Приморцы вновь будут парить над водой

Озвучены планы по возрождению в крае скоростных морских перевозок

Приморскую скоростную морскую транспортную систему с использованием экранопланов планирует запустить ООО «Терминал Акватика» - резидент Свободного порта Владивосток.

Проект стоимостью 93 млн рублей в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» будет реализован в сотрудничестве с ООО «Союзмортранс», под эгидой Российского НТО судостроителей имени академика А.Н.Крылова, сообщили в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Резидент довезет с ветерком

«По грузоподъемности и скорости экранопланы сочетают свойства самолётов и судов и способны эксплуатироваться на самых различных маршрутах, - поясняет генеральный директор ООО «Терминал Акватика» Аркадий Потапенко. – Принцип движения с эффектом динамического поддержания обеспечивает амфибийность, беспрецедентно низкий уровень энергозатрат, экологическую чистоту эксплуатации и всесезонность навигации на морских и речных акваториях».

Формирование региональных морских прибрежных сообщений с использованием инновационного водного транспорта будет состоять из нескольких этапов. Первая очередь включает создание прибрежной инфраструктуры и запуск скоростных транспортных маршрутных линий: Владивосток - Славянка, Владивосток - Большой Камень и Владивосток - Находка, которые войдут в основную СМТС «Экранофлот-Приморье». Перевозки планируется осуществлять на отечественных моделях. По словам инициатора проекта, благодаря экономичности и «экранному эффекту», к примеру, полет в Находку из Владивостока по стоимости будет приравниваться к поездке на междугородном автобусе, займет около получаса и может осуществляться круглогодично.

Прибрежная инфраструктура предусматривает строительство в зоне Уссурийского залива в бухте Патрокл комплекса береговых сооружений: пассажирского терминала с автостоянкой, ангара для хранения и технического обслуживания экранопланов, гидроспуска для выхода на воду и подъёма на береговую стоянку, плавучего понтонного пирса для посадки и высадки пассажиров.

Проект рассчитан на создание 15 рабочих мест. На сегодняшний день резидентом СПВ уже достигнуты предварительные договорённости о совместном строительстве экранопланов семейства «Иволга» и «Навигатор», подготовке специалистов и обучению пилотов во Владивостоке при участии партнерских организаций: АО «Иркутский НИАТ», ООО «Союзмортранс», ЗАО НПК «ТРЭК» и других профильных организаций.

Начало функционирования транспортных линий запланировано на второй квартал 2022 года.

«Комета» возвращается…

Несколько ранее гендиректор ЦКБ по судам на подводных крыльях (СПК) имени Р. Е. Алексеева Сергей ИТАЛЬЯНЦЕВ в интервью ТАСС рассказал о процессе разработки нового судна океанского типа. Причем, одним их основных регионов, куда планируется поставлять суда такого типа, называется российский Дальний Восток.

По словам представителя легендарного ЦКБ, сейчас специалистами разрабатывается целая линейка СПК нового поколения. Это позволит обеспечить развитие скоростных перевозок, как по внутриобластным, так и по межрегиональным маршрутам. Также рассматривается возможность курсирования вдоль морского и океанского побережий. Итальянцев сообщил, что речь идет о перспективном проекте «Циклон-М». Это судно на подводных крыльях нового поколения существенно превосходит по своим техническими характеристикам советский аналог, «Комету», добавил гендиректор ЦКБ.

«Циклон» выглядит намного предпочтительнее своего соратника за счет новых технологий и конструкторских особенностей СПК. Двухпалубное судно, которое разрабатывается сейчас, имеет пассажировместимость 300 человек и способно передвигаться на дальность до 700 миль. Для сравнения, популярная советская «Комета» может разместить на борту 120 пассажиров при дальности плавания до 300 миль. Другими словами, «Циклон» является судном совершенно иного качественного уровня.

Итальянцев отметил, что новый корабль уже находится в процессе создания. До окончательной постройки и готовности выйти в серийное производство осталось три-четыре года. Главной особенностью, позволяющей добиться преимуществ перед аналогами, гендиректор ЦКБ назвал новую силовую установку. Она будет состоять из двух основных газотурбинных двигателей М70ФРУ, созданных специалистами рыбинского завода «Сатурн», подвел итог Итальянцев.

КСТАТИ

Президент поручил найти деньги на суда

Правительство России должно обеспечить строительство грузопассажирских судов для организации сообщения между морскими территориями Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Мероприятия будут выполнены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Как отмечено в перечне поручений главы государства, в случае необходимости возможно увеличение стоимости строительства судов. Суда будут построены для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов.

На фото: То, что «Циклон-М» существенно превосходит по своим техническими характеристикам советский аналог, «Комету», видно и невооруженным взглядом.

Фото с сайта ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева