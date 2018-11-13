"Дальневосточная птица" попала в ощип

Налоговая угрожает приморским птицеводам банкротством

Единственный в Приморском крае производитель мяса птицы во второй раз может сменить собственника – созданное на базе обанкротившегося ЗАО «Михайловский бройлер» ООО «Дальневосточная птица» может повторить судьбу своего предшественника. На данный момент ООО «Дальневосточная птица» и ранее ее дистрибуторская компания ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» получили несколько исков о взыскании задолженности, а базовой компании налоговая и вовсе пригрозила банкротством. При этом, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», обе компании на данный момент уже сменили собственников. Новыми владельцами бизнеса стали Владимир и Юлия КУЗНЕЦОВЫ.

Тем временем приморский актив вновь стал интересен федеральным холдингам. «Возможностью приобретения предприятия интересуются сразу несколько крупных игроков, в том числе группа «Черкизово» (один из крупнейших производителей мяса птицы в стране, принадлежит семье Игоря БАБАЕВА), группа агропредприятий «Ресурс» (третья по объему производства мяса птицы в России) и «Русагро» (реализует в Приморье масштабный свиноводческий проект в расчете на Китай). Первым проект интересен в плане выхода на рынок Дальнего Востока, вторым – из-за открытия рынка птицы Китаем», - говорит представитель одного из холдингов.

Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Ранее бизнесом в Приморье интересовался холдинг «Белая птица», один из крупнейших российских вертикально интегрированных производителей мяса бройлера и комбикормов (активы в Белгородской, Курской и Ростовской областях). Но после непродолжительных переговоров в «Белой птице» решили не выходить на приморский рынок, а затем для той компании настали тяжелые времена.

Досье "Золотого Рога": В 2017 году «Белая птица» занимала 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении, выпустив 300 тыс. тонн продукции в живом весе. Бенефициаром холдинга считается Promsvyaz Capital B. V. экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия АНАНЬЕВА. После введения в банке временной администрации кредитование предприятий «Белой птицы» было приостановлено, а холдинг начал сокращать объемы производства и персонал. Владелец «Белой птицы» тогда же начал переговоры о продаже бизнеса. Активом интересовались структуры Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра ТКАЧЕВА), группа «Русагро» и фонд AVG Capital Partners Рустема МИРГАЛИМОВА. Но переговоры успехом не завершились. В начале октября стало известно, что группа «Черкизово» возьмет в аренду часть площадей производителя. В дальнейшем эти активы могут быть выкуплены.

Мытари перешли к угрозам

Арбитражный суд Приморского края 7 декабря рассмотрит заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Приморскому краю о признании банкротом ООО «Дальневосточная птица». Ранее иск был оставлен без движения в связи с тем, что исковое заявление было подано с рядом нарушений.

«В нарушение пункта 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, пункта 6 статьи 41 закона о банкротстве к заявлению уполномоченного органа не приложены документы, обосновывающие наличие у налогоплательщика задолженности по обязательным платежам в бюджет (реестр требований таким документом не является): требования об уплате налогов, сборов пеней, штрафов в указанный в требованиях срок, решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств должника, решения и постановления о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов за счет имущества должника, а также доказательства их направления в адрес должника; не представлен бухгалтерский баланс общества за 2017 год. Согласно пункту 3 статьи 41 Закона о банкротстве в заявлении уполномоченного органа должны быть указаны доказательства оснований возникновения задолженности», - говорится в определении суда.

Суд предложил налоговой представить данные о задолженности в табличной (сводной) форме с указанием налога (сбора, взноса), периода, размера задолженности и принятых мер по его взысканию.

«Предложить заявителю в срок до 7 декабря 2018 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», - уточняет в определении.

«Предприятие может быть признано неспособным закрыть долговые требования кредиторов, если неотклонимые выплаты не осуществлялись в протяжении трех месяцев с момента последнего срока погашения. Но, как правило, налоговая идет навстречу даже в случае длительной просрочки», - говорит представитель одной из адвокатской контор.

Юрист ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» заявил Деловой газете «Золотой Рог», что «все вопросы к руководству ООО «Дальневосточная птица», мы с этой компанией не связаны». Гендиректор ООО «Дальневосточная птица» Сергей ФОМИН, как пояснили в приемной, «находится на производстве. Он вам перезвонит». Увы, но на момент сдачи номера в печать звонка так и не последовало.

Отметим, что обе компании зарегистрированы по одному адресу - г. Артем, ул. Охотничья, д. 55.

Есть за что бороться

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», весной 2015 года активы «Михайловского бройлера» перешли под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА примерно за 2 млрд рублей, а через год на их базе были созданы две новые компании - ООО «Дальневосточная птица» и ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица». Владелец «Дальневосточной птицы» сразу же вложился в модернизацию производства, что быстро принесло первые плоды. После этого на рынок вышла продукция под маркой «Дальневосточная птица».

ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей.

Единственным владельцем обеих компаний до недавнего времени выступал гендиректор московского ООО «Флагман» Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% - через московское ООО «Оркитмил»). Однако, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в начале сентября новым владельцем ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» стала Юлия КУЗНЕЦОВА, а бенефициаром ООО «Дальневосточная птица» стал Владимир КУЗНЕЦОВ.

Гендиректором ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» в настоящий момент является Алексей СЕННИКОВ, ООО «Дальневосточная птица» - Сергей Фомин.

«Птицефабрика ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» имеет 59 корпусов для выращивания цыплят-бройлеров. Ежедневно на фабрике содержится около 2 млн голов птицы. Общая площадь фабрики составляет 171 га. Птицефабрика «Надеждинская» занимается содержанием родительского стада и выращиванием ремонтного молодняка для производства инкубационного яйца. Ежедневно яйцо Надеждинской птицефаб-

рики специальным автотранспортом доставляется на птицефабрику ООО «Торговый дом Дальневосточная птица». Объем производства составляет 29,5 млн инкубационных яиц в год. Производственный цикл компании охватывает этапы: закупку, хранение и доставку продукции в точки розничной торговли, сопровождение продаж в рознице. Действующие мощности: дистрибуция торговой марки «Торговый дом Дальневосточная птица» на сегодняшний день составляет более 2 тыс. тонн продукции в месяц», - говорится на сайте ТД «Дальневосточная птица».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», прошлый год стал провальным для ООО «Дальневосточная птица». Компания на фоне выручки в 2,35 млрд рублей (рост к 2016 году в 6,8 раза) получила чистый убыток в размере 525,979 млн рублей, тогда как в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 16,858 млн рублей.

Весной этого года компания оказалась в нокауте - на птицефабрике Надеждинская пришлось уничтожить 14 тыс. голов живой птицы из-за странного решения ветслужб по вспышке птичьего гриппа, который является настоящим бичом для производителей мяса кур.

Деловая газета «Золотой Рог» уже сообщала, что вирус не был обнаружен на другой птицефабрике – «Дальневосточная птица». «Как показали исследования, люди здоровы, вируса птичьего гриппа в курином мясе не обнаружено», - заявил тогда Роспотребнадзор в отношении «Дальневосточной птицы». Тем не менее, помимо живой птицы, утилизации все же подверглись 49 тонн готовой мясопродукции, 5 тонн готового яичного порошка и более 250 тыс. штук инкубационного яйца. В рамках предотвращения возможности распространения вируса за территорию ООО «Надеждинская птица», на ООО ТД «Дальневосточная птица» было утилизировано порядка 1,2 млн штук инкубационного яйца разной стадии инкубации и ожидающего инкубирования.

Почему эта продукция, не опасная для человека, не была пущена в переработку, ответа получить не удалось. Тем более, что вирус птичьего гриппа, как известно, погибает при термической обработке при температуре 70 градусов в течение нескольких минут (информации о запрете употребления мяса и яиц от кур, переболевших птичьим гриппом, найти не удалось, а вот рекомендациями, как лучше готовить еду из таких продуктов, полны соответствующие сайты). В то же время потери предприятия эта утилизация увеличила в несколько раз.

Общая сумма убытков, понесенных в результате утилизации птицы, готовой продукции, инкубационного яйца, а также нарушения производственного цикла, составляет порядка 320 млн рублей.

«Чтобы данная ситуация не обернулась банкротством для группы компаний, предпринимаются управленческие меры по сокращению операционных издержек, смены производственной технологии (например, временный закуп стороннего инкубационного яйца) ввиду нарушения технологического цикла, повышению доходности в условиях ограниченных ресурсов, и рассматривается возможность привлечения дополнительных заемных средств», - прокомментировали на предприятии.

Источники Деловой газеты «Золотой Рог» уже тогда заявляли, что «черная полоса» в истории «Дальневосточной птицы» может завершиться сменой собственника.

Кто кому должен

А пока двум компаниям предстоит защищаться в суде от нападок кредиторов. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», 13 ноября в Арбитражном суде Приморского края состоится предварительное судебное заседание по иску ООО «Голубая звезда» (Уссурийск) о взыскании с ООО «Дальневосточная птица» задолженности общим объемом 6,369 млн рублей. «Голубая звезда» специализируется на поставках нефтепродуктов, принадлежит на паритетных началах Николаю КАЗАКОВУ (бывший гендиректор компании) и Юрию ЧУБКО (директор и владелец ООО «Уссурнефтепродукт»). Кроме того, в Арбитражном суде Нижегородской области ООО «Мератекх Рус Груп» (Нижний Новгород) пытается взыскать с «Дальневосточной птицы» долг в размере 1,86 млн рублей. При этом, ООО «32 Зернопродукт» (Новосибирск) уже удалось добиться в Арбитражном суде Новосибирской области решения о взыскании с «Дальневосточной птицы» задолженности в размере 23,237 млн рублей.

К ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» претензий на порядок меньше - ООО «Торг ВС» (Москва, специализация – оптовая торговля) в Арбитражном суде г.Москвы пытается взыскать задолженность в размере 12,275 млн рублей. В свою очередь, «Торговый дом «Дальневосточная птица» судится с ООО «Три кота» из-за долга в 2,98 млн рублей за поставленную продукцию.





В Китае свои понятия о еде.

Китай съест все

Взаимные поставки замороженного мяса птицы и молочной продукции из России в Китай могут начаться уже в этом году. 7 ноября Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали соответствующие протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках. Рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта, в том числе, большие планы в этом направлении имеет «Русагро». Импорт мяса птицы в Китай в последнее время не превышал полумиллиона тонн в год.

В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.

«Нами была проделана большая работа по обеспечению доступа сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. В ходе визита в КНР достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции. Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году», - приводит пресс-служба Минсельхоза слова министра сельского хозяйства России Дмитрия ПАТРУШЕВА.

После подписания протоколов стороны будут готовы согласовать список предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего последние смогут начать поставки.

Так, торговля молочными продуктами между Китаем и Россией будет включать в себя торговлю коровьим молоком, молоком коз и овец, а также изделиями из них. В частности, речь идет о сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине.

Как отметили в Россельхознадзоре, поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств. Также в странах должен проводиться эффективный мониторинг остатков вредных и запрещенных веществ, добавили в ведомстве.

Молочный скот, используемый для получения сырого молока для экспортируемой молочной продукции, должен поставляется хозяйствами, свободными от ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных, оспы овец, оспы коз и других опасных заболеваний, а фермы - находиться под контролем компетентного органа КНР или государственной ветеринарной службы России.

Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты - куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кисти, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии полного соответствия ветеринарно-санитарным требованиям России, ЕАЭС и Китая.

Поставки птицеводческой продукции будут осуществляться при условии выполнения карантинных требований по птичьему гриппу в соответствии с системой управления биологической безопасностью.

Экспортируемая птицеводческая продукция должна быть получена от птицы, выращенной на предприятиях, свободных от птичьего гриппа, болезни Ньюкасла и других опасных заболеваний. Предприятия, экспортирующие продукцию, должны иметь надлежащий уровень ветеринарно-санитарной защиты.

Подписанными протоколами также регламентированы требования к внешней и внутренней упаковке товаров, маркировке и их сертификации. Так, каждая партия молочной и птицеводческой продукции, предназначенная для экспорта, должна сопровождаться оригиналом официального ветеринарного сертификата на русском и китайском языках.

Производители экспортируемой молочной и птицеводческой продукции должны быть зарегистрированы компетентными органами сторон, соответственно. Российские предприятия - в Главном таможенном управлении Китая, китайские предприятия-экспортеры должны быть одобрены Россельхознадзором.

Есть несколько «но»

Последствия взаимной торговли с Китаем мясом птицы надо оценивать осторожно, считает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт ДАВЛЕЕВ.

Как заявил эксперт «Интерфаксу», взаимное открытие Китаем и Россией своих границ для торговли мясом птицы – «это, безусловно, политическое решение и плод многолетней работы Россельхознадзора и Минсельхоза по поиску компромиссного решения с китайскими партнерами».

По его словам, усилия Белоруссии и Украины по выходу на рынок мяса птицы Китая оказались более успешными, чем у России, добивавшейся этого 13 лет. Однако небольшие объемы и логистические ограничения пока не позволяют им серьезно конкурировать, к примеру, с Польшей, занимающей сейчас второе после Бразилии место среди поставщиков импортной птицы в Китай.

«Вместе с тем, помимо обоснованного оптимизма, следует осторожно оценивать последствия взаимной торговли РФ и Китая мясом птицы. Во-первых, в то время как российские птицеводы оценивают перспективы экспорта своей продукции в Китай на первом этапе максимально в 130 тыс. тонн, пока неизвестно, что и в каком количестве планируют поставлять нам китайские предприятия. Россия производит около 5 млн тонн птицеводческой продукции, в то время как Китай - более 17 млн. При этом куриная грудка в Китае непопулярна и продается по бросовым ценам, что может создать угрозу ценовому предложению на аналогичный российский продукт на нашем рынке и серьезно подорвать экономику российских предприятий», - сказал г-н Давлеев.

Во-вторых, отметил эксперт, некоторые соседи России по ЕврАзЭС опасаются, что открытие границ Союза для китайской птицы приведет к росту контрабанды китайского мяса уток и кур, которое в последние годы легко просачивается в Киргизию и Казахстан.

«В-третьих, российским производителям следует учесть жесткость китайской ветеринарной службы, которая в течение десятилетий неоднократно сдерживала импорт американского мяса птицы, периодически «находя» в ней превышение микробиологических и физико-химических показателей. Впрочем, и Россельхознадзор обладает не меньшим опытом в этой области», - сказал г-н Давлеев.

«Русагро» на заметку

На настоящий момент готовность поставлять сельскохозяйственную продукцию в КНР уже выразили крупнейшие отечественные агрохолдинги, в том числе производители молочной продукции «ЭкоНива», «Комос Групп» и «Вимм-Билль-Дан», а также компании-производители мяса птицы - ГАП «Ресурс», «Черкизово» и «Равис». В случае успешной работы с Китаем птицеводам явно понадобится плацдарм в Приморье.

Не исключено, что повернется лицом к птицеводческому проекту и группа «Русагро». В июне гендиректор холдинга Максим БАСОВ озвучил, что «Русагро» пока не планирует запускать собственное производство мяса птицы на Дальнем Востоке.

«У нас совет директоров пока не одобрил новые направления. Мы считаем, что и не надо, потому что нам для начала надо построить то, что у нас есть (свиноводческий кластер в Приморье – Прим. авт.). Это очень сложный, самый сложный проект», - сказал г-н Басов, напомнив, что в Приморском крае уже есть крупный производитель мяса в лице «Дальневосточной птицы».

«Создавать дополнительное производство я, пока, думаю, смысла нет. Во-вторых, мы сейчас хотим дождаться окончания переговоров между КНР и РФ по поводу открытия рынка. Мы думаем, что рынок курицы будет открыт уже в следующем году. И нам надо понять последствия (этого), потому что последствия могут быть разные. Не исключено, что может оказаться так, что производить курицу в Приморье будет невыгодно, а надо будет все покупать в Китае. И, наоборот, здесь свинину производить и отгружать в Китай. Мы хотим сейчас понять, как это будет происходить», - сказал глава «Русагро».

Посмотрим, изменят ли свои планы акционеры «Русагро».

Досье "Золотого Рога": Крупнейший производитель мяса птицы в Дальневосточном регионе России. Это современное предприятие с четко налаженным производственным процессом, - говорится на сайте ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица». - На сегодняшний день ООО «Торговый дом Дальневосточная птица» владеет двумя птицефабриками, расположенными в пос. Заводском и в пос. Новый Приморского края, и является одним из лидеров птицеводческой отрасли всего Дальнего Востока. Продукция птицефабрик, расположенных в пос. Заводской и пос. Новый, производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Вся продукция реализуется через собственную дистрибуторскую компанию. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский край, Сахалинскую, Амурскую и Еврейскую автономные области, Якутию и Магадан.

На фото: Для приморских кур настали жаркие времена.

Фото из архива.