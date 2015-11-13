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Десятки компаний уже стали участниками "Новогоднего базара"
В рамках развития событийного туризма в крае и содействия становлению малого и среднего бизнеса в Приморье с 11 по 13 декабря во Владивостоке развернется крупнейшая предновогодняя выставка-ярмарка «Новогодний базар». Выставка объединит компании различных направлений, от производителей продуктов питания до туристических компаний, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Ежедневно на электронный адрес «Новогоднего базара» поступает все больше новых заявок на участие в выставке-ярмарке. Ажиотаж среди приморских компаний и компаний стран АТР набирает обороты. Регистрация участников продлена до 27 ноября.
Гости «Новогоднего базара» смогут приобрести сувениры, украшения, изделия ручной работы, косметику, сладости, новогоднюю атрибутику, познакомиться с компаниями Приморского края. Участники выставки подготовили специальные новогодние предложения и скидки, каждый найдет здесь подарок для себя и своих близких.
Организатором «Новогоднего базара» выступает информационное агентство «Дейта» при поддержке администрации Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата». В рамках «Новогоднего базара» будут выбраны лучшие компании 2015 года в различных номинациях, будут подведены итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья».
Предновогодняя выставка станет большим праздником. В рамках нее будут проведены бесплатные новогодние утренники для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, шоу-показы и викторины для слабозащищенных слоев населения, а также для всех желающих. «Новогодний базар» - это значимое для экономики и общественной жизни региона мероприятие. Кроме активных продаж, участники новогоднего мероприятия смогут приобрести новые бизнес-контакты и презентовать свои специальные предложения.
Для участия в «Новогоднем базаре» необходимо связаться с организаторами по телефону 8(423)242-00-92 или прислать запрос на электронную почту vistavka@deita.ru. Реклама.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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