Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход

Даже несмотря на рост дебиторской задолженности

АО «Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент», крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе) в январе-сентябре 2018 года сократило чистую прибыль на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 829,432 млн рублей.

Выручка снизилась на 0,3% - до 6,053 млрд рублей, себестоимость выросла на 5,2%, до 3,096 млрд рублей.

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 1,178 млрд рублей на начало 2018 года до 1,987 млрд рублей на 30 сентября, дебиторская задолженность возросла с 1,786 млрд рублей до 3,807 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО «Cпасскцемент» - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Кипрской Lymex Holdings Limited принадлежит 92,14% акций предприятия.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "Спасскцемент"