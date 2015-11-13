Приморцев приглашают принять участие в интересной викторине

Каждую среду россиянам, и приморцам в том числе, предлагается поучаствовать в викторине, посвященной Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Все желающие, достигшие 18-летнего возраста, могут продемонстрировать свои знания и предстоящей переписи и статистике сельского хозяйства в целом и получить денежный приз, - сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат.

Тем, кто решил проверить свои познания в области статистики сельского хозяйства, нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.vshp2016.ru. Каждую среду в 10:00 по московскому времени в разделе «Викторина» будет публиковаться не менее трех вопросов. Они же будут озвучиваться по средам в 18:25 на «Радио России» в эфире тематической программы «Переписные истины».

Чтобы ответить на вопрос, зарегистрированным участникам необходимо будет заполнить на сайте www.vshp2016.ru специальную форму, указав в ней собственно ответ, а также свое имя, адрес электронной почты и место проживания.

Ответы будут приниматься в течение четырех календарных дней с момента опубликования вопросов викторины. Победителями по каждому вопросу станут участники, первыми приславшие правильные и наиболее развернутые ответы. Стать победителем викторины и получить денежное вознаграждение – до 4 000 рублей – возможно только один раз. Общий призовой фонд викторины в 2015 году – 250 000 рублей.

Более подробную информацию об условиях и правилах проведения викторины можно найти на сайте www.vshp2016.ru в разделе «Викторина», а также на страницах пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.