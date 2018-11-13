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Студенты ДВФУ получат именные стипендии от Tele2 от 50 000 до 150 000 рублей

13 Ноября 2018, 13:31 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, презентовал вторую именную стипендию для учащихся Дальневосточного федерального университета. Студентам будет предложено заняться разработкой проекта по улучшению жизни в кампусе.

Чтобы стать стипендиатами, участникам необходимо разработать проект малой архитектурной формы, благодаря которому жизнь в кампусе станет еще интереснее и комфортнее. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат по 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно. А лучший проект с указанием автора может быть реализован на территории университета.

Заявки для участия в конкурсе студенты могут подать до 14 декабря 2018 года. Практическое задание необходимо выполнить до 28 февраля 2019 года. По итогам первого тура организаторы выберут 10 проектов. Во втором туре соискатели представят свои работы перед конкурсной комиссией, куда войдут руководители Tele2 и образовательных программ ДВФУ. Имена трех победителей объявят в марте 2019 года.

Tele2 запустила именные стипендии для учащихся ДВФУ в 2017–2018 учебном году. В первом отборе приняли участие 80 студентов гуманитарных и экономических программ, призы в 50 000 рублей выиграли четверо старшекурсников. Студенты разработали проекты, направленные на усиление имиджа компании и развитие восприятия качества мобильного интернета. Мотивационную программу для талантливых студентов ДВФУ закрепило соглашение о сотрудничестве, которое университет и Tele2 заключили на полях IV Восточного экономического форума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: конкурс  ДВФУ  tele2 



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