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Стивидоры Приморья недобрали контейнеров
Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2015 года составил 2,956 млн TEU (экивалент 20-футового контейнера), что на 26% меньше, чем годом ранее, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Из десяти крупнейших стивидоров ниже рынка показали результат четыре компании, в том числе ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) сократил перевалку на 32%, до 259,2 тыс. TEU.
Менее всего из приморских стивидоров просело ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (Владморрыбпорт) – сокращение на 12%, до 94,8 тыс. TEU. ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточном) недобрало 24,6%, перегрузив по итогам 9 месяцев 272,6 тыс. TEU.
В целом по стране количество груженых контейнеров упало на 20,6%, до 2,173 млн TEU (-20,6%), порожних - на 38%, до 782,8 тыс. TEU. В экспортном направлении было перегружено 1,244 млн TEU (-28,5%), в импорте - 1,23 млн TEU (-29,7%), в транзите - 54,1 тыс. TEU (-31,5%) и в каботаже - 428,8 тыс. TEU (на уровне прошлого года).
Отметим, что в начале октября ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вводило ограничение погрузки грузов в контейнерах назначением на станцию Владивосток-экспорт Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в адрес ОАО «ВМТП» и назначением на станцию Мыс Чуркин ДВЖД в адрес ОАО «Владморрыбпорт».
В соответствующих телеграммах РЖД пояснялось, что ограничения введены «в связи с необеспечением выгрузки контейнеров, сверхнормативным накоплением вагонов, наличием отставленных от движения поездов».
Тем временем судоходная компания ZIM Integrated Shipping Services (оперирует одним из крупнейших в мире контейнеровозных флотов) открыла новую регулярную линию Shanghai - Vostochny Service через терминал ООО «ВСК». Сервис будет функционировать еженедельно. На линии будут задействованы 6 судов в ротации Нинбо - Шанхай (оба - Китай) - Пусан (Корея) - Восточный (ВСК) - Пусан - Шанхай - Нинбо.
В настоящее время c учетом сервиса ZIM на терминале ВСК работают десять международных линий, в том числе FESCO China Direct Line (FCDL), FESCO China Direct Line-North (FCDL-N), Sinokor, Maersk Line, CMA CGM, APL, Sakhalin Shipping Company (SASCO), Japan Trans Siberian Line (JTSL), Korean Soviet Direct Line (KSDL). Кроме того, на терминале открыты 9 каботажных линий: TEP, FESCO Magadan Line (FML), KLS Kamchatka, KLS Sakhalin, SASCO-Magadan, SASCO-Kamchatka, SASCO-Sakhalin, MES и GES.
Контейнерный терминал ВСК в порту Восточном является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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