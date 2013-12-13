В Кавалеровском районе Приморья предприниматели получили субсидии

Кавалеровские предприниматели получили ежегодные субсидии на поддержку предпринимательства. Всего из краевых и местных средств выделено 1,1 млн руб. – по 550 тыс. из краевого и районного бюджетов.

Так, 300 тыс. руб. выделено предпринимателю Ларисе СКОРОБАГАТОВОЙ на развитие производства колбасных изделий, четверо предпринимателей получили возмещение затрат по лизингу. На следующей неделе должны прийти в район еще 2,8 млн руб. на субсидии предпринимателям из федерального бюджета. Комиссия по малому бизнесу рассмотрит заявки от коммерсантов и решит, кому достанутся федеральные средства.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.