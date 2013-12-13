Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье трудовые права работников защитят трёхсторонним соглашением
Проекты Соглашений о регулировании социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы и о минимальной заработной плате одобрены на совместном заседании рабочих групп по их подготовке. После длительного переговорного процесса положительное заключение по обоим проектам дали профсоюзы, работодатели и представители администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития края, рабочие группы готовы передать проекты Соглашений на рассмотрение Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Очередное заседание пройдет 18 декабря в краевой администрации.
Напомним, что Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений – важнейший документ, в котором отражены обязательства и гарантии по вопросам оплаты труда и уровня жизни населения, занятости населения, охраны труда, развития социального партнерства. Сторонами Соглашения являются органы исполнительной власти, работодатели и профсоюзные организации края, сообщили ZRPRESS.RU в администрации Приморского края.
Не менее важным для социально-экономического развития края станет подписание регионального Соглашения о минимальной заработной плате. Документ устанавливает, что размер минимальной заработной платы в Приморье не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, с учетом районного коэффициента. Это обязательство распространится на всех работодателей, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности предприятий и учреждений.
Новости тематики
- Российская стандартизация - основа четвертой промышленной революции
- Во Владивостоке состоится форум "Технологии Безопасности-2018"
- В Приморье торговые сети и фермеры продолжают снижать цены
- КРДВ готова покупать земли в Приморье
- Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
- Дикорастущий бизнес
- "Газпром" ждет в гости и на работу
- Из-за Приморья Санкт-Петербург не получит в свой бюджет миллиарды рублей
- Эмин Ягубов: Курс проектного управления трансформирует сознание
- Кузбасс нацелился на восток
Новости раздела
- Российская стандартизация - основа четвертой промышленной революции
- Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"
- Предпринимателям в Приморье предлагают заглянуть в "Единое окно"
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" получили высшую награду за социальную программу
- Стройка требует зелени
- Застройщикам помогут ускориться
- Во Владивостоке состоится форум "Технологии Безопасности-2018"
- В Приморье завершают асфальтирование новой дороги в ТОР "Михайловский"
- В Приморье торговые сети и фермеры продолжают снижать цены
- КРДВ готова покупать земли в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Сошел с дистанции
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства