остальных? Дело в том, что какого бы объема ни была материальная мотивация, людям все равно будет мало. Крайний случай – поделиться с ними собственностью на бизнес, если уж вы настолько дорожите сотрудником. Однако и это вряд ли поможет: вредности не убавится, а если слишком превозносить сотрудника, он испортится и перестанет показывать прежние результаты. Чем хороши выдающиеся кадры? Тем, что они способны решать сложные проблемы. Если избавить их от этих проблем, они потеряют смысл жизни. Так что мотивировать надо задачами, препятствиями и, соответственно, должна быть какая-то материальная отдача с решения таких задач.

По словам Александра Хабибулина, здоровая обстановка в коллективе обеспечивается также «аскетизмом руководителя».

- Если вы уехали отдыхать в Таиланд – делайте там, что хотите. Шикуйте, беситесь с жиру. Но на предприятие нельзя приезжать на новом джипе, нельзя менять его каждые два месяца, нельзя светить дорогими часами, смартфонами и костюмами. Это просто глупо. Надо быть проще.

По мнению генерального директора ООО «ХАПК» «Грин Арго» Александра БЕККЕРА, для выдающихся сотрудников нужно создавать такие условия, чтобы уходить было невыгодно.

- В нашей компании нет деления на талантливых и бездарных сотрудников, - комментирует Александр БЕККЕР. – Каждый в компании выполняет свою роль и придерживается единых правил. Я абсолютно уверен в том, что нельзя иметь любимчиков в своем деле – это плохо влияет на общую атмосферу в коллективе. Дело в том, что каждый в нашем обществе что-то о себе думает, кем-то себя мнит. Конечно же, если сотрудник действительно ценный, то мы в своей компании стараемся создать для него все условия, чтобы уходить из компании было просто невыгодно. Но все мы – взрослые люди и понимаем, что в деле незаменимых людей не существует.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.