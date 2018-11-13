В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС

Дефицит кнопок будет неизбежен, и это может взвинтить цены на устройства до 50-70 тысяч рублей

Если вопрос с отменой устройств ГЛОНАСС не решится в ближайшие две недели, то уже в начале декабря Приморский край останется без устройств ГЛОНАСС. Эксперты считают, что дефицит кнопок будет неизбежен, и это может взвинтить цены на устройства до 50-70 тысяч рублей.

Напомним, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, вынес на федеральный уровень обсуждение отмены установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили в Приморье. Для региона, где большинство автомобилей – поддержанные иномарки из Японии, этот вопрос доступности приобретения автомобиля для большинства жителей края.

Впервые вопрос об отмене установки устройств ГЛОНАСС задали Олегу Кожемяко на встрече с жителями Уссурийского городского округа в начале октября. «Система в Приморье по факту не работает, а установка ее стоит от 30 тысяч рублей и выше. Считаем, что она жителям Приморья просто не нужна», – высказали мнение жители Приморья.

«Если я приобрел машину, разрешенную государством, и на ней нет такой системы, почему я должен ее ставить? На новых русских автомобилях кнопка есть, этого достаточно. Наше общее мнение я озвучу на следующей неделе заместителю Председателя Правительства и полпреду Президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. И в дальнейшем буду говорить об этой проблеме на всех уровнях. Рассчитываю, что федеральная власть нас услышит», – заявил Олег Кожемяко.

При этом руководитель региона отметил, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье действительно показала себя неэффективной в условиях и пробок, и сложностей с приездом спасателей в определенные территории. «Платить по 30 тысяч рублей за бесполезный инструмент – это противоречит интересам людей и создает дополнительные трудности», – считает Олег Кожемяко.

Между тем пока не ясна дальнейшая судьба временного порядка. Пока кнопки в продаже еще есть, их стоимость в среднем в районе 20 тысяч рублей. Но после того как врио губернатора вышел с инициативой компании партнеры АО «ГЛОНАСС» заявили о том, что у них кнопок осталось на две недели.

«По нашей информации, после того как информация о возможной отмене обязательной установки устройств была растиражирована на всех уровнях, АО «ГЛОНАСС» взяло паузу и не провело конкурсные процедуры закупки устройств у заводов изготовителей. При этом местные партнеры ГЛОНАСС имеют всего двухнедельный запас устройств. Они не могут добиться от головной компании ясности, нужно ли им закупать кнопки или установка устройств будет отменена. В свою очередь, компании партнеры не форсируют события, так как приобретение «кнопок» в момент, когда ожидается их отмена, может привести к банкротству фирм. В среднем компании закупают устройств на 20-30 миллионов рублей, и если сейчас вложить деньги в устройства, то продать их на рынке в условиях отмены обязательной установке устройств будет невозможно», - рассказывают в компаниях партнерах АО «ГЛОНАСС».

Сможет ли Приморье сковырнуть «кнопочные» требования? Ранее сообщалось, что Минпромторг России в течение двух недель проработает вопрос об отмене обязательной установки кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, ввозимые в Приморский край из-за рубежа. Такое поручение дано ведомству по итогам выступления врио губернатора Приморья Олега Кожемяко на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева еще 17 октября. Однако прошел почти месяц, а официальной информации нет. Возможно, что планируемый визит премьера Дмитрия Медведева сможет прояснить ситуацию, иначе в декабре автомобили, ввозимые в страну из Японии, могут вновь подорожать.

Досье «Золотого Рога»: Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». Для Приморского края нововведение повлекло рост стоимости иномарок, ввозимых преимущественно из Японии. Кроме того, автомобилисты, эксплуатирующие систему, жалуются на неэффективность соответствующих приборов. Общественные организации автомобилистов ранее направляли обращения в Правительство с предложением отказаться от обязательной установки приборов «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки.

Пока же для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первоначально этот порядок должен был действовать до 1 июля 2018 года. С его окончанием постановка на учет привезенных из-за рубежа машин стала бы невозможной, так как пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно. По обращению администрации Приморского края в июне этого года Правительство РФ продлило срок действия временного порядка на год – до 1 июля 2019 года.