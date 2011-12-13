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Приморский ГХК «Бор» может сменить собственника
На прошлой неделе ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) в очередной раз ввело ограничение поставок электроэнергии на объекты ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ЗАО «ГХК «Бор», входящих в структуру УК «Русская горнорудная компания» (РГРК). Вполне вероятно, что в ближайшее время у «Бора», чей долг перед энергетиками составляет 65,5 млн рублей, появится новый собственник.
Как пишет «Коммерсантъ», химкомбинатом, в частности, интересуется зарегистрированный в Махачкале Промсвязьинвестбанк. Однако звонок корр. «ЗР» в Махачкалу застал банкиров врасплох. «Какой комбинат? В Приморье? Мы не имеем информации по этому вопросу», - ответили в банке. По мнению экспертов, банк может выступать скорее в роли посредника по купле-продаже, но никак не возможного собственника. «Несмотря на проблемы с выплатой зарплаты и долгов, «Бор» остается достаточно привлекательным активом. Но для этого на предприятие должен прийти собственник, готовый вложить в развитие значительные средства. РГРК это неинтересно», - считает один из участников рынка.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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