Столкнувшиеся со строительным беспределом жители Владивостока дошли до точки кипения

Во Владивостоке вновь обострилась тема точечной застройки

Точечное строительство в последнее время приобрело недобрую репутацию за то, что в погоне за выгодой инвесторы и застройщики внедряют в привычную городскую среду новые объекты, вызывающие серьезный дискомфорт для населения. Понимание этого привело к принятию городскими и краевыми властями отдельных запретов на осуществление проектов, не получивших народного одобрения. Но на фоне смены руководства города и края, у активистов, боровшихся с точечной застройкой, возникают опасения, что запреты могут отменить, и новым высоткам разрешат строиться.

Деловая газета «Золотой Рог» составила свой топ нашумевших проектов.

«Адмиралов» хотели потеснить

На Эгершельде в районе жилого комплекса по адресу ул. Полевая, 6 стр. 1 компанией ООО «Первый приморский специализированный застройщик», появившейся на строительном рынке в начале этого года, велась подготовка к строительству 22-этажного жилого дома в соответствии с переуступкой этой компании ранее выданного разрешения на строительство от 25.03.2016 № RU25304000-93/2016, полученного гражданкой ЦОЙ.

Жители ЖК и ТСЖ «Два адмирала» на ул. Леонова, 66 спохватились, когда уже начал устанавливаться забор под строительство нового объекта, который собирались возвести впритык к детской площадке, к школе № 39 и ее пришкольному стадиону. Забеспокоились и жители других соседних домов, которым это будущее строительство тоже могло создать неприятности.

В резудьтате бурных протестов, 27 апреля администрация Владивостока опубликовала постановление, отменившее ранее выданное разрешение на это строительство.

От проекта «Чайки» еще не отказались

ООО с иностранными инвестициями «Армада» уже третий год подряд пытается начать строительство ЖК «Чайка» из трех высотных зданий на кадастровом участке 25:28:050037: 203 вблизи Института биоорганической химии ДВО РАН – между его лабораторным корпусом и моргом ожогового медцентра. Проект одно время даже активно рекламировался.

Это назревавшее строительство вызвало недоумение дальневосточных ученых тем, что коммерческую стройку этого многоэтажного комплекса предполагалось вести на землях, которые изначально выделялись в пользование ДВО РАН. Жилье должно было оказаться вблизи лаборатории, по соседству с которой его соседство имеет серьезные ограничения и может иметь печальные последствия для жильцов. Плюс, на участке парковой зоны под строительство предполагалось вырубить, в числе других деревьев, краснокнижные диморфанты. И часть их таинственным образом с участка даже исчезла, а остатки реликтов были обнаружены в ближайшем овраге.

Застройщик, в силу различных претензий к проекту, разрешение на это строительство от администраци Владивостока не получил, но сохраняет готовность развернутой здесь своей базы начать строительство в любой подходящий момент. Судя по свежему фотоотчету, картина участка, избранного компанией под строительство, остается почти неизменной.

Руководитель ГК Армада Евгений ПИМЕНОВ считает, что отказ от выдачи администрацией города разрешения на строительство ЖК «Чайка» необоснован, участок находится в частной собственности, и претензий в отношении проекта у компетентных органов нет. Проект сделан и получил положительную оценку экспертизы. Однако ученые и общественность считают, что строительство здесь многоэтажного жилого комплекса не логично и незаконно. Тем более, что институтам ДВО РАН тоже нужна своя территория для развития, а ее резервы уже несколько десятилетий пытаются разорвать на мелкие участки под объекты чуждого академической науке назначения.

Вероятно, по строительству этого жилого комплекса надо принять окончательное решение, поскольку неопределенность здесь неуместна и вредна.

Конфликтная «свечка» на Океанском

В начале минувшего августа жильцы жилых домов по Океанскому проспекту, 83, 85, 97 вышли на митинг в связи с повысившейся активностью компании ООО «Порто-Франко 70», планировавшей начать строительство 25-этажной жилой «свечки» на площадке по Океанскому проспекту, 85а.

Ранее на этом месте начиналось строительство малоэтажного объекта общественного назначения, но потом от этих планов отказались, и земля, в конечном счете, досталась нынешнему потенциальному застройщику.

Однако приступить к строительству компания права так и не получила. Администрация города отказалась выдать на него разрешение, поскольку к проекту выявился ряд серьезных претензий. А в ходе встречи протестующих жителей этой части Океанского проспекта с врио губернатора 30 августа им были даны заверения, что назначение этой территории однозначно будет изменено под рекреационную.

Однако, судя по всему, компания «Порто-Франко 70» от своих планов не отказалась и демонстрирует это ограничением доступа жителей на спорную площадку, которые в отместку вываливают на нее мусор.

Однозначно можно сказать, что в случае осуществления этого строительства комфорт городской среды этой части Океанского проспекта значительно снизится. По крайней мере, застройщик даже не попытался убедить своих оппонентов в обратном – на встречи с митингующими его представители не приходят.

Военные требуют снести ЖК «Варяг-Центр»

Неожиданная коллизия возникла и с практически построенными двумя 16-этажками ЖК «Варяг-Центр», который строит компания ООО «Регион-П». Казалось бы, какие могут быть претензии к застройщику, который прошел все согласования, получил в 2012 году в аренду под строительство участок земли площадью 1,7 га, выиграв это право в ходе аукциона, проведенного департаментом земельных и имущественных отношений администрации Приморья. Соответственно документации вел строительство, привлекал дольщиков и т.д.

Однако в прошлом году, когда срок действия аренды истекал и потребовалось переоформить договор, то выяснилось, что участок с кадастровым номером 25:28:050049:3978 значится зоной с особыми условиями использования территорий и относится к ведению «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, которое, потрясенное случившимся в отношении его произволом уже шестилетней давности, потребовало через суд вернуть земли в свое лоно.

При этом военные считают, что участок должен быть возвращен в том девственном состоянии, в котором был до того, как он попал в руки застройщика. То есть, построенный жилой комплекс считают нужным снести. А за снесенные на их месте деревья выставили счет в 31 миллион рублей.

Руководитель компании «Регион-П» Юрий НОРКИН потрясен ситуацией не менее военных, но считает, что им не следует занимать такую крайнюю деструктивную позицию. Все было разрешено. Получены от города градплан и порубочный билет, два 16-этажных объекта уже зарегистрированы Росреестром как объекты незавершенного строительства, на еще один имеется разрешение на строительство.

И в этом случае можно констатировать, что застройщик может надеяться, что ему дадут возможность успешно достроить свой жилой комплекс, если военные не обжалуют решение Арбитражного суда и не настоят на железно потребованном ими сносе и компенсациях.

В удовлетворении иска Арбитражный суд Приморского края отказал в полном объеме, считая их базу доказательств несостоятельной. Строительство жилого комплекса продолжается. Однако решение может быть обжаловано.

Кстати, аналогичные претензии военные предъявляли и к строящей ЖК «Изумрудный» компании ООО «Новый дом», положительное решение о строительстве которого стоило из-за этого дополнительных многомесячных судебных страданий.

С другой стороны, военные смогли отвоевать огромный лесной массив в районе бухты Горностай, где еще с советских времен предполагалось начать строительство нового микрорайона «Уссурийский». Выигравшее право его застройки артемовское ЗАО «Стройинвест» оказалось у разбитого корыта. Как, собственно, и сам город, намеревавшийся освоить новую территорию застройки.

Еще ряд застройщиков в последнее время отказался от начала реализации своих проектов по причине споров по предлагавшимся участкам с военными. Вероятно, именно поэтому, спустя уже шесть лет как остров Русский соединен мостом с Владивостоком, на нем не начато строительство ни одного нового многоэтажного жилого дома.

Вопрос с военными лесами Владивостока сегодня требует какого-то особого решения, поскольку городу как-то надо расти.

«Аврора-строй» вступила в конфликт на Чуркине

Самый свежий конфликт со строительством высотного здания во Владивостоке относится к 22-этажному ЖК «Гагарин», который в районе ул. Черемуховой, 6а пытается начать строить резидент Свободного порта Владивосток ИСК «Аврора-строй». Известно, что эта компания принадлежит Александру БЛУДОВУ – брату претендовавшего на губернаторский пост Андрея ИЩЕНКО, владельца компании-близнеца – СК «Аврора-строй».

Строительство «Гагарина» столкнулось с протестами жильцов соседних домов и пока не ведется, хотя будущий дом активно рекламируется. Общественность города своими действиями акцентировала этот конфликт, который уже дошел до прокуратуры и жалоб в администрацию города. Сейчас ожидается реакция.

Известно, что еще в начале этого года компания ИСК «Аврора-строй», несмотря на протесты жильцов и общественности, пыталась начать строительство на месте существующего в районе ул. Верхнепортовой сквера. Подготовка к тому строительству уперлась в отказ краевого департамента земельных и имущественных отношений в предоставлении заявленного для строительства участка. Компания пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде, но безуспешно, и в конечном итоге свои претензии сняла, отказавшись от одиозного строительства.

Однако в отношении ЖК «Гагарин», чувствуется, компания настроена решительнее, и пока трудно представить – ей или жителям этой части улицы Черемуховой повезет больше.

Фото из архива