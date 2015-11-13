www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Десятки компаний уже стали участниками "Новогоднего базара"

13 Ноября 2015, 13:15 | Приморье

В рамках развития событийного туризма в крае и содействия становлению малого и среднего бизнеса в Приморье с 11 по 13 декабря во Владивостоке развернется крупнейшая предновогодняя выставка-ярмарка «Новогодний базар». Выставка объединит компании различных направлений, от производителей продуктов питания до туристических компаний, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ежедневно на электронный адрес «Новогоднего базара» поступает все больше новых заявок на участие в выставке-ярмарке. Ажиотаж среди приморских компаний и компаний стран АТР набирает обороты. Регистрация участников продлена до 27 ноября.

Гости «Новогоднего базара» смогут приобрести сувениры, украшения, изделия ручной работы, косметику, сладости, новогоднюю атрибутику, познакомиться с компаниями Приморского края. Участники выставки подготовили специальные новогодние предложения и скидки, каждый найдет здесь подарок для себя и своих близких.

Организатором «Новогоднего базара» выступает информационное агентство «Дейта» при поддержке администрации Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата». В рамках «Новогоднего базара» будут выбраны лучшие компании 2015 года в различных номинациях, будут подведены итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья».

Предновогодняя  выставка станет большим праздником. В рамках нее будут проведены бесплатные новогодние утренники для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, шоу-показы и викторины для слабозащищенных слоев населения, а также для всех желающих. «Новогодний базар» - это значимое для экономики и общественной жизни региона мероприятие. Кроме активных продаж, участники новогоднего мероприятия смогут приобрести новые бизнес-контакты и презентовать свои специальные предложения.

Для участия в «Новогоднем базаре» необходимо связаться с организаторами по телефону 8(423)242-00-92 или прислать запрос на электронную почту vistavka@deita.ru. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

Автор:
Теги: сезон  новогодний базар  ярмарка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru