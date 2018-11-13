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Продается рейдовый катер
Рейдовый катер «Курс» предназначен для доставки судовых команд, провизии и предметов снабжения с берега на суда и с судов на берег.
Катер (тип РК-64, проект 1411) построен в 1975 году на верфи «Красный моряк» в Ростове-на-Дону и имеет следующие технические характеристики:
- Класс Регистра — КМ (*) R3, валовая вместимость – 57,6 регистровых тонн;
- Главный судовой двигатель — 3Д6С с реверс-редуктором, мощность – 150 лошадиных сил, скорость – 9,5 узлов;
- Класс судна — действующий, очередное освидетельствование — 23.04.2019 года;
- Катер рассчитан на перевозку 12 пассажиров, возможно увеличение пассажировместимости до 50 человек.
Заявки на приобретение катера принимаются до 17.00 23 ноября 2018 года по адресу: vp@vostport.ru и будут рассмотрены до 26 ноября 2018 года. Минимальная цена при продаже «Курса» составит 5 млн рублей. Дополнительная информация по телефону: 8 914 713 21 34. Реклама.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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