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Крабовый скандал в Приморье превратился в "мыльную оперу"
В прошедший вторник пятый апелляционный арбитражный суд Приморского края начал рассматривать законность проведения аукционов по продаже права на добычу камчатского краба в Приморье. Крабовая эпопея в очередной раз получила неожиданный поворот.
Напомним, что дело рассматривается апелляционной инстанцией, но по правилам первой инстанции. Истцом – как и во всех «крабовых делах» - выступил заместитель прокурора Приморского края, действующий «в защиту публичных интересов» и Министерство сельского хозяйства.
В прошедшем судебном заседании представитель прокуратуры в очередной раз, заявил, что он защищает интересы государства, но каким образом, нарушен интерес общества и государства представитель истца так и не озвучил. Между тем, напомним, что ранее суд первой инстанции уже искал пострадавшее государство, но нашел только спор частных интересов.
С этим не согласилась прокуратура Приморского края, которая добилась, чтобы в деле появился еще один истец. И именно вхождение в дело министерства сельского хозяйства, оправило запутанную крабовую историю на «второй год». Поэтому спустя год после проведения аукционов, вопрос, о том, чьи интересы защищает прокуратура, заново открыт.
Один из основных доводов прокуратуры в защиту своей позиции, заключается в том, что крабовые аукционы нельзя было проводить, в силу того, что на момент проведения торгов действовал запрет на промысел камчатского краба.
Выясняя обоснованность этого довода, судебная коллегия и пыталась определить инициатора проведения этих торгов. Выяснилось, что всю «крабовую историю» начала администрация Приморского края.
Именно управление рыбного хозяйства администрации Приморского края инициировало проведение аукционов, обратившись с территориальное управление Росрыболовства с официальным письмом. Поэтому суд пытался выяснить поддерживает ли ответчик в лице департамента рыбного хозяйства доводы истца, о том, что аукционы нельзя было проводить в момент действия запрета на промысел.
Представитель администрации края оказался к вопросу не готов. После минутной задумчивости ответчик, заявил, что в этом доводе он прокуратуру не поддерживает, а остается нейтральным. Это неожиданное заявление вызвало возмущение истца, который «поправил» ответчика, заявив, что в письменном отзыве администрация Приморского края поддерживает прокуратуру по всем доводам и основаниям.
После душевных колебаний представитель администрации сдался под мощным натиском прокурорского работника, и опровергнул своим же утверждения. И чтобы уже не путаться в утверждениях и позициях, представитель администрация приморского края, заявил, что все указано в их письменном отзыве, который поддерживает все доводы прокуратуры.
Имела ли право администрация края инициировать аукционы? Этот вопрос не раз муссировался в ранее прошедших судебных заседаниях и экспертных оценках вне залов судов.
По большинству экспертных оценок администрация Приморского края был обязана инициировать распределение крабового ресурса. Более того, неофициальные источники поведали ZRPRESS.RU, что письмо, направленное в теруправление уже было предметом разбирательств и проверок силовых структур, и что есть документ подписанный губернатором края, который подтверждает полномочия субъекта на данную процедуру и законность этого обращения.
Ведь в противном случае, если бы администрация края этого не сделала, чиновникам возможно пришлось бы отвечать перед надзирающим органом, на вопрос : «Почему они не предпринимают никаких действий, для того чтобы государственные биологические ресурсы в регионе эффективно использовались».
Теперь администрация края по сути в судах пытается доказать незаконность своих же действий. А ведь на кону 370 миллионов рублей заплаченные рыбаками по результатам аукционов, которые инициировал один государственный орган, а провел другой.
Впрочем, изменчивость позиций в этом крабовом деле уже никого не удивляет. Истцы, доказывающие в суде, что государству мог быть нанесен ущерб, стараются не озвучивать, государством запрет на промысел камчатского краба в Приморье уже снят. Представитель Минсельхоза, как и ожидалось, в суд так и не прибыл. Поэтому о нарушениях своих прав, так никому и не поведал. А представитель УФАС выступая в суде, пытался представить продажу права на добычу биоресурсов, как процедуру распределения квот. И заявлял об ограничениях для других компаний, которые бы хотели участвовать в аукционе. При этом заявил в суде, что дела о возбуждении дела о нарушении закона «О конкуренции» УФАС не возбудило.
И только представитель рыбодобывающей компании «Восток Джапан» выступая в судах на стороне истцов, все время придерживается одной позиции. Он утверждает, что их компания очень хотела участвовать в аукционе, а их не допустили. Что отмена итогов крабовых аукционов, позволит им участвовать и возможно стать победителями. Что они поддерживают прокуратуру в их стремлении признать результаты торгов недействительными.
В общем, коммерческую сторону «публичного государственного дела» тяжело скрыть. Когда в зале суда, сидящие бок в бок, предприниматель и представитель прокуратуры, вместе добиваются отмены результатов крабовых торгов, поневоле думаешь что формулировка «спор частных интересов» как нельзя лучше подходит для крабового противостояния»
Юрий МОРОЗОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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