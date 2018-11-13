Встречи не для галочки

Приморье укрепляет свой статус главной площадки для сотрудничества между Россией и странами Северо-Восточной Азии

В последних числах октября Приморский край в третий раз принял Саммит по международному сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии. В течение нескольких дней руководители, предприниматели и журналисты из пяти регионов России, Китая, Республики Корея, Японии и Монголии обсуждали новые проекты и изучали возможности для сотрудничества в разных сферах.

О значимости Саммита для Приморья в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ.

- Оправдались ли ожидания руководства Приморья от Саммита?

- Сегодня можно сказать, что наши ожидания оправдались сполна. В рамках мероприятий состоялась конференция губернаторов, заседания Советов по охране окружающей среды и по экономике, встреча представителей СМИ. С большим докладом на пленарной сессии выступил врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. Он высоко оценил уровень сотрудничества Приморья с регионами, входящими в организацию, но призвал не останавливаться на достигнутом и создать центры торговли наших региональных производителей, разработать новые транспортные линии авиационного и морского сообщения, наладить регулярный обмен бизнес-делегациями.

- Насколько я помню, в ходе Саммита были запланированы встречи бизнесменов из разных стран. В каком формате они проходили?

- В этом году в работе Саммита приняли участие делегации предпринимателей из трех регионов – помимо Приморского края, это корейская провинция Канвон и китайская провинция Цзилинь. Мы провели презентацию инвестиционных возможностей Приморского края – о них гостям рассказал вице-губернатор Приморья Константин БОГДАНЕНКО. А затем организовали – и это было нашей новацией – трехсторонний цикл бизнес-переговоров: разговаривали не только российские бизнесмены с китайскими и российские бизнесмены с корейскими, но и китайские и корейские предприниматели – друг с другом.

Важно, что во всех этих встречах участвовали представители малых и средних предприятий, интересы которых в большей части лежат в сфере торговли продуктами питания, проектов в сельском хозяйстве. Мы знаем, что нашим бизнесменам удалось найти новых партнеров в ходе этого диалога, поэтому главная задача – свести бизнесменов со схожими интересами друг с другом – была выполнена.

-Каковы перспективы развития торгового сотрудничества Приморья с четырьмя регионами-партнерами?

- С нашей стороны прозвучало предложение о создании системы «товаропроводящих» структур, которые могли бы предоставлять свои площади для экспонирования товаров друг друга. Но при этом сохраняются препятствия в виде торговых ограничений – если мы говорим о сельскохозяйственной и пищевой продукции. Понятно, что это вопрос национального уровня, однако мы продолжим поднимать этот вопрос на разных уровнях в ходе встреч с нашими китайскими партнерами – с тем, чтобы китайский рынок с его колоссальным потенциалом был открыт для нашей продукции. Это даст мощный толчок развитию экономики Приморья.

- Обсуждались ли на Саммите новые международные проекты в приморских ТОРах и на территории Свободного порта Владивосток? Есть ли у иностранных инвесторов замечания по организации работы на этих территориях?

- Мы постоянно говорим о том, что в Приморском крае созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса, упоминая особые экономические зоны. Но при этом мы признаем факт, что потенциал сотрудничества между нашими регионами еще во многом не реализован. Во-первых, из-за того, что и чиновникам, и бизнесменам из соседних стран элементарно не хватает информации. Это наше упущение, и работа саммита отчасти позволяет этот недостаток информации ликвидировать. Конечно же, велика и роль журналистов.

Вопросы со стороны партнеров – в основном из Китая и из Кореи – касаются развития транспорта и логистики. Они призывают как можно скорее разрешить проблему с пунктами пропуска на границе, ускорить модернизацию наших портов и международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», упростить транзитные режимы – как для пассажиров, так и для грузов. Надо сказать, что очень многое в этом направлении уже делается, но о многих льготах и решениях нашим коллегам еще пока неизвестно.

- Буквально накануне Саммита отмечалось 20-летие со дня установления побратимских отношений между Приморским краем и южнокорейской провинцией Канвон. Каковы сегодня основные направления сотрудничества Приморья и этой территории?

- Уровень нашего сотрудничества постоянно повышается. Между Приморьем и провинцией Канвон организовано авиационное (из Владивостока в Янъян) и морское сообщение (из Владивостока в Донхэ). Кстати, в свое время запуск парома между Владивостоком, Донхэ и Сакаиминато (провинция Тоттори, Япония) как раз стал результатом договоренностей, достигнутых на одном из саммитов. Обсуждается возможность возобновления работы парома между приморскими портами и портом Сокчо, также расположенным в провинции Канвон.

Наверное, каждый из нас является очевидцем бурного роста интереса Южной Кореи к Приморскому краю и конкретно к Владивостоку. В 2013 году, когда лидеры наших стран только договорились о взаимном безвизовом режиме, Приморье посещало только 30 тысяч корейских туристов в год. В 2016 году их было уже 50 тысяч, в 2017 году – 100 тысяч. По итогам девяти месяцев текущего года количество туристов из Южной Кореи составило более 170 тысяч человек. По итогам года это количество, как мы ожидаем, превысит 200 тысяч человек, а это уже величина, которую можно сопоставлять с потоком китайских туристов.

Южнокорейские туристы прибывают во Владивосток либо самолетом, либо по морю. Этим летом количество авиарейсов между столицей Приморья и корейскими городами достигало 70 в неделю – невероятная цифра! В том числе, летом выполнялся чартерный рейс в провинцию Канвон, аэропорт Янъян. Сейчас начинаем работу над тем, чтобы перевести этот рейс из чартерного в регулярный.

- О чем говорили на заседании Совета по окружающей среде?

- Кроме чиновников разных стран, в заседании приняли участие представители экологической общественности. С приморской стороны также участвовали специалисты национального парка «Земля леопарда». Поиск правильных решений и подходов к сотрудничеству бизнеса и администрации в особо охраняемых природных территориях. На первый взгляд, интересы двух этих сторон разнонаправлены. Надо признать, что у наших партнеров есть немалый опыт того, как удается сочетать эти интересы. И очень важно, что в работе Совета принимали участие российские компании, которые организовывают визиты туристов на особо охраняемые территории. «Земля леопарда» вызывает колоссальный интерес у туристов из Кореи и Китая – ведь только здесь можно наблюдать за тиграми и леопардами в их естественной среде обитания.

- Что включала в себя культурная программа Саммита?

- Центральным событием стала приуроченная к Саммиту выставка произведений искусства пяти регионов, которая прошла в Приморской государственной картинной галерее. На ней было представлено 15 работ от каждого региона-участника саммита – живопись, фотографии, образцы каллиграфии. Благодаря тому, что вход на выставку был бесплатным, к искусству смогло приобщиться немало горожан и гостей Владивостока.

- Какие мероприятия в сфере международного сотрудничества запланированы в ближайшей перспективе?

- Два ближайших важных мероприятия – это Российско-корейский форум регионального сотрудничества в городе Пхохан, в котором примут участие представители всех провинций и городов центрального подчинения Республики Корея, а также руководители дальневосточных регионов России. В ближайшие дни приморская делегация примет участие в Первом китайском импортном Экспо, которое прошло в Шанхае. Центр развития экспорта Приморского края по нашему предложению сформировал делегацию предпринимателей региона, которые пойдет в Шанхай для презентации своей продукции. Подобные мероприятия очень важны. Для примера могу привести аналогичную ярмарку, которая проводится в Харбине – каждый год несколько десятков наших бизнесменов договариваются о контрактах с китайскими партнерами.

Добавлю, что за последнее время мы провели шесть бизнес-миссий в Приморский край для предпринимателей из стран Европы. Шесть делегаций приезжали сюда для того, чтобы найти новых партнеров. Например, последняя встреча была организована по инициативе Ассоциации сельскохозяйственного машиностроения Германии. Они видят, что в Приморье быстро развивается сельское хозяйство, что здесь есть хороший рынок сбыта для их сельскохозяйственной техники. Мы предлагаем немецким компаниям создавать в Приморье свои дилерские площадки. Торговля сельхозтехникой – это сложный процесс, это необходимость сервисного обслуживания, снабжения запчастями, гарантийного и постгарантийного ремонта. Предлагаем попробовать организовать и сборочное производство – например, на территориях опережающего развития, чтобы снизить себестоимость продукции.

- Обсуждается ли на встречах с представителями зарубежных компаний тема санкций?

- Безусловно, она обсуждается. Коллеги, не стесняясь, высказывают мнение о том, что санкции серьезно сдерживают возможности для их работы и критически отзываются о тех санкционных механизмах, которые существуют.

Досье "Золотого Рога": Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии был впервые проведен в 1994 году с целью развития регионального экономического сотрудничества между территориями. Участники Саммита - Приморский край (Россия), провинция Цзилинь (КНР), провинция Канвон (Республика Корея), префектура Тоттори (Япония), Центральный Аймак (Монголия). Нынешняя встреча руководителей пяти регионов стран СВА стала 23-й; во Владивостоке Саммит проводился уже в третий раз. Приветственное обращение к участникам Саммита во Владивостоке направил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ, который отметил: в нынешней непростой обстановке в мировых делах возрастает роль приграничного сотрудничества.

На фото: Директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков: «Мы постоянно говорим о том, что в Приморском крае созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса, упоминая особые экономические зоны. Но при этом мы признаем факт, что потенциал сотрудничества между нашими регионами еще во многом не реализован».

Фото из архива.