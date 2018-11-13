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Приморская природа - национальное достояние

13 Ноября 2018, 11:35 | Приморье

В рамках всероссийского субботника работники Приморского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» помогли с уборкой территории уссурийского дендрария

 

Дендрарий горно-таёжной станции ДВО РАН – одно из старейших научно-исследовательских учреждений на территории Дальнего Востока. В нём произрастает больше тысячи видов древесных растений, большинство из которых - краснокнижные. Понимая экологическую значимость такого места, компания «Газпром трансгаз Томск» принимает участие в защите и развитии заповедной территории.

- Вот уже больше трех лет мы помогаем, чем можем, - рассказала ТИТКОВА Лариса, инженер по охране окружающей среды Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) «Газпром трансгаз Томск». – Нужно постоянно расчищать территорию, собирать сухостой, сейчас ведь пожароопасный период. Весной, помимо расчистки, высаживаем саженцы. С работниками дендрария мы за эти годы уже сдружились, в благодарность они нас чаем со своим вареньем поят.

 
Компания «Газпром трансгаз Томск» уже третий год подряд принимает участие в защите и развитии одного из старейших научно-исследовательских учреждений на территории Дальнего Востока - дендрария горно-таёжной станции ДВО РАН.
 

Весной этого года совместными усилиями сотрудников предприятия и дендрария была высажена пихтовая аллея протяженностью более километра, которая получила название «Аллея газовиков». Первые 200 годовалых саженцев пихт цельнолистной и белокорой были высажены на подъеме к наивысшей точке дендрария. Саженцы были выкопаны из охранной зоны газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», одного из ключевых объектов Восточной газовой программы, которую реализует ПАО «Газпром». Эти саженцы и стали основой Аллеи газовиков, которая теперь, стараниями сотрудники Приморского ЛПУМГ, увеличилась еще на километр.

- Мы хотели как-то выразить признательность нашим помощникам и предложили назвать аллею в их честь, - с улыбкой поделилась ГОРОХОВА Светлана, начальник отдела интродукции древесных растений дендрария. – Ведь их вклад действительно неоценим. В ведении нашего отдела 117 гектаров, а прикреплено к ним всего два человека! Рук критически не хватало, и когда «Газпром» несколько лет назад предложил нам свою помощь, мы с радостью согласились. Сейчас мы не только с уборкой успеваем, но и высаживаем новые растения. Пройдет немного времени, и аллея газовиков также будет радовать своей красотой, ведь дендрарий открыт для посещения.

Досье "Золотого Рога": Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

ООО «Газпром трансгаз Томск» – социально ответственная компания, которая традиционно проводит экологические мероприятия в регионах своей деятельности. В Приморском крае компания активно работает над проектами в рамках Восточной газовой программы.

- Мы всегда были рады помочь работникам дендрария с решением важной задачи сохранения экологического богатства края, - заявил ТКАЧУК Роман, председатель проф-
союзной организации приморского филиала «Газпром трансгаз Томск». – Теперь же, с посадкой аллеи газовиков, мы и сами чувствуем ответственность за охрану уникальной природы Дальнего Востока. В дальнейшем планируем расширить аллею и установить места отдыха для посетителей, чтобы они могли присесть и спокойно насладиться пейзажами.

Досье "Золотого Рога": ООО «Газпром трансгаз Томск» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Общество обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа – около 20 млрд. куб. м.

Фото из архива

Виталий ГУЗ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Газпром трансгаз Томск  дендрарий 



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