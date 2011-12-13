Приморское объединение автовокзалов и автостанций выплатит 330 тыс. рублей штрафа

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» (далее ООО «ПОАВ и АС») не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения Приморского арбитража, который отказал заявителю в удовлетворении иска к Федеральной антимонопольной службе по Приморскому краю, уличившей его в навязывании невыгодных условий договоров перевозчикам.

ООО «Приморское объединение автовокзалов и автостанций» обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой на постановление Приморского УФАС России о назначении обществу штрафа в размере 326 388 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Напомним, что в антимонопольный орган поступили заявления от компаний перевозчиков, связанные с разногласиями при заключении с ООО «ПОАВ и АС» договоров на 2010 год. По результатам проверки Управление признало факт нарушения «Приморским объединением автовокзалов и автостанций» Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в навязывании другим перевозчикам невыгодных условий договоров.

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, общество оспорило названное постановление в арбитражном суде Приморского края и Пятом арбитражном апелляционном суде, но в удовлетворении заявленных требований ему было отказано дважды, сообщает пресс-служба Пятого арбитражного апелляционного суда.