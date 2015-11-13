Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцев приглашают принять участие в интересной викторине
Каждую среду россиянам, и приморцам в том числе, предлагается поучаствовать в викторине, посвященной Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Все желающие, достигшие 18-летнего возраста, могут продемонстрировать свои знания и предстоящей переписи и статистике сельского хозяйства в целом и получить денежный приз, - сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.
Тем, кто решил проверить свои познания в области статистики сельского хозяйства, нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.vshp2016.ru. Каждую среду в 10:00 по московскому времени в разделе «Викторина» будет публиковаться не менее трех вопросов. Они же будут озвучиваться по средам в 18:25 на «Радио России» в эфире тематической программы «Переписные истины».
Чтобы ответить на вопрос, зарегистрированным участникам необходимо будет заполнить на сайте www.vshp2016.ru специальную форму, указав в ней собственно ответ, а также свое имя, адрес электронной почты и место проживания.
Ответы будут приниматься в течение четырех календарных дней с момента опубликования вопросов викторины. Победителями по каждому вопросу станут участники, первыми приславшие правильные и наиболее развернутые ответы. Стать победителем викторины и получить денежное вознаграждение – до 4 000 рублей – возможно только один раз. Общий призовой фонд викторины в 2015 году – 250 000 рублей.
Более подробную информацию об условиях и правилах проведения викторины можно найти на сайте www.vshp2016.ru в разделе «Викторина», а также на страницах пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях.
Новости тематики
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
Новости раздела
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
- Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?