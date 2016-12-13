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Инвестиции в Приморье покроются льдом

13 Декабря 2016, 11:57 | Приморье

Компания «Комплексные решения» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и планирует строительство холодильно-складского комплекса с рыбодобывающим производством и логистическим центром на острове Русском во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сумма частных инвестиций в проект составит более 850 млн руб. с перспективой создания почти 400 рабочих мест.

Инвестором уже разработана концепция проекта, подготовлены исходные технологические решения. Также определен генеральный подрядчик для подготовки проектной документации, ведутся переговоры о возможности выкупа земельного участка для реализации проекта или его аренды под строительство. Запуск производства и выход на полную мощность запланирован на 4 квартал 2018 года.

«Инвестиционный проект компании направлен на создание современного производственно-складского рыбного комплекса, который будет способствовать развитию современной прибрежной инфраструктуры, снижению дефицита холодильно-складских помещений во Владивостоке, модернизации рыбохозяйственного кластера Приморского края и наполнению российского рынка отечественной рыбной продукцией. Сегодня, когда правительство России создает подобные программы для развития цивилизованного бизнеса у нас на Дальнем Востоке и активно помогает претворить их в жизнь, стать резидентом Свободного порта Владивосток - хорошая возможность для делового сообщества региона», - рассказал исполнительный директор ООО «Комплексные решения» Денис ПРИЩЕПОВ.

Производственный комплекс будет включать холодильник-склад, рыбоперерабатывающий цех и рыбный порт. Логистический сервис предприятия обеспечит прием, транспортировку, хранение и переработку рыбопродукции.

«Логистика, рыбоперерабатывающая и портовая деятельности имеют огромный потенциал развития на Дальнем Востоке. Благодаря режиму свободного порта инвесторы получают набор бизнес-инструментов и преференций для реализации данных стратегических направлений. Возможность выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и другие значимые конкурентные преимущества позволят значительно повысить роль Дальнего Востока России на мировом рынке морепродуктов», - рассказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис ТИХОНОВ.

Отметим, с момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд руб. с перспективой создания более 27 тыс. рабочих мест.

Напомним, Приморский край вошел в пятерку лучших субъектов страны по инвестиционной привлекательности. Уже в течение нескольких месяцев Приморье в лидерах рейтинга инвестпривлекательности регионов России.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: холодильник  инвестор  рыбообработка  свободный порт  склад  инвестиции  рыба  резидент 



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