Выбираем компанию: лайфаки от HR

Каждый из нас – кто-то реже, кто-то чаще – проходит собеседование в поисках новой работы. Желая получить заветную должность, мы стараемся справиться со стрессом и продемонстрировать потенциальному работодателю свои лучшие качества. Однако не стоит забывать, что не только вас выбирают, но и вы выбираете. Работа – огромная часть нашей жизни, значит, ваша задача во время собеседования – не только показать себя с самой привлекательной стороны, но и понять, насколько хороша компания для вас.

На что нужно обратить внимание во время собеседования? Как интервью поможет вам понять, стоит ли принимать решение в пользу именно этой компании? Разобраться в этом поможет Елена Мукомол, директор пор персоналу Дальневосточного филиала компании «МегаФон»:

* Возможность решать интересные для нас задачи, размер заработной платы, соцпакет или известное имя сами по себе не могут быть решающими в выборе, все они – «кирпичики», из которых складывается общая оценка и наше решение. Конечно, мы работаем не просто потому, что дома сидеть скучно, но даже если предложение более чем удовлетворяет ваши зарплатные ожидания, согласитесь, вряд ли вы надолго задержитесь там, где высокая зарплата является единственным плюсом. Это тот самый случай, когда важно абсолютно все, вплоть до общей атмосферы в коллективе – не забывайте, что с коллегами мы порой проводим больше времени, чем с семьей.

* Обязательно поинтересуйтесь условиями труда, пакетом компенсаций и бонусов, которые могут составить хорошую прибавку к основной зарплате. Далеко не везде существует система годового премирования, - тем ценнее компании, которые, как и мы, придерживаются этой практики.

* Не стесняйтесь во время собеседования интересоваться соцпакетом. Полис дополнительного медицинского страхования, оплата мобильной связи, компенсация оплаты фитнес-клуба - все это может предлагаться, как у нас, вместе, либо отдельными позициями, - всегда можно хотя бы примерно прикинуть, сколько получится сэкономить, если разделить с компанией привычные ежемесячные или непредвиденные медицинские расходы.

* Не всегда соискатели обращают внимание на маленькую ремарку «оформление по ТК», и – совершенно напрасно. Оформление в соответствии с трудовым законодательством – это не только «белая» зарплата», которая сегодня даст вам возможность без проблем оформить ипотеку или взять справку для выезда за рубеж, а в будущем станет гарантией достойной пенсии. Если работодатель соблюдает закон, значит, у вас с первого дня работы (а не через три месяца) в полном объеме начисляется заработная плата. Кроме того, вы сразу начинаете зарабатывать свой будущий отпуск - за три месяца работы, на минуточку, у вас набежит целая неделя оплаченного отдыха. А еще соблюдение работодателем Трудового кодекса – это своевременные и в полном объеме дополнительные отпуска и больничные, отсутствие штрафов (любые штрафы, в отличие от дисциплинарных взысканий, – незаконны) и много еще чего.

* Не бойтесь показаться чересчур амбициозным человеком и смело задавайте вопросы о карьерных перспективах. Если, конечно, вам действительно важно знать, как вы можете вырасти в компании. Если ваш собеседник не может сказать ничего конкретного о реализованных проектах или привести примеры роста коллег – нужно насторожиться. Мы на собеседованиях всегда с радостью делимся историями наших успешных земляков, которые сейчас работают в различных подразделениях Москвы и Санкт-Петербурга.

* Если у потенциального работодателя не выстроена система корпоративного обучения – это тоже повод задуматься. Вам кажется, что это не так важно, как хорошая зарплата или весомый соцпакет? Но ведь постоянное развитие, получение новых знаний – требование времени. Когда в компании есть свой штат тренеров, тогда определить свои сильные стороны, развить профессиональные навыки каждому сотруднику и проще, и быстрее, и, опять же, без дополнительных расходов. Любой тренинг, любое обучение – это «строка в биографии», то, что повышает вашу ценность как специалиста, - помните об этом.

* И имейте в виду: добросовестный работодатель, которому нечего скрывать, будет во время интервью открыт, доброжелателен, информативен и даст вам прямые ответы на все вопросы, касающиеся как обязанностей и вознаграждения, так и развития сотрудников, ценностей компании и корпоративной культуры. Помните, что вы обладаете опытом и навыками, которыми можете поделиться с компанией – а, значит, у вас с ней взаимный интерес.

* Правильные ответы вы получите на правильные вопросы, так что еще раз - не бойтесь спрашивать! И не торопитесь принимать окончательное решение, спокойно вспомните еще раз разговор с представителем компании, проанализируйте его и прислушайтесь к себе. Удачного трудоустройства!

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