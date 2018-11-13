Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморская природа - национальное достояние
В рамках всероссийского субботника работники Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» помогли с уборкой территории уссурийского дендрария
Дендрарий горно-таёжной станции ДВО РАН – одно из старейших научно-исследовательских учреждений на территории Дальнего Востока. В нём произрастает больше тысячи видов древесных растений, большинство из которых - краснокнижные. Понимая экологическую значимость такого места, компания «Газпром трансгаз Томск» принимает участие в защите и развитии заповедной территории.
- Вот уже больше трех лет мы помогаем, чем можем, - рассказала ТИТКОВА Лариса, инженер по охране окружающей среды Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Томск». – Нужно постоянно расчищать территорию, собирать сухостой, сейчас ведь пожароопасный период. Весной, помимо расчистки, высаживаем саженцы. С работниками дендрария мы за эти годы уже сдружились, в благодарность они нас чаем со своим вареньем поят.
Весной этого года совместными усилиями сотрудников предприятия и дендрария была высажена пихтовая аллея протяженностью более километра, которая получила название «Аллея газовиков». Первые 200 годовалых саженцев пихт цельнолистной и белокорой были высажены на подъеме к наивысшей точке дендрария. Саженцы были выкопаны из охранной зоны газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», одного из ключевых объектов Восточной газовой программы, которую реализует ПАО «Газпром». Эти саженцы и стали основой Аллеи газовиков, которая теперь, стараниями сотрудники Приморского ЛПУМГ, увеличилась еще на километр.
- Мы хотели как-то выразить признательность нашим помощникам и предложили назвать аллею в их честь, - с улыбкой поделилась ГОРОХОВА Светлана, начальник отдела интродукции древесных растений дендрария. – Ведь их вклад действительно неоценим. В ведении нашего отдела 117 гектаров, а прикреплено к ним всего два человека! Рук критически не хватало, и когда «Газпром» несколько лет назад предложил нам свою помощь, мы с радостью согласились. Сейчас мы не только с уборкой успеваем, но и высаживаем новые растения. Пройдет немного времени, и аллея газовиков также будет радовать своей красотой, ведь дендрарий открыт для посещения.
Досье "Золотого Рога": Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром».
ООО «Газпром трансгаз Томск» – социально ответственная компания, которая традиционно проводит экологические мероприятия в регионах своей деятельности. В Приморском крае компания активно работает над проектами в рамках Восточной газовой программы.
- Мы всегда были рады помочь работникам дендрария с решением важной задачи сохранения экологического богатства края, - заявил ТКАЧУК Роман, председатель проф-
союзной организации приморского филиала «Газпром трансгаз Томск». – Теперь же, с посадкой аллеи газовиков, мы и сами чувствуем ответственность за охрану уникальной природы Дальнего Востока. В дальнейшем планируем расширить аллею и установить места отдыха для посетителей, чтобы они могли присесть и спокойно насладиться пейзажами.
Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром трансгаз Томск» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Общество обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа – около 20 млрд. куб. м.
Фото из архива
Виталий ГУЗ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморская природа - национальное достояние
- "Терминал Астафьева" реализует программу по выращиванию моллюсков
- Олег Кожемяко пообещал стивидорам Находки суровые оргвыводы
- В Приморье для очистки воды начали использовать новый коагулянт
- Африканская чума вышла на границу Приморья
- Черные доки
- Опыт Японии применят в сфере переработки отходов во Владивостоке
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- "Терминал Астафьева" приступил к проектированию комплекса закрытой перевалки угля
Новости раздела
- Студенты ДВФУ получат именные стипендии от Tele2 от 50 000 до 150 000 рублей
- Выбираем компанию: лайфаки от HR
- Приморская природа - национальное достояние
- Встречи не для галочки
- Столкнувшиеся со строительным беспределом жители Владивостока дошли до точки кипения
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Пригородный электротранспорт Владивостока переходит на зимнее расписание
- Жители Владивостока еще успеют купить продукцию более 300 фермеров на ярмарке
- Tele2 начинает продавать смартфоны INOI
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"