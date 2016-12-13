Сборка японских авто в Приморье откровенно буксует, попробуем собирать китайские

«Производственная компания «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Компания является совместным российско-китайским проектом создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда FAW в Приморском крае.

Инициатором проекта с российской стороны выступила группа компаний «Сумотори», специализирующаяся на торговле и обслуживании легковых и коммерческих автомобилей. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей с перспективой создания 52 рабочих мест.

«Россия является для нас надежным стратегическим рынком. Компания намерена приложить все усилия, чтобы сделать проект успешным», - отметил главный управляющий по вопросам импорта-экспорта FAW Ван ЧЖИЦЗЯНЬ.

Сборка грузовых автомобилей FAW будет осуществляться на площадях «Техцентра Сумотори», расположенного в городе Артеме. Первые объемы собранных грузовых автомобилей инвестор планирует поставить на рынок во втором квартале 2017 года.

«Реализация проекта пойдет в три стратегических этапа. Первый уже реализован: создано совместное предприятие и в сентябре текущего года осуществлена продажа первой партии грузовиков FAW. Ко второму этапу приступим в начале 2017 года - сборка готовых автомобилей из импортируемых из Китая шасси и надстроек. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей, создание нового завода», - рассказал руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

Профессиональные грузовики FAW являются достойным компромиссом между качеством и стоимостью техники. Производитель позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных коммерческих целей и работ: карьерные самосвалы или универсальная спецтехника. Автомобили FAW предназначены для высокоманевренной работы на строительных площадках и на улицах города. Линейка продукции проекта представлена четырьмя моделями: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4, бензовоз 6х4. Плановый объем производства на старте проекта составляет до 2 000 тяжелых грузовых автомобилей в год. Предполагаемый объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит порядка 867,7 млн рублей (с учетом налоговых льгот для резидентов Свободного порта Владивосток).

«Появление нового инвестиционного проекта с иностранным участником подтверждает тенденцию заинтересованности азиатских компаний в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Сегодня в Корпорацию поступило 12 заявок от компаний с участием иностранных инвестиций, из которых 7 - с инвестициями из КНР - уже имеют статус резидента Свободного порта Владивосток», - сказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 197 заявок на общую сумму инвестиций 256,7 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 107 компаний с объемом инвестиций на сумму 152,877 млрд рублей и перспективой создания 21 166 рабочих мест.