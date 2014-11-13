Налог на имущество организаций в Приморье будет рассчитываться по-новому

13 ноября, в Приморье в первом чтении принят законопроект об установлении нормы налога на имущество организаций. Теперь налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости помещений, а не балансовой, как это было раньше.

Проект закона представил депутатам на внеочередном заседании краевого парламента вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

«Законопроект устанавливает норму на налог исходя из кадастровой стоимости. Предполагается, что с 2015 года владельцы офисов и торговых комплексов будут оплачивать налог на имущество с кадастровой стоимости своих помещений, а не балансовой, как это было раньше. Распространяться на промышленные предприятия закон не будет», - отметил вице-губернатор.

Предлагаемые к рассмотрению поправки, разработаны в соответствии с изменениями, которое Правительство РФ внесло в Налоговый Кодекс. При этом было отмечено, что нововведения позволяют субъекту устанавливать максимальную ставку - 2,2 процента. Но в Приморье на 2015 год предлагается ввести достаточно безболезненную ставку в размере 0,3 процента. Затем налоговая ставка ежегодно будет повышаться до 2 процентов к 2019 году.

Однако законопроектом предусмотрена льгота в виде уменьшения налоговой базы на 20 процентов кадастровой стоимости каждого объекта недвижимого имущества.

Плательщиками налога станут организации, находящиеся на спецрежимах – упрощенной системе налогообложения и едином налоге на вмененный доход, которые сейчас освобождены от уплаты этого налога.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили проект закона в первом чтении.

Ранее данный законопроект был рассмотрен на профильных общественных экспертных советах и Лигой предпринимателей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.