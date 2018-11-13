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Основной актив экс-мэра Пушкарева приносит хороший доход
Даже несмотря на рост дебиторской задолженности
АО «Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент», крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе) в январе-сентябре 2018 года сократило чистую прибыль на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 829,432 млн рублей.
Выручка снизилась на 0,3% - до 6,053 млрд рублей, себестоимость выросла на 5,2%, до 3,096 млрд рублей.
Кредиторская задолженность предприятия выросла с 1,178 млрд рублей на начало 2018 года до 1,987 млрд рублей на 30 сентября, дебиторская задолженность возросла с 1,786 млрд рублей до 3,807 млрд рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО «Cпасскцемент» - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Кипрской Lymex Holdings Limited принадлежит 92,14% акций предприятия.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото "Спасскцемент"
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