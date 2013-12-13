В Приморье трудовые права работников защитят трёхсторонним соглашением

Проекты Соглашений о регулировании социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы и о минимальной заработной плате одобрены на совместном заседании рабочих групп по их подготовке. После длительного переговорного процесса положительное заключение по обоим проектам дали профсоюзы, работодатели и представители администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, рабочие группы готовы передать проекты Соглашений на рассмотрение Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Очередное заседание пройдет 18 декабря в краевой администрации.

Напомним, что Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений – важнейший документ, в котором отражены обязательства и гарантии по вопросам оплаты труда и уровня жизни населения, занятости населения, охраны труда, развития социального партнерства. Сторонами Соглашения являются органы исполнительной власти, работодатели и профсоюзные организации края, сообщили ZRPRESS.RU в администрации Приморского края.

Не менее важным для социально-экономического развития края станет подписание регионального Соглашения о минимальной заработной плате. Документ устанавливает, что размер минимальной заработной платы в Приморье не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, с учетом районного коэффициента. Это обязательство распространится на всех работодателей, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности предприятий и учреждений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.