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Во Владивостоке из Пушкинской сделают конфетку
Во Владивостоке продолжается ремонт проезда вблизи опор вантового моста через бухту Золотой Рог - от ул. Пушкинской, 13 до ул. Светланской, 63, 65а. Недавно эти участки были оформлены в муниципальную собственность, что позволило приступить к ремонтным работам.
Долгожданный ремонт ведется в рамках городской программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа». Здесь будут уложены три слоя асфальта, установлены гранитные бордюры и обустроена пешеходная зона. Часть тротуара выложат брусчаткой.
Чтобы дорога служила долго, на первом этапе работ была отремонтирована система ливневой канализации, а также заменены плиты-перекрытия колодцев инженерных сетей.
Попутно с ремонтом проезда благоустраивается Пушкинский сквер. Здесь появятся выложенные плиткой дорожки, новые лестницы, амфитеатр, зеленые насаждения и скамейки.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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